Không ngờ tới điều mà khách Tây này làm với bánh mì Việt

Những video ghi lại hành trình ẩm thực của du khách nước ngoài tại Việt Nam từ lâu đã không còn xa lạ trên mạng xã hội. Từ phở, bún chả cho tới cà phê trứng, không ít món ăn Việt đã nhiều lần trở thành "nhân vật chính" trong các clip triệu view. Tuy nhiên, câu chuyện mới đây về một cặp đôi du khách tại Hội An vẫn khiến nhiều người phải chú ý, không phải vì món ăn lạ, mà bởi cách họ thưởng thức… quá nhiều trong một ngày.

(Nguồn: @knowwhere.global)

Theo chia sẻ từ một cô gái nước ngoài, cô cùng bạn trai đã dành trọn một ngày để khám phá ẩm thực Hội An - một hành trình gần như "không có điểm dừng". Ngay từ buổi sáng, họ bắt đầu với bánh mì - món ăn quen thuộc với du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Sau đó là hàng loạt lựa chọn khác như trà thảo mộc, cao lầu, bánh hoa hồng, bánh xèo… xen kẽ liên tục trong suốt cả ngày.

Nhìn vào danh sách món ăn, nhiều người cho rằng đây là lịch trình khá phổ biến với khách du lịch: thử nhiều món đặc sản địa phương trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, điểm khiến đoạn chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý lại nằm ở một chi tiết khác.

Theo video được đăng tải, bạn trai của cô gái đã ăn liên tiếp 5 chiếc bánh mì chỉ trong buổi sáng. Đến buổi chiều, anh tiếp tục ăn thêm 1 chiếc nữa, nâng tổng số lên 6 chiếc trong một ngày - chưa tính các món khác đã thưởng thức trước đó.

Con số này khiến nhiều người bất ngờ, bởi ngay cả với người Việt, việc ăn liên tục nhiều bánh mì như vậy trong thời gian ngắn cũng không phải điều phổ biến. Trong khi đó, hành trình ẩm thực của cặp đôi vẫn bao gồm đầy đủ các món đặc trưng khác của Hội An, từ món nước tới món chiên, món ăn nhẹ và đồ uống.

(Nguồn: @knowwhere.global)

Việc một du khách có thể ăn tới 6 chiếc bánh mì trong ngày, đồng thời vẫn thử thêm nhiều món khác, nhanh chóng trở thành chi tiết được bàn luận nhiều nhất. Không ít ý kiến cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho sức hút của món ăn này đối với du khách quốc tế.

Bánh mì từ lâu đã được xem là một trong những món ăn dễ tiếp cận nhất với khách nước ngoài khi đến Việt Nam. Không quá cầu kỳ về cách ăn, không đòi hỏi nhiều dụng cụ, lại có thể mang đi tiện lợi, bánh mì trở thành lựa chọn phù hợp cho nhiều thời điểm trong ngày.

Điểm đặc trưng của bánh mì Việt nằm ở sự kết hợp giữa lớp vỏ giòn nhẹ, phần nhân đa dạng và hương vị cân bằng. Từ pate, thịt, rau sống, đồ chua cho đến các loại sốt, mỗi thành phần đều đóng vai trò riêng, tạo nên tổng thể hài hòa mà không bị quá nặng vị.

Bên cạnh đó, giá thành hợp lý và khả năng biến tấu linh hoạt theo từng địa phương cũng giúp bánh mì trở thành món ăn có thể thử nhiều lần mà không gây cảm giác lặp lại. Tại Hội An, bánh mì còn được xem là một trong những "món ăn phải thử", với nhiều hàng quán nổi tiếng thu hút đông đảo du khách quốc tế.