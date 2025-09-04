Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải phở, món ăn chưa tới 100.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

04-09-2025 - 09:16 AM | Lifestyle

Với nước dùng ngọt thanh, món ăn quen thuộc này đã vượt xa ranh giới địa phương để góp mặt trong top ẩm thực thế giới do TasteAtlas bình chọn.

Mới đây, hủ tiếu Nam Vang đã được chuyên trang ẩm thực toàn cầu TasteAtlas xếp hạng thứ 35 trong "97 món sợi ngon nhất thế giới", cùng với bún bò Huế, bún riêu… Việc một món ăn đường phố gốc Phnom Penh (Campuchia) góp mặt trong bảng xếp hạng quốc tế đã khiến nhiều người tò mò về lịch sử, cách nấu và sức hấp dẫn đặc biệt của hương vị này.

Không phải phở, món ăn chưa tới 100.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới- Ảnh 1.

Hủ tiếu Nam Vang đã được chuyên trang ẩm thực toàn cầu TasteAtlas xếp hạng thứ 35 trong "97 món ăn từ sợi ngon nhất thế giới". (Ảnh: Doanh nhân)

Lịch sử món ăn và nguồn gốc xuất xứ

Hủ tiếu Nam Vang có nguồn gốc từ Campuchia, gắn liền với thủ đô Phnom Penh (Nam Vang trong âm Hán – Việt). Món ăn do cộng đồng Khmer gốc Hoa sáng tạo giữa thế kỷ 20, sau đó du nhập vào miền Nam Việt Nam và nhanh chóng được bản địa hoá theo khẩu vị người Việt.

Không phải phở, món ăn chưa tới 100.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới- Ảnh 2.

Hủ tiếu Nam Vang có nguồn gốc từ Campuchia, gắn liền với thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Gia đình)

Tại TP.HCM, hủ tiếu Nam Vang được điều chỉnh nhưng vẫn giữ tinh tuý gốc, với nước lèo ngọt đậm từ xương heo. Theo Lonely Planet, đây là "món mì đầy hương vị" có xuất xứ Phnom Penh nhưng đã trở thành một phần quen thuộc trong văn hóa ẩm thực Tp. Hồ Chí Minh – Chợ Lớn, từ gánh hàng rong đến tiệm ăn gia truyền của nhiều gia đình gốc Hoa.

Cách nấu và đặc điểm nổi bật của hủ tiếu Nam Vang

Một tô hủ tiếu Nam Vang đúng điệu có nước dùng trong, ngọt thanh ninh từ xương heo, thường cho thêm mực khô và tôm khô để dậy vị đặc trưng. TasteAtlas mô tả nước lèo chuẩn phải "trong và đậm đà", mang vị ngọt tự nhiên khác biệt so với phở hay bún.

Không phải phở, món ăn chưa tới 100.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới- Ảnh 3.

CNN từng mô tả hủ tiếu Nam Vang "được trang trí" bằng tôm, gan heo, trứng cút và hành lá, tạo nên tổng hòa vừa đậm đà vừa thanh nhẹ. (Ảnh: Barona)

Sợi hủ tiếu được làm từ bột gạo pha bột lọc, nhỏ và dai mềm hơn phở, có thể ăn dạng nước hoặc khô. Trên mặt tô là phần nhân phong phú gồm thịt bằm, tôm, trứng cút, gan, tim, đôi khi thêm cua, mực. CNN từng mô tả hủ tiếu Nam Vang "được trang trí" bằng tôm, gan heo, trứng cút và hành lá, tạo nên tổng hòa vừa đậm đà vừa thanh nhẹ.

Khi ăn, thực khách có thể nêm thêm tỏi ngâm, ớt chanh, sa tế để tùy biến hương vị. Chính sự linh hoạt này khiến hủ tiếu Nam Vang trở thành món ăn hấp dẫn, vừa đậm vị nhờ nước dùng ninh kỹ, vừa tươi mới bởi phần nhân và rau ăn kèm.

Những địa điểm nổi tiếng để thưởng thức hủ tiếu Nam Vang

Tại TP.HCM, hủ tiếu Nam Vang gắn liền với nhiều quán gia truyền và thương hiệu quen thuộc. Một số địa chỉ tiêu biểu có thể kể đến:

Thanh Xuân (62 Tôn Thất Thiệp, Q.1): Quán ăn gia truyền từ thập niên 1940, nổi tiếng với nước lèo ngọt thơm và phần xí quách ăn kèm, từng được Lonely Planet đánh giá là nơi nên thử.

Nhân Quán: Chuỗi quán hủ tiếu nổi tiếng ở quận 3, Phú Nhuận… được lòng thực khách nhờ nước dùng trong, phần nhân phong phú với tôm, thịt, gan, trứng cút, bán cả dạng nước và khô.

Không phải phở, món ăn chưa tới 100.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới- Ảnh 4.

Chuỗi quán hủ tiếu nổi tiếng Nhân Quán ở quận 3, Phú Nhuận… được lòng thực khách nhờ nước dùng trong, phần nhân phong phú với tôm, thịt, gan, trứng cút, bán cả dạng nước và khô. (Ảnh: Cổng TTDL Cần Thơ)

Đạt Thành (34 Cô Bắc, Q.1): Nổi bật với hủ tiếu khô trộn đậm đà, có tóp mỡ phi giòn và nước sốt đặc chế, ăn kèm tô nước súp nóng hổi.

Hồng Phát (389 Võ Văn Tần, Q.3): Lâu đời, nổi tiếng với nước lèo ninh kỹ từ tôm khô, mực nướng, tô hủ tiếu đầy đủ gan, tim, thịt, tôm.

Giá thành tại các quán dao động từ 50.000 VNĐ đến hơn 90.000 VNĐ/tô tuỳ nơi. Một số quán lâu đời, có thương hiệu như Hồng Phát hay Thanh Xuân, giá có thể cao hơn, nhưng chất lượng và khẩu phần được đánh giá xứng đáng.

Bên cạnh Việt Nam, hủ tiếu Nam Vang cũng phổ biến ở Phnom Penh (Campuchia) và đặc biệt trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Tại Little Saigon, California, những quán như Trieu Chau (Santa Ana) hay Hu Tieu "De Nhat" (Garden Grove) luôn đông khách, được báo Los Angeles Times ca ngợi với nước dùng đậm đà "không đối thủ tại Orange County" và phần nhân phong phú.

Những minh chứng này cho thấy hủ tiếu Nam Vang không chỉ là món quà sáng quen thuộc của người dân TP.HCM, mà còn đang dần chinh phục khẩu vị quốc tế.

Nhận xét của du khách quốc tế và báo chí nước ngoài

Trên các chuyên trang ẩm thực, hủ tiếu Nam Vang thường được nhắc tới như một trải nghiệm ẩm thực độc đáo của Việt Nam. CNN từng giới thiệu đây là món "đường phố phải thử" ở TP.HCM, với sợi hủ tiếu dai mảnh và phần nhân gồm tôm, gan heo, trứng cút. Nhiều du khách quốc tế gọi món này là "viên ngọc ẩn" của ẩm thực Việt, ấn tượng bởi nước dùng ngọt tự nhiên, nhẹ nhàng hơn phở và thơm mùi tỏi phi.

Không phải phở, món ăn chưa tới 100.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới- Ảnh 5.

Hủ tiếu Nam Vang hiện lên như một đại sứ món ăn độc đáo vừa lạ vừa quen, bình dân mà tinh tế trong mắt du khách quốc tế. (Ảnh: Youtube)

Báo Phoenix New Times (Mỹ) nhận xét nước dùng hủ tiếu Nam Vang "thanh hơn nhưng thơm hơn nước phở", thích hợp cho những ngày hè khi phở bò có thể quá nặng nề. Lonely Planet thì gọi đây là "món mì đầy hương vị" của Tp. Hồ Chí Minh, khuyên nên thử cả phiên bản hủ tiếu khô. Trên Los Angeles Times, cây bút Edwin Goei thậm chí cho rằng hủ tiếu Nam Vang thú vị hơn phở nhờ tính "tùy biến vô hạn", khi thực khách có thể tự điều chỉnh hương vị với đủ loại gia vị trên bàn.

Rõ ràng, qua con mắt của báo chí và du khách quốc tế, hủ tiếu Nam Vang hiện lên như một đại sứ món ăn độc đáo vừa lạ vừa quen, bình dân mà tinh tế góp phần làm phong phú thêm bức tranh ẩm thực đường phố Việt Nam.

Món bánh đặc sản Việt lên đài Hàn Quốc: Du khách nhận xét "Giờ tôi đã hiểu vì sao nó lại được yêu thích!"

Theo Nguyệt Phạm

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Hủ tiếu Nam Vang

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
4 tòa nhà chọc trời cao nhất Việt Nam: Nơi từng giữ ngôi vương “cao nhất” Đông Nam Á, nơi là biểu tượng kiến trúc vừa hội nhập vừa đậm chất dân tộc

4 tòa nhà chọc trời cao nhất Việt Nam: Nơi từng giữ ngôi vương “cao nhất” Đông Nam Á, nơi là biểu tượng kiến trúc vừa hội nhập vừa đậm chất dân tộc Nổi bật

Nữ ca sĩ được diễn từ Đại lễ A50 đến A80: Đắt show bậc nhất thế hệ, cát-xê gây choáng làm CEO từ 20 tuổi

Nữ ca sĩ được diễn từ Đại lễ A50 đến A80: Đắt show bậc nhất thế hệ, cát-xê gây choáng làm CEO từ 20 tuổi Nổi bật

Khách Việt kể chuyện đến tham quan điểm nổi tiếng Trung Quốc, nhận xét: "Tôi không nghĩ đến mức này!"

Khách Việt kể chuyện đến tham quan điểm nổi tiếng Trung Quốc, nhận xét: "Tôi không nghĩ đến mức này!"

08:45 , 04/09/2025
"Nữ hoàng nhạc đỏ" là mẹ đơn thân, một mình nuôi 4 con, U50 đẹp đằm thắm, không phụ thuộc đàn ông

"Nữ hoàng nhạc đỏ" là mẹ đơn thân, một mình nuôi 4 con, U50 đẹp đằm thắm, không phụ thuộc đàn ông

08:12 , 04/09/2025
Một khi mỹ nhân này khóc là cả thế giới muốn lao vào dỗ dành: Con nhà ai mà đẹp vậy trời, 360 độ đều tuyệt đỉnh

Một khi mỹ nhân này khóc là cả thế giới muốn lao vào dỗ dành: Con nhà ai mà đẹp vậy trời, 360 độ đều tuyệt đỉnh

07:55 , 04/09/2025
Danh ca Chế Linh: "Tôi không cầm được xúc động khi ra khỏi sân bây Tân Sơn Nhất"

Danh ca Chế Linh: "Tôi không cầm được xúc động khi ra khỏi sân bây Tân Sơn Nhất"

07:50 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên