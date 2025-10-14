Shark Bình trước khi bị khởi tố từng nói: "Người có đạo đức, khi thất bại, sẽ tìm cách trả lại tiền cho nhà đầu tư"

Ngày 14/10, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 9 bị can khác để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...

Xác định ông Bình lợi dụng uy tín để đăng tải thông tin về quỹ đầu tư Next100 Blockchain" cam kết đầu tư dự án tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền AntEx và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo.

Sau đó dự án triển khai không đúng lộ trình, ông Bình và cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng dự án AntEx chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân để bán quy ra tiền Việt để chia nhau.

Từ khi xuất hiện trên sóng truyền hình và nổi tiếng trên mạng xã hội, Shark Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) luôn là một trong những doanh nhân gây tranh luận nhiều nhất của giới khởi nghiệp Việt. Ông nổi tiếng với những phát ngôn “gây sốc”, thẳng thắn đến mức gai góc trên ghế nóng Shark Tank Việt Nam. Bên cạnh đó, ông cũng nói nhiều về “phúc đức”, “đạo đức” và “năng lượng thiện lành”.

Trên Shark Tank Việt Nam, khán giả không quên những câu nói “thương hiệu” của Shark Bình như:



“Anh xin em, đừng ngáo giá.”

“Em đến đây để đùa Shark à?”

“Các em định giá 100 tỷ, chắc không phải người của Trái Đất này.”

﻿“Dù em có định giá 250 triệu đồng thôi thì anh cũng không đầu tư, vì các em đang làm một thứ vô nghĩa.”



Những câu nói này được cắt ghép, lan truyền khắp mạng xã hội, khiến hình ảnh Shark Bình trở nên đặc trưng: thẳng, gắt, nhưng thật. Tuy nhiên, chính cách nói ấy cũng từng khiến ông đối mặt với tranh cãi – khi nhiều người cho rằng đó là “ngôn ngữ thiếu tôn trọng”, “mang tính công kích cá nhân”, đặc biệt trong môi trường truyền hình đại diện cho tinh thần khởi nghiệp Việt Nam.﻿

Không dừng lại ở “ngáo giá”, Shark Bình còn phát biểu:



“Không có cô gái nào thích chàng trai 6 múi hơn người có 6 chiếc xe.”﻿

Hay:



“Ai cũng là người đạo đức… cho đến khi gặp chuyện.”

Cũng liên quan đến vấn đề đạo đức, trong một livestream gần đây, Shark Nguyễn Hòa Bình đã chia sẻ những quan điểm cá nhân về phúc đức và đạo đức trong kinh doanh.



Ông coi phúc đức là một loại năng lượng vô hình, là “châm ngôn sống và làm việc mà tôi đã theo đuổi từ nhỏ.”



Để hệ thống hóa triết lý đó, ông khái quát thành công thức “Thí – Thiện – Hiếu – Di”, được xem như “kim chỉ nam” cho việc “bồi tụ phúc đức” của bản thân và doanh nghiệp.



Theo Shark Bình:



“Thí” là cho đi – cả vật chất lẫn tri thức.



“Thiện” là sống sạch, sống thiện, không hại người.



“Hiếu” là biết ơn, báo hiếu với cha mẹ và xã hội.



“Di” là để lại di sản – cả vật chất lẫn tinh thần.



“Cá nhân tôi, trong kinh doanh và cuộc sống, luôn tâm niệm hướng thiện, không làm hại ai, không muốn ai phải khổ đau. Không bao giờ tôi có tâm hại người, không ăn không của ai cái gì cả. Tất cả đều dựa trên trí tuệ, tài năng, mồ hôi và công sức của mình,” ông khẳng định.﻿

Shark Bình cho rằng, trong đầu tư, đạo đức là yếu tố quan trọng hàng đầu.



“Người có đạo đức, khi thất bại, sẽ tìm cách trả lại tiền cho nhà đầu tư. Ngược lại, người thiếu đạo đức, dù có lãi, cũng tìm cách lẩn tránh nghĩa vụ.”

﻿Về dự án tiền ảo của Shark Bình, AntEx ra mắt vào khoảng tháng 9/2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.



Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain này thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.



Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động. Đến tháng 3/2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh.