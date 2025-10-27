Không biết mỹ nhân này sống ở hành tinh nào mà trẻ lâu thế: Mẹ 3 con mà như gái 18, nghe tuổi thật không ai tin nổi

Ở tuổi 45, nữ diễn viên Lee Yo Won vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài như thiếu nữ lại vừa đảm nhận vai trò MC trong chương trình Mr. House Husband Season 2, đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Ngay sau khi chương trình được phát sóng, trên mạng xã hội xôn xao vì vẻ ngoài trẻ trung của Lee Yo Won. Với phong cách thời trang đơn giản và thanh lịch, nhiều người còn tò mò không biết Lee Yo Won bao nhiêu tuổi. Chỉ đến khi biết người đẹp này đã 45 tuổi và là mẹ 3 con thì có không ít netizen phải chóng mặt.

"Nữ hoàng Seon Deok" huyền thoại của showbiz Hàn

Khởi nghiệp ở tuổi trẻ, Lee Yo Won từng ghi dấu với nhiều vai diễn ấn tượng. Trong bộ sử đình đám Nữ Hoàng Seon Deok (2009), cô hóa thân vào nhân vật công chúa Deokman rồi trở thành nữ hoàng, tạo nên hình tượng quyền lực và thống lĩnh cảm xúc khán giả. Vai diễn này giúp cô đạt đỉnh cao danh tiếng, nhận giải Daesang và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả toàn châu Á.

Nhân vật trong 49 Days cũng để lại ấn tượng khi Lee Yo Won thể hiện hai thân phận khác nhau với chiều sâu tâm lý hiếm thấy. Trên màn ảnh rộng cô không ngại thử thách với các thể loại mới, đa dạng hóa vai diễn và củng cố vị thế bền vững.

Những vai diễn này đã giúp Lee Yo Won ghi dấu là một “nữ chính” không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi khả năng nhập vai, chuyển hóa nhân vật và tạo ảnh hưởng lâu dài.

45 mà trẻ trung như thiếu nữ

Lee Yo Won kết hôn từ khá sớm ở tuổi 23 và hiện là mẹ của ba người con. Trong lần xuất hiện mới đây trên Mr. House Husband, cô chia sẻ một cách hài hước nhưng không kém phần chân thật: “Mỗi khi vợ chồng chúng tôi gặp giai đoạn khó khăn, chúng tôi lại có thêm một đứa con. Những đứa trẻ giúp chúng tôi vượt qua khúc mắc”.

Dù bận rộn với việc gia đình và hoạt động nghệ thuật, Lee Yo Won vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, vóc dáng thon gọn. Trên thảm đỏ của Seoul International Drama Awards đầu tháng 10/2025, cô xuất hiện với trang phục sang trọng, thần thái tự tin và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Lee Yo Won trên thảm đỏ gần đây

Người đẹp cũng từng tiết lộ mình bị u xơ tử cung nên vô cùng coi trọng sức khoẻ. Trong nhiều bài phỏng vấn trên báo Hàn, Lee Yo Won từng chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc và sức khỏe suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Cô cho biết bản thân luôn duy trì chế độ ăn uống và vận động điều độ, chú trọng “di chuyển nhiều, ăn vừa đủ và kiên trì”. Mỗi khi chuẩn bị cho một dự án phim, Lee Yo Won sẽ điều chỉnh lại thực đơn, thường chỉ gồm thịt gà luộc, cà chua bi và rau xanh, giúp cơ thể nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ năng lượng.

Nữ diễn viên cũng nói không với rượu và đồ uống có cồn, vì “sau tuổi 50, màu da của người uống rượu và người không uống sẽ khác nhau rất rõ”. Ngoài ra, cô duy trì thói quen chăm sóc da định kỳ tại phòng khám da liễu ít nhất một lần mỗi năm, kết hợp nghỉ ngơi đúng giờ, đọc sách và đi dạo để giữ tinh thần thư thái. Theo Lee Yo Won, bí quyết trẻ lâu không nằm ở việc chống lại thời gian, mà là học cách sống hòa hợp với tuổi tác, chăm sóc cơ thể bằng kỷ luật nhẹ nhàng và lòng biết ơn đối với chính mình.

Hình ảnh mới nhất của Lee Yo Won trong vai trò MC

Có thể nói Lee Yo Won đang ở một “vùng đất” khác so với tiêu chuẩn thông thường: Vừa là ngôi sao hạng A, vừa là người mẹ, người vợ gắn bó với gia đình, vừa giữ được hình ảnh thời thượng. Khi xuất hiện với vai trò MC lần đầu tiên sau 28 năm sự nghiệp, cô nói: “Tôi cảm thấy hào hứng, như đang đi dã ngoại.”

Khán giả bình luận rằng nếu không nói rõ tuổi thật là 45, chẳng ai tin cô đã bước vào ngưỡng này. Chính sự cân bằng giữa đời thường và nghệ thuật và vẻ ngoài như thiếu nữ đó khiến Lee Yo Won trở thành "sách mẫu chống già".