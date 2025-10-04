Không có đối thủ, địa phương này giữ vững ngôi vương là "thủ phủ" xuất khẩu lao động của cả nước

Nghệ An - Thủ phủ xuất khẩu lao động của Việt Nam

Tại Hội nghị tổng kết Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025, đại diện tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 230.763 lao động. Kết quả này đạt 109,88% kế hoạch, tăng hơn 22% so với giai đoạn 2016 - 2020. Cùng với đó, tỉnh đã phối hợp đưa 98.427 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hiện nay, lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn phần lớn đã được đào tạo ngoại ngữ, học định hướng và có trình độ tay nghề, chiếm trên 60%. Các ngành nghề chính gồm cơ khí, hàn, thợ giàn giáo, ốp lát, may mặc, điều dưỡng, hộ lý và giúp việc gia đình. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận là lao động phổ thông chưa qua đào tạo nghề.

Đáng chú ý, khoảng 7% là lao động có trình độ cao, là sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng và đại học. Nhóm này chủ yếu làm việc trong các ngành kỹ sư xây dựng, cơ khí, chế tạo máy, tin học và điều dưỡng viên từ trình độ cao đẳng trở lên.

Một lớp học tiếng Nhật cho lao động xuất khẩu tại Vinh. Ảnh: Minh Quân

Sau khi hết thời hạn hợp đồng lao động trở về nước, nhiều lao động có tay nghề cao tiếp tục tham gia làm việc tại các doanh nghiệp FDI trong nước, với mức thu nhập ổn định. Hàng năm, lượng ngoại tệ do lao động gửi về cho gia đình ước đạt 600 – 650 triệu USD, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Giai đoạn 2026 - 2030, toàn tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 230.000 lao động (Bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 46.000 - 47.000 lao động). Trong đó, giải quyết việc làm trong tỉnh 135.000 lao động; giải quyết việc làm ngoại tỉnh 18.500 lao động; đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 80.000 người.

Nhật Bản - thị trường được các lao động xuất khẩu yêu thích

Về thị trường xuất khẩu lao động của Nghệ An, các lao động xuất khẩu đặc biệt tập trung vào các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và các thị trường các nước châu Âu như Australia, Rumani, Singapore... Thu nhập bình quân của người lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt từ 17 - 35 triệu đồng/người/tháng.

Trong số đó, 10 năm trở lại đây, trong số các thị trường lao động ngoài nước có thu nhập cao được lao động Nghệ An lựa chọn thì thị trường Nhật Bản có tốc độ gia tăng nhanh nhất.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, nguyên nhân là do, tùy theo ngành nghề và trình độ, mức lương trung bình trả cho người lao động xuất khẩu ở Nhật Bản thường dao động từ 120.000 - 180.000 Yen/tháng (tương đương 21 - 30 triệu đồng, tính theo tỷ giá đồng Yen), cao hơn đáng kể so với nhiều thị trường khác. Thời điểm tỷ giá đồng Yen cao, có những lúc người lao động được trả mức lương có thể lên tới hơn 40 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, các chế độ phúc lợi như bảo hiểm, nghỉ phép, lương thưởng ở Nhật Bản được quy định rõ ràng; nhiều cơ hội được quay trở lại làm việc sau khi hết hạn hợp đồng lao động. Đây là những ưu thế khiến thị trường Nhật Bản được nhiều lao động lựa chọn.

Lao động Nghệ An đang làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài (Ảnh: Thu Hương).

Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn là thị trường tiếp nhận lao động khá khó tính. Theo đại diện một số công ty xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp Nhật vẫn áp dụng quy tắc tuyển dụng "3 chọn 1", nghĩa là phải chuẩn bị số lao động ứng tuyển gấp 3 lần số lao động cần tuyển trong mỗi đơn hàng. Tình trạng bị rớt lại sau nhiều cuộc phỏng vấn làm nhiều lao động mất niềm tin, chán nản, không muốn tham gia ứng tuyển.

Thêm nữa, tác phong công nghiệp nhanh nhẹn, kỷ luật cao của doanh nghiệp Nhật cũng khiến một số lao động Việt gặp khó khăn trong những ngày đầu làm quen môi trường làm việc.

Ngoài ra, tùy từng công ty mà mức chi phí đi Nhật của mỗi lao động khoảng 80 - 120 triệu đồng. Đối với những lao động nghèo, đây là mức chi phí quá lớn so với khả năng của gia đình họ.