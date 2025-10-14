Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không chỉ lừa đảo tại DA tiền số, Shark Bình còn lập công ty bất động sản gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân sách Nhà nước

14-10-2025 - 15:32 PM | Doanh nghiệp

Không chỉ lừa đảo tại DA tiền số, Shark Bình còn lập công ty bất động sản gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân sách Nhà nước

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

CATP phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh bất động sản Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.

Ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Công ty CP Kinh doanh bất động sản Nextland được thành lập vào tháng 2/2021, có cùng trụ sở với Tập đoàn NextTech tại Tòa nhà VTC Online, số 18, đường Tam Trinh, Hà Nội, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

Thời điểm mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Tháng 3/2022, doanh nghiệp nâng vốn lên 70 tỷ đồng, sau đó một tháng, tiếp tục tăng lên 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 12/2024, vốn điều lệ giảm còn 142 tỷ đồng; tháng 6/2025 giảm xuống 86 tỷ đồng và đến tháng 9/2025, Nextland tiếp tục hạ vốn điều lệ còn 73 tỷ đồng. Hiện ông Đào Mạnh Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Đáng chú ý, năm 2023, vốn điều lệ của NextTech đã giảm mạnh, từ 500 tỷ đồng xuống còn hơn 4,2 tỷ đồng.

Không chỉ NextTech, Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân lượng cũng có biến động đáng kể về vốn điều lệ. Đầu năm 2024, doanh nghiệp này đã giảm hơn 85% vốn, còn lại khoảng 52,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Bình cũng từng là người đại diện pháp luật của loạt doanh nghiệp khác thành lập giai đoạn 2012-2020 như: Công ty TNHH FastGo Việt Nam, Công ty cổ phần Taxially Việt Nam, Công ty cổ phần Weship Việt Nam, Công ty cổ phần Thương mại điện tử Shipchung Việt Nam, Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Hòa Bình,... Các công ty này đều đã giải thể, ngừng hoạt động.﻿

Shark Bình trước khi bị khởi tố từng nói: "Người có đạo đức, khi thất bại, sẽ tìm cách trả lại tiền cho nhà đầu tư"

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

