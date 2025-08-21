Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chỉ vàng miếng SJC, giá USD tại Việt Nam cũng lập đỉnh

21-08-2025 - 07:15 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá USD tại các ngân hàng thương mại bán ra vượt mốc 26.500 đồng.

Giá USD tại Việt Nam tăng 3 ngày liên tục

Ngày 20-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 25.263 đồng/USD, tăng thêm 8 đồng so với hôm trước, đánh dấu phiên đi lên thứ ba liên tiếp. Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá USD trong khoảng từ 24.000 đồng đến 26.526 đồng.

Tại Vietcombank, giá USD được giao dịch ở mức 26.140 đồng mua vào và 26.500 đồng bán ra, tăng 10 đồng so với hôm qua. Sacombank niêm yết giá USD mua vào 26.150 đồng và bán ra 26.510 đồng. Nhiều ngân hàng khác cũng điều chỉnh tăng, đưa giá bán USD vượt 26.500 đồng – mức cao nhất từ trước đến nay.

Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh được giao dịch quanh 26.550 đồng chiều mua và 26.640 đồng chiều bán. So với ngân hàng, giá USD chợ đen chỉ cao hơn hơn 100 đồng mỗi USD. Như vậy, không chỉ vàng miếng SJC đang giữ vùng đỉnh lịch sử quanh 124-125 triệu đồng/lượng, mà USD tại Việt Nam cũng xác lập kỷ lục mới.

Không chỉ vàng miếng SJC, giá USD tại Việt Nam cũng lập đỉnh- Ảnh 1.

Giá USD ngân hàng và trên thị trường tự do cùng lập đỉnh

Dự báo giá USD tại Việt Nam

Theo báo cáo của Yuanta Việt Nam, tỉ giá USD/VND tăng nhẹ sau giai đoạn đi ngang tuần trước, với mức tăng 0,11 – 0,19% trên cả thị trường ngân hàng và tự do. Tính từ đầu năm đến nay, tỉ giá đã tăng khoảng 3,6%, mức được đánh giá là khá cao. 

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định VND vẫn giảm giá dù đồng USD hạ nhiệt trên thị trường quốc tế, do Việt Nam thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ tăng trưởng. Đơn vị này dự báo xu hướng mất giá của VND có thể kéo dài đến cuối năm, với biên độ tăng khoảng 3-3,5%.

Ngược lại, Yuanta Việt Nam cho rằng áp lực lên tỉ giá sẽ hạ nhiệt nhờ đồng USD quốc tế suy yếu, sau khi nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực và thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9. Hiện chỉ số USD Index đã lùi về 98,3 điểm, giảm 4,7% so với mức đỉnh hơn 103 điểm hồi tháng 4.

Liên quan đến diễn biến này, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước từng khẳng định nếu áp lực tỉ giá còn gia tăng mạnh, cơ quan này sẽ cân nhắc dừng việc hạ lãi suất, nhằm ổn định thị trường ngoại hối và giữ vững cân bằng vĩ mô.

Giá vàng hôm nay 17-8: Cửa hàng vàng nhỏ tiếp tục đưa vàng miếng SJC lên đỉnh mới

Theo Thái Phương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhiều chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội kết thúc giao dịch sớm ngày 21, 27 và 29/8

Nhiều chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội kết thúc giao dịch sớm ngày 21, 27 và 29/8 Nổi bật

Bắt trọn khoảnh khắc nữ tỷ phú cất tiếng ca giữa cờ hoa tháng 8

Bắt trọn khoảnh khắc nữ tỷ phú cất tiếng ca giữa cờ hoa tháng 8 Nổi bật

VPBank bứt phá huy động nửa đầu 2025: Tăng trưởng dẫn đầu nhóm cổ phần, vượt hai Big4

VPBank bứt phá huy động nửa đầu 2025: Tăng trưởng dẫn đầu nhóm cổ phần, vượt hai Big4

21:30 , 20/08/2025
OPES: Nửa đầu năm đạt 109% kế hoạch, tạo đà bứt phá cuối năm

OPES: Nửa đầu năm đạt 109% kế hoạch, tạo đà bứt phá cuối năm

19:30 , 20/08/2025
Vốn hóa VPBank vọt lên Top 2 ngành ngân hàng

Vốn hóa VPBank vọt lên Top 2 ngành ngân hàng

15:25 , 20/08/2025
Phát triển thông tin tín dụng: Đề xuất có cơ chế khai thác dữ liệu từ fintech, công ty cầm đồ,...

Phát triển thông tin tín dụng: Đề xuất có cơ chế khai thác dữ liệu từ fintech, công ty cầm đồ,...

14:01 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên