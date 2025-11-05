Không ngừng nâng cấp dịch vụ quản lý vận hành, Asahi Japan “bội thu” giải thưởng 2025

Đây là minh chứng thuyết phục cho hành trình nỗ lực không ngừng của Asahi Japan trong việc kiến tạo chất lượng sống và nâng tầm trải nghiệm tại các dự án do Asahi Japan đang quản lý vận hành.

Giá trị của niềm tin và chất lượng dịch vụ trở thành tài sản của thương hiệu

Asahi Japan bước vào lĩnh vực quản lý vận hành với một tinh thần: "Chúng tôi không chỉ vận hành tòa nhà mà còn "vận hành hạnh phúc" cuộc sống cư dân. Triết lý ấy được hình thành từ tinh thần Omotenashi - chuẩn mực dịch vụ mang đậm dấu ấn Nhật Bản. Đó là coi trọng sự tận tâm, tỉ mỉ và tinh tế trong từng chi tiết nhỏ.

Theo đó, Asahi Japan mang đến cho khách hàng không đơn thuần là cung cấp dịch vụ, mà đó còn là nghệ thuật chăm sóc bằng cả trái tim và gây dựng niềm tin từ những điều nhỏ nhất. Chính điều này đã làm nên một thương hiệu khác biệt so với các đơn vị quản lý vận hành bất động sản khác trên thị trường. Thực tế cho thấy, tại các dự án Asahi Japan đang quản lý, từ chung cư cao cấp, tòa nhà thương mại đến khu đô thị quy mô lớn từ Bắc tới Nam - chỉ số hài lòng của cư dân luôn duy trì ở mức cao, tỷ lệ gia hạn hợp đồng đạt gần tuyệt đối. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của dịch vụ chuẩn Nhật mà Asahi Japan đã và đang theo đuổi.

Hai giải thưởng được vinh danh - "Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam" và "Sản phẩm chất lượng - Dịch vụ tận tâm" không chỉ là sự công nhận cho những thành tựu của Asahi Japan đã đạt được, mà còn khẳng định giá trị của một mô hình vận hành chuyên nghiệp với các triết lý: Tạo ra chuẩn mực quản lý mới, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra an toàn, minh bạch và hiệu quả; gia tăng giá trị bất động sản khi được quản lý bài bản, chuyên nghiệp và duy trì hình ảnh nhất quán; góp phần xây dựng niềm tin thị trường, nơi khách hàng có thể an tâm chọn lựa không chỉ vì tiện ích, mà vì chất lượng sống dài lâu.

Nâng cấp sản phẩm dịch vụ - Mục tiêu chạm những đỉnh cao mới

Không ngừng thay đổi để "chạm" tới trái tim khách hàng chính là kim chỉ nam cho ngành dịch vụ nói chung và ngành quản lý vận hành nói riêng. Qua đó, dựa trên giá trị cốt lõi từ văn hóa doanh nghiệp, gồm: Con người - Trung thực, minh bạch - Chuyên nghiệp - Omotenashi, Asahi Japan phát triển mạnh hơn nữa "phiên bản" nâng cấp sản phẩm dịch vụ với thương hiệu Asahi Premium.

Chia sẻ từ Giám đốc khai thác - bà Võ Thùy Dung: "Nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ và tính minh bạch trong công tác quản lý vận hành ngày càng cao từ khách hàng, Asahi Japan cam kết luôn nỗ lực đổi mới để nâng cấp, nhằm gia tăng giá trị tài sản của khách hàng và đồng hành cùng chủ đầu tư kiến tạo những công trình mang tính biểu tượng."

Ở đó, Asahi Premium cung cấp các dịch vụ hướng tới cá nhân hóa và chuyên biệt phân khúc khách hàng, từng chi tiết trong hoạt động quản lý vận hành bất động sản khác biệt sẽ được chăm chút, nhằm đạt đến sự tinh hoa trong trải nghiệm và dịch vụ đẳng cấp. Bởi Asahi Premium mong muốn là người kiến tạo trải nghiệm, người gìn giữ giá trị và là người đồng hành cùng chủ đầu tư trong hành trình xây dựng những công trình mang tính biểu tượng.

Với thương hiệu Asahi Japan nói chung và Asahi Premium nói riêng, đó không chỉ khẳng định vị thế tiên phong, mà còn mang sứ mệnh truyền cảm hứng về giá trị dịch vụ từ tâm. Hai giải thưởng uy tín nhận được trong năm 2025 không chỉ là niềm tự hào của tập thể Asahi Japan, mà còn là bước đệm cho hành trình vươn tầm thương hiệu mang chuẩn mực Nhật Bản trong lĩnh vực quản lý vận hành tại Việt Nam.

Asahi Japan - Đơn vị quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Hotline: 0918.650.033

Email: info@asahijapan.com