Không phải cao lầu, bánh mì kẹp, khách Tây nhận xét đây mới là món ăn ngon nhất của Hội An

Thành phố của Việt Nam nằm trong danh sách "đẹp nhất thế giới"

Hội An - thành phố nằm bên dòng sông Hoài thơ mộng ở tỉnh Quảng Nam có lẽ là điểm đến không còn xa lạ gì với cả du khách trong nước và quốc tế. Sở hữu một nét đẹp cổ xưa với những cây cầu đá đẹp như tranh vẽ, những rặng hoa giấy rực rỡ, những chiếc đèn lồng sặc sỡ, Hội An không thể lẫn với bất kỳ một nơi nào khác.

Từng đi qua nhiều tỉnh và thành phố của Việt Nam, cặp đôi khách Tây tới từ Mỹ, anh Daryl và chị Mindi đã ưu ái gọi Hội An là "thành phố xinh đẹp bậc nhất của Việt Nam".

Vẻ đẹp cổ kính và thơ mộng làm say đắm du khách của Hội An.

Nhận xét của anh Daryl và chị Mindi có thể là một sự ưu ái dành cho Hội An, nhưng nó hoàn toàn có cơ sở.

Năm 2023, Tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel & Leisure cũng từng đánh giá đô thị cổ ở miền trung Việt Nam này là một trong 25 thành phố xinh đẹp nhất thế giới.

Đến tháng 7/2024, theo công bố giải World's Best của tạp chí du lịch Mỹ Travel & Leisure, Hội An thậm chí còn leo lên đứng thứ 4 tại hạng mục 25 thành phố đẹp nhất thế giới với 90,67 điểm trên 100, sau thành phố San Miguel de Allende của Mexico, Udaipur của Ấn Độ và Kyoto của Nhật Bản.

Hội An luôn nằm trong danh sách những thành phố đẹp nhất trên thế giới.

Ngoài ra, trong top 25 thành phố đẹp nhất châu Á, Hội An cũng chỉ đứng thứ 3 sau hai đại diện từ Ấn Độ và Nhật Bản.

Như vậy, Hội An là đại diện duy nhất của Việt Nam được Travel & Leisure vinh danh ở hai hạng mục Thành phố đẹp nhất thế giới và nhất châu Á năm 2024, đủ thấy sức hấp dẫn to lớn của thành phố cổ kính, xinh đẹp và yên bình này.

Món ăn đã "đánh cắp trái tim chúng tôi khi đến Hội An"

Đối với cặp đôi khách Tây này, vẻ đẹp quyến rũ và cuốn hút, làm say đắm lòng người của Hội An là điều không phải bàn cãi. Nhưng ngoài những cây cầu đá thơ mộng, những nếp nhà cũ kỹ, nhưng rặng hoa giấy sặc sỡ hay ánh đèn lồng rực rỡ, Hội An còn hấp dẫn họ bởi nền ẩm thực đặc trưng của nơi đây.

Hội An lung linh rực rỡ dưới góc nhìn của anh Daryl và chị Mindi. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Và dù cao lầu có thể là món ăn đặc trưng nổi tiếng nhất của Hội An, nhưng mỳ Quảng mới là món ăn đã "đánh cắp trái tim" của anh Daryl và chị Mindi. Đối với họ, đây là món đặc sản ngon nhất của Hội An và mỗi chuyến đi tới Hội An sẽ chưa thể nào trọn vẹn nếu thiếu việc thưởng thức tô mỳ này.

Mỳ Quảng được làm chủ yếu từ bột gạo xay mịn tạo thành sợi dai, giòn và ăn với nước dùng cùng một số nguyên liệu như trứng, thịt gà, thịt lợn, hải sản...

Mỳ Quảng - món ăn đặc trưng vừa ngon mắt, vừa ngon miệng nổi tiếng của Hội An. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Điểm đặc biệt của món mỳ này so với các món mỳ thông thường là nước dùng chỉ tưới xăm xắp vừa chạm sợi mỳ chứ không đổ ngập. Khi ăn, thực khách sẽ thêm miếng bánh tráng nướng giòn, ớt, vắt thêm ít chanh để món ăn thêm đậm đà.

"Hội An đã chiếm trọn trái tim chúng tôi với món mỳ Quảng, với sợi mì gạo màu trắng hoặc vàng, những lát thịt gà, đôi khi là hải sản cùng với nước dùng ngọt thơm và những loại rau ăn sống đi kèm", cặp đôi viết trên blog ẩm thực 2foodtrippers.

Trải nghiệm thưởng thức mỳ Quảng - món ăn yêu thích nhất của cặp đôi khách Tây khi tới Hội An. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Sau khi nếm thử mỳ Quảng ở nhiều địa điểm, cặp đôi khách Tây đã tìm ra được nơi bán món ngon nhất.

"Chúng tôi tìm thấy một địa điểm hoàn hảo để ăn mì Quảng - một quầy hàng nhỏ trên phố Thái Phiên ngay đối diện quán cao lầu Thanh. Chúng tôi không nhớ địa chỉ cụ thể, nhưng điều đó chỉ làm cho việc khám phá trở nên thú vị hơn", 2 vị khách tới từ Mỹ chia sẻ.

Trong video đăng tải trên kênh Youtube của mình, cặp đôi đã quay lại cảnh họ ngồi trên những chiếc ghế nhựa màu đỏ, hòa cùng những người dân địa phương hoặc du khách khác, cho ớt chưng vào bát và thoải mái "húp sùm sụp" một tô mỳ Quảng ngon lành.

Công đoạn chuẩn bị món mỳ Quảng mà cặp đôi mê mẩn. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

"Em cảm thấy sao?", Daryl trìu mến nhìn sang người bạn đời sau khi cô vừa mới nếm thử tô mỳ Quảng. "Vẫn ngon như mọi khi, nhất là sau khi em cho ớt chưng vào, nó khiến cho hương vị của tô mỳ như bùng lên", Mindi nhận xét.

Mỗi chuyến đi tới Hội An sẽ chỉ trọn vẹn nếu họ được thưởng thức một tô mỳ Quảng tuyệt ngon. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Thậm chí, vì quá yêu mến mỳ Quảng mà cặp đôi còn cất công ghi lại cả công đoạn chế biến món đặc sản này, trong đó người bán hàng với đôi tay nhanh thoăn thoắt, bốc từng nắm mỳ Quảng, nhúng qua nồi nước sôi rồi cho vào bát đã có sẵn các loại topping.

Với tình cảm dạt dào dành cho mỳ Quảng, không ngạc nhiên khi cặp đôi cho món đặc sản này vào danh sách 10 món ngon nhất định phải thử khi đến Việt Nam.

* Bài viết thể hiện quan điểm của nhân vật dựa trên trang web 2foodtrippers.