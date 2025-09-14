Không phải Ấn Độ hay Trung Quốc, một quốc gia châu Á vừa tung đòn trừng phạt mới với Nga: Áp giá trần dầu thô ngang với châu Âu, khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến nhập khẩu

Ảnh minh họa

Nhật Bản vừa quyết định hạ giá trần đối với dầu thô của Nga từ mức 60 USD xuống còn 47,60 USD/thùng và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 13/9. Động thái này được chính phủ Tokyo công bố nhằm tăng cường sức ép lên Moscow vì cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine.

Theo Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi, ngoài việc hạ giá trần dầu, Nhật Bản sẽ mở rộng lệnh đóng băng tài sản và bổ sung các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số thực thể của Nga cũng như các quốc gia khác. Đây là một phần trong nỗ lực phối hợp cùng cộng đồng quốc tế để hướng tới chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Quyết định trên diễn ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 7 cũng hạ mức giá trần nhập khẩu dầu thô Nga xuống 47,60 USD/thùng, trong gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Moscow.

Tuy nhiên, theo Bộ Công nghiệp Nhật Bản, việc điều chỉnh giá trần này dự kiến sẽ không tác động đáng kể đến hoạt động mua dầu thô của Tokyo. Nguyên nhân là Nhật Bản vốn đã nhất trí với các nước G7 về việc loại bỏ dần nhập khẩu dầu Nga từ sau năm 2022, ngoại trừ các giao dịch liên quan đến dự án năng lượng Sakhalin-2.

Sakhalin-2 được xem là nguồn cung cấp quan trọng cho an ninh năng lượng của Nhật Bản, khi dầu thô Sakhalin Blend – sản phẩm phụ từ quá trình sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) – chiếm khoảng 9% tổng lượng LNG nhập khẩu của nước này. Các giao dịch liên quan đến dự án này được miễn áp dụng quy định về giá trần.

Số liệu từ Bộ Tài chính Nhật Bản cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7/2025, nước này đã nhập khẩu 95.299 kilolit dầu thô từ Nga, tương đương 599.413 thùng, chỉ chiếm 0,1% tổng kim ngạch nhập khẩu dầu thô.

Nhu cầu dầu thô của Nhật Bản rất lớn do thiếu hụt nguồn cung nội địa, khiến nước này phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu dầu, chủ yếu từ Trung Đông, để đáp ứng nhu cầu năng lượng của ngành công nghiệp và nền kinh tế. Dầu thô chiếm một tỷ lệ đáng kể trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng của Nhật Bản, và họ duy trì các kho dự trữ dầu quốc gia quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng.

Theo dữ liệu từ Reuters, Nhật Bản, nước mua dầu lớn thứ tư thế giới, nhập khẩu 95% dầu thô từ Trung Đông. Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) là những nhà cung cấp dầu lớn nhất của Nhật Bản. Dù là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới nhưng Mỹ chỉ là nhà cung cấp nhỏ cho quốc gia châu Á này.



