Không ngờ nhan sắc của "công chúa nhỏ 50 tuổi" lại thế này: Nghe chuyện ai cũng nghẹn lời "bà là người đẹp nhất"

“Công chúa nhỏ phố An Phúc” – Hiện tượng mạng giữa lòng Thượng Hải

Năm 2024, trên con phố An Phúc ở Thượng Hải (Trung Quốc), một người phụ nữ khoảng 50 tuổi bất ngờ trở thành hiện tượng mạng nhờ phong cách ăn mặc khác biệt. Cư dân mạng trìu mến gọi bà là “Công chúa nhỏ của phố An Phúc”.

Bà để kiểu tóc ngắn sát đầu, dáng người đẫy đà, nhưng mỗi ngày đều diện những bộ váy công chúa Lolita cầu kỳ, kết hợp cùng các món phụ kiện lấp lánh rồi thong thả dạo phố. Hình ảnh ấy đã khiến bà trở thành biểu tượng thời trang đường phố của khu vực vốn được mệnh danh là “trung tâm vũ trụ của street style”. Thậm chí, tiếng tăm của bà còn lan ra nước ngoài, khi nhiều nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh đường phố thường xuyên đến đây chỉ để chờ cơ hội ghi lại khoảnh khắc của cô công chúa độc lạ này.

Khi danh tiếng ngày càng lan rộng, những lời chỉ trích và công kích cũng bắt đầu xuất hiện. Một số cư dân mạng mỉa mai bà rằng “đã lớn tuổi mà còn cố tỏ ra trẻ trung, nhìn chướng mắt”; có người châm chọc ngoại hình của bà “trông như đàn ông mà ăn mặc lòe loẹt, xấu xí lại thích gây chú ý”. Không ít ý kiến gay gắt hơn cho rằng bà đang bất chấp mọi giới hạn để nổi tiếng, hay có hành vi kỳ quặc, làm mất mỹ quan đô thị.

Trước làn sóng chê bai ấy, “Công chúa nhỏ phố An Phúc” chưa từng lên tiếng phản hồi. Bà vẫn kiên định với phong cách riêng, mỗi ngày khoác lên mình bộ váy Lolita yêu thích, ung dung bước đi trên con phố An Phúc, thoải mái mỉm cười trước ống kính của những người qua đường.

Sau ánh hào quang là hành trình vượt qua bệnh tật và tìm lại chính mình

Nhiều người từng thắc mắc điều gì khiến bà chọn phong cách ăn mặc khác thường ấy, cho đến khi câu chuyện phía sau được hé lộ.

Hóa ra, “Công chúa nhỏ phố An Phúc” từng mắc một căn bệnh nặng. Sau quá trình hóa trị, tóc của bà gần như rụng hết, thuốc men cũng khiến cơ thể thay đổi và gương mặt khác xưa. Cơn bạo bệnh ấy đã giáng một đòn nặng nề vào người phụ nữ vốn yêu cái đẹp, sau đó bà từng khép mình trong nhà suốt một thời gian dài, không muốn gặp ai.

Nhan sắc thời trẻ của "tiểu công chúa đường An Phúc"

Một lần tình cờ, bà biết đến phong cách thời trang Lolita và bị cuốn hút bởi vẻ cầu kỳ, lộng lẫy của nó. Khi thử khoác lên mình bộ váy ấy, bà cảm nhận được niềm vui và sự tự tin quay trở lại. Từ đó, bà say mê phong cách Lolita, mỗi khi ra ngoài đều trang điểm cẩn thận, chọn váy áo tỉ mỉ, đội vương miện nhỏ, cầm túi xách tinh xảo, như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích.

Tháng 9 năm 2024, “Công chúa nhỏ phố An Phúc” được mời tham dự Tuần lễ Thời trang Thượng Hải và thậm chí còn trực tiếp trình diễn trên sàn catwalk. Bà xuất hiện trong chiếc váy công chúa màu trắng do chính mình chỉnh sửa, bước đi tự tin với thần thái không hề thua kém các người mẫu chuyên nghiệp, khiến khán giả thêm phần ngưỡng mộ.

Với bà, việc ăn mặc đã không còn chỉ là vấn đề ngoại hình mà là cách thể hiện tinh thần sống. Sau khi từng đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, bà nhận ra rằng: Việc làm cho bản thân hạnh phúc quan trọng hơn nhiều so với cố gắng làm vừa lòng thế giới.

Dù phong cách của bà không phù hợp với khuôn mẫu thường thấy ở phụ nữ tuổi 50, “công chúa phố An Phúc” vẫn tự tin sải bước trên phố, ngẩng cao đầu đón ánh nhìn của mọi người. Khi ai đó khen chiếc váy của bà đẹp, bà lại vui vẻ dừng lại trò chuyện, nụ cười luôn rạng rỡ như ánh nắng đầu thu trên con phố Thượng Hải.

Phá vỡ định kiến tuổi tác – Thông điệp sống tự do và yêu bản thân

Câu chuyện của bà cũng góp phần khơi dậy làn sóng bàn luận về việc theo đuổi cái đẹp ở độ tuổi trung niên và cao tuổi.

Hiện nay, phần bình luận dưới các bài viết về bà đã thay đổi rõ rệt: những lời chê bai, mỉa mai dần biến mất, thay vào đó là vô số lời khen ngợi và động viên. Dù thỉnh thoảng vẫn có ý kiến không thiện chí như “ăn mặc không hợp tuổi, mất dáng vẻ người lớn tuổi”, bà vẫn bình thản bước qua, tiếp tục mỗi ngày xuất hiện trên phố Thượng Hải với những bộ trang phục khác nhau.

Với niềm say mê thời trang và tình yêu cuộc sống, bà đã phá vỡ ranh giới giữa tuổi tác và cái đẹp, khẳng định rằng sự tự tin, niềm vui và phong cách chính là thanh xuân lâu bền nhất của mỗi người phụ nữ.

Sự nổi tiếng của “Công chúa phố An Phúc” đã khiến công chúng có cái nhìn mới mẻ hơn về tình yêu cái đẹp và niềm đam mê cuộc sống của người trung niên, cao tuổi. Câu chuyện của bà không chỉ là hành trình tìm lại bản thân sau biến cố, mà còn là thông điệp về sự bao dung và đa dạng trong xã hội hiện đại, rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống và phong cách thể hiện của riêng mình.

Dù không phải ai cũng đồng tình, nhưng điều quan trọng là biết tôn trọng lựa chọn của người khác. Hy vọng sẽ có thêm nhiều người như bà, dám vượt qua ánh nhìn khắt khe của thế gian, ăn mặc theo sở thích, sống tự do và tự tin với chính mình.

Theo Baidu