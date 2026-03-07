Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không khí lạnh sẽ gây mưa rét ở miền Bắc

07-03-2026 - 18:08 PM | Sống

Từ đêm 8/3, không khí lạnh nén rãnh áp thấp bắt đầu gây mưa cho miền Bắc, khoảng sáng 9/3, không khí lạnh yếu sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, chiều và đêm 9/3 ảnh hưởng mạnh hơn đến Đông Bắc Bộ. Từ đêm 9/3, trời chuyển rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng sáng 9/3, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng yếu đến khu vực vùng núi phía Bắc nước ta.

Từ chiều và đêm ngày 9/3, không khí lạnh ảnh hưởng mạnh hơn đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm 8/3 đến ngày 10/3, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ tối và đêm 9/3 đến ngày 10/3, miền Bắc và Thanh Hóa trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Trong các ngày sau đó, miền Bắc duy trì thời tiết nhiều mây, trời rét về đêm và sáng sớm.

Không khí lạnh sẽ gây mưa rét ở miền Bắc- Ảnh 1.

Miền Bắc sẽ đón mưa từ đêm 8/3.

Hà Nội từ đêm 8/3 đến sáng 10/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ tối và đêm 9 đến ngày 10/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-22 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 9-10/3, các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ trưa và chiều tối 9/3, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Từ gần sáng 10/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đồng Tháp gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1-2m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong tháng 3, miền Bắc tiếp tục đón các đợt không khí lạnh tràn xuống. Đây là các đợt không khí lạnh có cường độ yếu đến trung bình, thường gây rét ngắn ngày kèm theo mưa dông rải rác.

Các đợt không khí lạnh cuối mùa cũng thường có tính chất lệch đông, mang theo nhiều hơi ẩm, gây ra tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc.

Vừa là chủ hộ kinh doanh, vừa đi làm công ty, đã đóng BHXH ở mức cao nhất, có phải đóng thêm BHXH bắt buộc: BHXH khu vực 27 trả lời thế nào?

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 nhóm ngành có nhu cầu nhân lực lớn tại Việt Nam năm 2026

3 nhóm ngành có nhu cầu nhân lực lớn tại Việt Nam năm 2026 Nổi bật

10 năm đi Nhật về lần đầu tôi dẫn mẹ đi du lịch Đà Nẵng: Vừa ngồi vào bàn ăn mẹ hỏi 1 câu, tôi trốn vào nhà vệ sinh khóc

10 năm đi Nhật về lần đầu tôi dẫn mẹ đi du lịch Đà Nẵng: Vừa ngồi vào bàn ăn mẹ hỏi 1 câu, tôi trốn vào nhà vệ sinh khóc Nổi bật

Làm sao để trẻ ăn uống lành mạnh hơn? Cha mẹ nên ghi nhớ những nguyên tắc dinh dưỡng theo 4 mùa

Làm sao để trẻ ăn uống lành mạnh hơn? Cha mẹ nên ghi nhớ những nguyên tắc dinh dưỡng theo 4 mùa

17:31 , 07/03/2026
Chàng trai 27 tuổi giảm 23kg trong hơn 2 năm nhờ 2 việc đơn giản, ai cũng làm được

Chàng trai 27 tuổi giảm 23kg trong hơn 2 năm nhờ 2 việc đơn giản, ai cũng làm được

16:58 , 07/03/2026
Một trường kinh tế hàng đầu Việt Nam vừa mở ngành mới liên quan đến y tế

Một trường kinh tế hàng đầu Việt Nam vừa mở ngành mới liên quan đến y tế

16:56 , 07/03/2026
Sau 35 tuổi, phụ nữ ăn 4 loại thực phẩm này thường "già chậm" hơn: Không cần mỹ phẩm đắt tiền mà da vẫn hồng hào, ít nếp nhăn

Sau 35 tuổi, phụ nữ ăn 4 loại thực phẩm này thường "già chậm" hơn: Không cần mỹ phẩm đắt tiền mà da vẫn hồng hào, ít nếp nhăn

16:31 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên