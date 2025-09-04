Không phải phở, món ăn chưa tới 100.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

Mới đây, hủ tiếu Nam Vang đã được chuyên trang ẩm thực toàn cầu TasteAtlas xếp hạng thứ 35 trong "97 món sợi ngon nhất thế giới", cùng với bún bò Huế, bún riêu… Việc một món ăn đường phố gốc Phnom Penh (Campuchia) góp mặt trong bảng xếp hạng quốc tế đã khiến nhiều người tò mò về lịch sử, cách nấu và sức hấp dẫn đặc biệt của hương vị này.

Hủ tiếu Nam Vang đã được chuyên trang ẩm thực toàn cầu TasteAtlas xếp hạng thứ 35 trong "97 món ăn từ sợi ngon nhất thế giới". (Ảnh: Doanh nhân)

Lịch sử món ăn và nguồn gốc xuất xứ

Hủ tiếu Nam Vang có nguồn gốc từ Campuchia, gắn liền với thủ đô Phnom Penh (Nam Vang trong âm Hán – Việt). Món ăn do cộng đồng Khmer gốc Hoa sáng tạo giữa thế kỷ 20, sau đó du nhập vào miền Nam Việt Nam và nhanh chóng được bản địa hoá theo khẩu vị người Việt.

Hủ tiếu Nam Vang có nguồn gốc từ Campuchia, gắn liền với thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Gia đình)

Tại TP.HCM, hủ tiếu Nam Vang được điều chỉnh nhưng vẫn giữ tinh tuý gốc, với nước lèo ngọt đậm từ xương heo. Theo Lonely Planet, đây là "món mì đầy hương vị" có xuất xứ Phnom Penh nhưng đã trở thành một phần quen thuộc trong văn hóa ẩm thực Tp. Hồ Chí Minh – Chợ Lớn, từ gánh hàng rong đến tiệm ăn gia truyền của nhiều gia đình gốc Hoa.

Cách nấu và đặc điểm nổi bật của hủ tiếu Nam Vang

Một tô hủ tiếu Nam Vang đúng điệu có nước dùng trong, ngọt thanh ninh từ xương heo, thường cho thêm mực khô và tôm khô để dậy vị đặc trưng. TasteAtlas mô tả nước lèo chuẩn phải "trong và đậm đà", mang vị ngọt tự nhiên khác biệt so với phở hay bún.

CNN từng mô tả hủ tiếu Nam Vang "được trang trí" bằng tôm, gan heo, trứng cút và hành lá, tạo nên tổng hòa vừa đậm đà vừa thanh nhẹ. (Ảnh: Barona)

Sợi hủ tiếu được làm từ bột gạo pha bột lọc, nhỏ và dai mềm hơn phở, có thể ăn dạng nước hoặc khô. Trên mặt tô là phần nhân phong phú gồm thịt bằm, tôm, trứng cút, gan, tim, đôi khi thêm cua, mực. CNN từng mô tả hủ tiếu Nam Vang "được trang trí" bằng tôm, gan heo, trứng cút và hành lá, tạo nên tổng hòa vừa đậm đà vừa thanh nhẹ.

Khi ăn, thực khách có thể nêm thêm tỏi ngâm, ớt chanh, sa tế để tùy biến hương vị. Chính sự linh hoạt này khiến hủ tiếu Nam Vang trở thành món ăn hấp dẫn, vừa đậm vị nhờ nước dùng ninh kỹ, vừa tươi mới bởi phần nhân và rau ăn kèm.

Những địa điểm nổi tiếng để thưởng thức hủ tiếu Nam Vang

Tại TP.HCM, hủ tiếu Nam Vang gắn liền với nhiều quán gia truyền và thương hiệu quen thuộc. Một số địa chỉ tiêu biểu có thể kể đến:

Thanh Xuân (62 Tôn Thất Thiệp, Q.1): Quán ăn gia truyền từ thập niên 1940, nổi tiếng với nước lèo ngọt thơm và phần xí quách ăn kèm, từng được Lonely Planet đánh giá là nơi nên thử.

Nhân Quán: Chuỗi quán hủ tiếu nổi tiếng ở quận 3, Phú Nhuận… được lòng thực khách nhờ nước dùng trong, phần nhân phong phú với tôm, thịt, gan, trứng cút, bán cả dạng nước và khô.

Chuỗi quán hủ tiếu nổi tiếng Nhân Quán ở quận 3, Phú Nhuận… được lòng thực khách nhờ nước dùng trong, phần nhân phong phú với tôm, thịt, gan, trứng cút, bán cả dạng nước và khô. (Ảnh: Cổng TTDL Cần Thơ)

Đạt Thành (34 Cô Bắc, Q.1): Nổi bật với hủ tiếu khô trộn đậm đà, có tóp mỡ phi giòn và nước sốt đặc chế, ăn kèm tô nước súp nóng hổi.

Hồng Phát (389 Võ Văn Tần, Q.3): Lâu đời, nổi tiếng với nước lèo ninh kỹ từ tôm khô, mực nướng, tô hủ tiếu đầy đủ gan, tim, thịt, tôm.

Giá thành tại các quán dao động từ 50.000 VNĐ đến hơn 90.000 VNĐ/tô tuỳ nơi. Một số quán lâu đời, có thương hiệu như Hồng Phát hay Thanh Xuân, giá có thể cao hơn, nhưng chất lượng và khẩu phần được đánh giá xứng đáng.

Bên cạnh Việt Nam, hủ tiếu Nam Vang cũng phổ biến ở Phnom Penh (Campuchia) và đặc biệt trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Tại Little Saigon, California, những quán như Trieu Chau (Santa Ana) hay Hu Tieu "De Nhat" (Garden Grove) luôn đông khách, được báo Los Angeles Times ca ngợi với nước dùng đậm đà "không đối thủ tại Orange County" và phần nhân phong phú.

Những minh chứng này cho thấy hủ tiếu Nam Vang không chỉ là món quà sáng quen thuộc của người dân TP.HCM, mà còn đang dần chinh phục khẩu vị quốc tế.

Nhận xét của du khách quốc tế và báo chí nước ngoài

Trên các chuyên trang ẩm thực, hủ tiếu Nam Vang thường được nhắc tới như một trải nghiệm ẩm thực độc đáo của Việt Nam. CNN từng giới thiệu đây là món "đường phố phải thử" ở TP.HCM, với sợi hủ tiếu dai mảnh và phần nhân gồm tôm, gan heo, trứng cút. Nhiều du khách quốc tế gọi món này là "viên ngọc ẩn" của ẩm thực Việt, ấn tượng bởi nước dùng ngọt tự nhiên, nhẹ nhàng hơn phở và thơm mùi tỏi phi.

Hủ tiếu Nam Vang hiện lên như một đại sứ món ăn độc đáo vừa lạ vừa quen, bình dân mà tinh tế trong mắt du khách quốc tế. (Ảnh: Youtube)

Báo Phoenix New Times (Mỹ) nhận xét nước dùng hủ tiếu Nam Vang "thanh hơn nhưng thơm hơn nước phở", thích hợp cho những ngày hè khi phở bò có thể quá nặng nề. Lonely Planet thì gọi đây là "món mì đầy hương vị" của Tp. Hồ Chí Minh, khuyên nên thử cả phiên bản hủ tiếu khô. Trên Los Angeles Times, cây bút Edwin Goei thậm chí cho rằng hủ tiếu Nam Vang thú vị hơn phở nhờ tính "tùy biến vô hạn", khi thực khách có thể tự điều chỉnh hương vị với đủ loại gia vị trên bàn.

Rõ ràng, qua con mắt của báo chí và du khách quốc tế, hủ tiếu Nam Vang hiện lên như một đại sứ món ăn độc đáo vừa lạ vừa quen, bình dân mà tinh tế góp phần làm phong phú thêm bức tranh ẩm thực đường phố Việt Nam.