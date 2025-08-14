Không cần lo bán bia, một doanh nghiệp Việt Nam nhận về 2.800 tỷ từ HEINEKEN chỉ trong 6T2025, báo lãi gấp 5 lần cùng kỳ

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) vừa công bố một số báo cáo cho nửa đầu năm nay. Về kết quả tài chính, Satra đạt lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 2.286 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần kết quả 438 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Đóng góp vào lợi nhuận thuần này bao gồm 248,5 tỷ đồng đến từ lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ. Nhưng phần lớn của lợi nhuận thuần ﻿đến từ doanh thu hoạt động tài chính với 2.977 tỷ đồng.

Nhờ đó, lãi sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 2.326 tỷ đồng - gấp 4,8 lần cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính khổng lồ này của Satra phần lớn đến từ cổ tức. Trong 6 tháng đầu năm, bên trả cổ tức lớn nhất cho Satra chính là hãng bia Heineken đến từ Hà Lan.

﻿Một báo cáo khác của Satra cho giai đoạn này cho thấy Heineken trả cổ tức 2.800 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Con số này bao gồm 2.000 tỷ đồng đến từ Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam và 800 tỷ đồng từ Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Heineken Việt Nam.

Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam là liên doanh giữa Satra với 40% và Heineken Asia Pacific với 60%.

Năm 2025, Satra đặt mục tiêu doanh thu 10.692 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.650 tỷ đồng, và thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước là 2.570 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận trước thuế của 6 tháng đầu năm đã đạt 86,2% mục tiêu.

Năm 2022, ﻿Tổng Giám đốc Heineken toàn cầu cho biết đầu tư của Heineken vào Việt Nam đạt 1 tỷ USD và trong vòng 10 năm tới, dự kiến đầu tư tiếp 500 triệu USD.

Một hoạt động đầu tư nổi bật gần đây của Heineken ở Việt Nam là mở rộng nhà máy Vũng Tàu lên 1.600 triệu lít mỗi năm, tăng 500 triệu lít. Heineken đã nhận giấy phép đầu tư dự án mở rộng nhà máy bia Heineken Việt Nam — Vũng Tàu từ tháng 6/2023. Tất cả các giai đoạn của dự án này có tổng vốn đầu tư 12.585 tỷ đồng, tương đương 540 triệu USD.

Hoạt động từ cuối năm 2018, nhà máy bia này có công suất 110 triệu lít mỗi/năm, sau đó nâng lên 610 triệu lít/năm và đi vào vận hành từ 2019. Tiếp đó, nhà máy tăng công suất lên 1.100 triệu lít/năm và vận hành từ 2022. Sau lần mở rộng vào năm 2022, nhà máy Vũng Tàu đã trở thành nhà máy bia lớn nhất Đông Nam Á.