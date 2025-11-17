Không ngờ em xinh Han Sara lại làm đến mức này

Sau buổi fan meeting tại TP.HCM, ca sĩ Han Sara gần như không có thời gian nghỉ ngơi mà lập tức di chuyển ra Hà Nội để tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ nhân dịp sinh nhật tuổi 25. Chiều 16/11, khoảng 300 fan – được gọi thân mật là “Lạc Đà” – đã có mặt từ rất sớm để tham gia sự kiện và tận hưởng gần ba tiếng đồng hồ giao lưu, chia sẻ cùng nữ ca sĩ.

Dẫn dắt chương trình là MC Khánh Vy – gương mặt quen thuộc của “Đường lên đỉnh Olympia”. Với lối dẫn linh hoạt, nhiệt huyết, Khánh Vy không chỉ khuấy động bầu không khí mà còn chủ động xuống từng hàng ghế để kết nối với khán giả, tạo điều kiện cho các fan dễ dàng bày tỏ tình cảm dành cho thần tượng. Trong bài phát biểu, MC Khánh Vy không tiếc lời khen ngợi Han Sara, gọi cô là nghệ sĩ trẻ toàn năng với diện mạo nổi bật, giọng hát cuốn hút và loạt ca khúc hit được giới trẻ yêu thích.

Hoạt động tại thị trường âm nhạc Việt Nam được 8 năm kể từ cuộc thi The Voice 2017, Han Sara từng được biết đến với những bản ballad nhẹ nhàng. Tuy nhiên, phải đến chương trình “Em xinh say hi” gần đây, khán giả mới được chứng kiến một Han Sara đầy bứt phá với sự đa dạng trong biểu diễn như vũ đạo, rap, sáng tác. Đặc biệt, ở phần thi dance battle, giọng ca sinh năm 2000 đã khiến nhiều khán giả khó tính phải trầm trồ vì khả năng trình diễn đầy tự tin và không hề lép vế so với các idol Hàn Quốc. Đây là thành quả từ hai năm miệt mài tập luyện, vượt qua giai đoạn khủng hoảng cá nhân để tìm lại hướng đi phù hợp trong âm nhạc.

Trong buổi fan meeting tại Hà Nội, Han Sara dành thời gian chia sẻ về hành trình tìm lại chính mình. Cô tâm sự với fan: “Nếu như một ngày bạn cảm thấy hoang mang, lạc lối, hãy quay trở lại với điểm xuất phát để xác định mục tiêu ban đầu. Chỉ khi nhận ra điều mình thực sự yêu thích và khao khát, bạn mới biết cách tiếp tục hành trình đến đích.”

Lời bộc bạch chân thành ấy khiến nhiều người hâm mộ xúc động, bởi họ hiểu nữ ca sĩ từng trải qua những ngày tháng khó khăn với nhiều cảm xúc tiêu cực trước khi trở lại đầy năng lượng trong “Em xinh say hi”. Một fan nam chia sẻ, anh vốn chưa từng tham dự fan meeting của nghệ sĩ nào nhưng quyết định đến đây chỉ vì muốn gặp Han Sara trực tiếp. Anh kể, bài hát “Tớ thích cậu” của cô là “sợi dây cảm xúc” gắn với mối tình đầu thời cấp hai, khi anh mạnh dạn tỏ tình với bạn cùng lớp bằng chính ca khúc ấy. Trước câu chuyện ngọt ngào, Han Sara không giấu được sự phấn khích, hét lên thích thú và gửi lời cảm ơn chân thành đến fan.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là món quà đặc biệt mà Han Sara chuẩn bị cho người hâm mộ. Cô đã tự tay làm 800 chiếc bánh dành tặng khán giả tại cả hai fan meeting ở Sài Gòn và Hà Nội. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi không phải người giỏi nấu ăn hay khéo tay trong việc làm bánh, nhưng vì đây là sự kiện quan trọng kỷ niệm tuổi 25 nên tôi muốn đích thân chuẩn bị quà cho Lạc Đà. Tôi mất hai ngày để hoàn thành 800 chiếc bánh. Mỗi mẻ bánh ra lò, tôi đều thử để đảm bảo chất lượng, dù đôi lúc bánh bị cháy hoặc không đồng đều về kích thước. Tôi không biết fan thích vị ngọt hay nhiều bơ hơn nên cũng mất nhiều thời gian để tìm ra công thức phù hợp. Hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được tình cảm tôi gửi gắm trong từng chiếc bánh.”

Bên cạnh những khoảnh khắc giao lưu, chương trình còn có nhiều trò chơi vui nhộn như đoán chữ bằng ngôn ngữ cơ thể, bịt mắt bắt gà, dance battle... giúp Han Sara gần gũi hơn với người hâm mộ. Nhiều fan cũng khiến cô bất ngờ vì sự dí dỏm, sáng tạo và cả khả năng nhảy múa đẹp mắt. Đáp lại sự yêu mến của khán giả Thủ đô, Han Sara dành những cái ôm thân thương, nắm tay cảm ơn và khẳng định sẽ nỗ lực ra mắt các sản phẩm âm nhạc chất lượng để không khiến họ thất vọng.

Trong các phần giao lưu, cô cũng ngẫu hứng hát live nhiều ca khúc đình đám gắn liền với tên tuổi như “Tớ thích cậu”, “Vì yêu là nhớ”, hay thể hiện vũ đạo trên nền nhạc “Do anh si”, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả có mặt. Cuối chương trình, Han Sara chụp hình, ký tặng và dành thời gian trò chuyện riêng với từng nhóm fan, kết thúc một buổi gặp gỡ ấm áp và đáng nhớ.

Han Sara sinh năm 2000 tại Seoul (Hàn Quốc), chuyển đến Việt Nam từ năm 10 tuổi. Sau 8 năm hoạt động nghệ thuật miệt mài, cô hạnh phúc khi được khán giả công nhận là một ca sĩ Việt Nam. Gần đây nhất, cô cho ra mắt E.P “Unfrozen” và tổ chức mini concert cùng tên. Cô cũng đang được đề cử ở hạng mục “Nữ ca sĩ triển vọng dẫn dắt năm 2026” trong khu vực Việt Nam tại Korea Top Brand Awards 2026 – giải thưởng uy tín của Hàn Quốc. Hạng mục này còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đình đám như G-Dragon, Jisoo, Rosé, Jennie… Kết quả giải thưởng sẽ được xác định dựa trên khảo sát người tiêu dùng toàn cầu do Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc chủ trì.

Với những nỗ lực không ngừng, Han Sara đang chứng minh vị thế riêng trong làng nhạc Việt và dần trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ yêu âm nhạc.