Không còn duy nhất ven sông Hàn: Trung tâm mới của Đà Nẵng đang lộ diện

Trong suốt hơn một thập niên, bất động sản ven sông Hàn được xem là "thỏi nam châm" của thị trường Đà Nẵng, nơi quy tụ những dự án cao cấp bậc nhất, thiết lập mặt bằng giá đỉnh cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, lĩnh vực này hiện đã đạt ngưỡng, dư địa tăng trưởng không còn nhiều. Dòng vốn tư nhân tỷ lệ USD vì thế đang chuyển đổi rõ ràng về phía Nam, đặc biệt là vùng kết nối cốt lõi giữa phố cổ Hội An và trung tâm Đà Nẵng cũ. Nơi đây được định hình trở thành một không gian đô thị quốc tế hiện đại, nơi công dân toàn cầu có thể chạm với tiêu chuẩn mới, làm việc tại gia và tận hưởng các dịch vụ ngay trong tòa nhà.

Thực tế đã minh chứng: Nam Đà Nẵng hiện thu hút đông đảo nước ngoài có thu nhập cao, lựa chọn sinh sống tại các khu dân cư hạng sang như Regal One River, The Pointe, hay hệ thống resort, villa ven biển. Hàng loạt trường quốc tế, đại học trọng điểm miền Trung và hệ thống giáo dục FPT cũng đã hiện diện, củng cố vị trí nơi đây như một "thành phố trong thành phố".

Nam Đà Nẵng - khu vực có sông – núi – biển giao hòa, hạ tầng hiện đại hội tụ.

Nhiều nhà đầu tư nhanh chóng nắm bắt cơ hội, điển hình là FPT với định hướng phát triển FPT City thành đô thị công nghệ cao, trung tâm đào tạo quy mô hàng nghìn nhân lực. Cùng với đó, các trường học quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại, sân golf tiêu chuẩn quốc tế và chuỗi khu nghỉ dưỡng liên tục hình thành, hoàn thiện hệ sinh thái đô thị cao cấp. Chính những yếu tố này đã biến Nam Đà Nẵng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của tầng lớp trí thức, chuyên gia, doanh nhân, cộng đồng kiều bào và giới tinh hoa – những người tìm kiếm một không gian làm việc, vừa sinh sống, vừa đầu tư. Giá trị gia tăng càng nổi bật hơn khi khu vực này đang có tỷ suất lợi nhuận cao nhất Đà Nẵng, trong khi giá trị sở hữu vẫn dư địa tăng mạnh.

Các khu vực quanh khu đô thị FPT và dọc sông Cổ Cò đang chứng kiến giá bất động sản tăng lên từng giờ.

Nam Đà Nẵng đang đón nhận cú hích hạ tầng mang tính bước ngoặt. Dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò không chỉ khắc phục ngập úng mà còn mở ra tuyến du lịch thủy nối Hội An – Điện Bàn – trung tâm Đà Nẵng, gia tăng giá trị cảnh quan và du lịch. Song hành, kế hoạch triển khai 8 tuyến LRT/MRT kết nối toàn thành phố, trong đó tuyến ưu tiên từ sân bay qua cầu Trần Thị Lý đến biển Mỹ Khê và tuyến LRT nối Đà Nẵng – Hội An, sẽ đặt Nam Đà Nẵng vào trung tâm TOD (Transit-Oriented Development) – mô hình đô thị phát triển dọc trục giao thông công cộng hiện đại, gia tăng khả năng sinh lời bền vững cho bất động sản.

Chính nhờ hạ tầng và tầm nhìn quy hoạch này, giới chuyên gia so sánh Nam Đà Nẵng hôm nay giống như Thủ Thiêm của TP.HCM hơn một thập niên trước – từ một "miền đất hứa" trở thành trung tâm tài chính thương mại mới, thu hút dòng vốn khổng lồ và đưa thành phố vươn tầm quốc tế. Đồng thời, Nam Đà Nẵng cũng được ví như Mỹ Khê những năm 2000, khi bãi biển này được vinh danh trong top những bãi biển đẹp nhất hành tinh, kéo theo làn sóng đầu tư resort, khách sạn và bất động sản nghỉ dưỡng.

Khu phức hợp hạng sang Regal Complex vừa được khởi công trên quỹ đất cao tầng hiếm hoi còn sót lại tại Nam Đà Nẵng.

Với lợi thế vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và sự quan tâm mạnh mẽ từ chính quyền, Nam Đà Nẵng đang từng bước được nhiều nhà đầu tư săn đón. Đặc biệt, các lô đất nền ven sông, ven biển chỉ trong 2 tháng 7 đến tháng 9 năm 2025 giá đất tăng 30-50%. Theo dự báo cuối năm 2025 thị trường sẽ sôi động ở các phân khúc cao cấp, phức hợp thương mại – dịch vụ và đô thị sinh thái do nhu cầu ở và cho thuê vô cùng lớn. Trong vận hội mới, khi Đà Nẵng trở thành thành phố lớn nhất Việt Nam sau sáp nhập và hướng tới mục tiêu đô thị quốc tế, Nam Đà Nẵng chính là mảnh ghép chiến lược, biểu tượng của sự phát triển và bền vững.