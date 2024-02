Không phải tập thể dục hay ăn kiêng, cụ bà thọ 104 tuổi nhờ 1 bí quyết đơn giản ai cũng dễ áp dụng

Theo Mirror, hôm qua (25/2), bà Henrietta Thornber đã chính thức bước sang tuổi 104. Chia sẻ với trang Liverpool Echo, bà cho biết mình sinh ra và lớn lên ở Merseyside, Anh trong một gia đình nghèo khó. Tuổi thơ của người phụ nữ này được đánh dấu bằng những niềm vui giản dị và việc phải đối diện những cuộc chiến tranh khốc liệt.



Bà Henrietta Thornber

Năm 18 tuổi, Henrietta kết hôn với Joe và cùng nhau nuôi dạy 2 người con. Công việc của bà khi đó và cho đến tận năm 70 tuổi là làm dọn dẹp tại tòa nhà The Triad. Bà cho biết không chỉ là công việc để có thu nhập, đó còn là niềm vui và mục đích sống.

Bí quyết sống thọ đơn giản

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, cụ bà này cho biết chỉ gồm làm điều mình thích. ‘Chìa khóa’ sống thọ này không chỉ được bà Henrietta kiểm chứng. "Làng trường thọ" Ogimi ở Okinawa (Nhật Bản) có tới 3.000 người sống lâu nhất thế giới cũng nhờ quan niệm làm điều mình thích. Họ gọi đây là triết lý Ikigai - khái niệm thể hiện sự chắt lọc từ mục đích, đam mê, sứ mệnh, thiên hướng, khát khao sống của mỗi người.

Người Nhật quan niệm bất cứ ai cũng có Ikigai. Hãy tự hỏi bản thân: Bạn yêu thích điều gì? Bạn giỏi trong lĩnh vực nào? Bạn có thể được trả tiền cho cái gì? Thế giới cần gì? Khi bạn tìm thấy câu trả lời phù hợp với cả bốn câu hỏi, đó chính là Ikigai của bạn.

Hoặc bạn có thể tự hỏi: "Tại sao bạn thức dậy vào buổi sáng? Hoặc, điều gì thúc đẩy bạn?".

Ikigai của mỗi người lại khác nhau. Đối với dân làng Ogimi, Ikigai của họ là "trồng rau và tự nấu ăn", "gặp gỡ bạn bè" và "đan lát". Ikigai không cần phải cao cả hay phức tạp mà phần lớn là những hoạt động khiến bạn bận rộn nhưng vui vẻ suốt cả ngày.

Khi được làm điều mình thích, tất yếu, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh được mối quan hệ giữa hạnh phúc với tuổi thọ. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học của Hội Nhi khoa nước Anh, Age and Aging đã khảo sát trên 4.478 người tình nguyện, nhằm chỉ ra mối liên hệ giữa cảm nhận hạnh phúc (đã được đánh giá trong năm 2009) và khả năng tử vong.

Cho đến ngày 31/09/2015, các nhà nghiên cứu nhận thấy có 15% người qua đời ở nhóm hạnh phúc và 20% người qua đời ở nhóm ngược lại. Cứ một điểm tăng trong chỉ số hạnh phúc sẽ làm giảm nguy cơ tử vong đến 9% và ngoài ra, khả năng tử vong ở nhóm người hạnh phúc ở mức thấp hơn 19%.

Giáo sư Rahul Malhotra, trưởng nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Lão hóa và Giáo dục Đại học Y NUS-Duke và là đồng tác giả của nghiên cứu cho biết: “Dù chỉ là niềm vui nhỏ cũng mang lại lợi ích, các hoạt động cá nhân cũng như các chính sách và chương trình nhằm duy trì và cải thiện trạng thái tâm lý có thể góp phần vào cuộc sống trường thọ hơn”.

Quy tắc để sống khoẻ và hạnh phúc

Hai chuyên gia là Héctor García và Francesc Miralles, tác giả của cuốn sách Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life (tạm dịch: Ikigai: Bí Quyết Sống Lâu Và Hạnh Phúc Của Người Nhật), đã trò chuyện với hơn 100 người sống thọ nhất ở Okinawa, Nhật Bản, và nhận thấy họ luôn tuân thủ 1 vài quy tắc dưới đây để sống vui và trường thọ

Có những người bạn tốt

Theo một nghiên cứu kéo dài 85 năm của Harvard, có những mối quan hệ tuyệt vời trong cuộc sống có liên quan mật thiết đến hạnh phúc và tuổi thọ. Những người sống thọ trăm tuổi ở Okinawa, Nhật Bản thường xuyên tham gia vào các hội nhóm những người có cùng sở thích và mối quan tâm. Ở đây họ sẽ tổ chức các hoạt động xã hội hoặc các buổi tụ tập giao lưu để gặp gỡ và trò chuyện về các vấn đề trong cuộc sống, cùng nhau làm đồ thủ công, uống trà xanh,...

Việc kết nối với cộng đồng và các mối quan hệ có ý nghĩa giữa con người với nhau đóng vai trò quan trọng vì nó nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực, giúp cuộc sống hạnh phúc hơn, từ đó góp phần kéo dài tuổi thọ.

Thể hiện lòng biết ơn

Lòng biết ơn là một cách tuyệt vời để nhắc nhở bản thân về tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống mà bạn trải qua. Do đó, hãy dành thời gian để thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình, những người bạn hoặc thậm chí là chính bản thân mình.

Sống chậm lại

Theo García và Miralles, việc vội vã hoàn thành công việc nào đó trong cuộc sống có thể đã trở thành thói quen của bạn, nhưng điều đó thực sự có thể có tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống theo cách bạn không ngờ đến. Thay vì vội vàng làm mọi thứ, hãy dành thời gian và ngẫm xem điều đó thực sự mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của bạn.

Hoà mình với thiên nhiên

Hãy tìm thời gian để hít thở không khí trong lành và đi dạo, ngay cả khi bạn sống trong thành phố. Dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên có vẻ như lãng phí thời gian, nhưng nó có thể tăng năng suất làm việc, cải thiện tâm trạng và trí nhớ của bạn.

Trân trọng từng khoảnh khắc

Hai chuyên gia García và Miralles cho biết: ''Hãy ngừng tiếc nuối quá khứ và sợ hãi tương lai. Hãy luôn nhớ rằng hiện tại, ngày hôm nay là tất cả những gì mà bạn có. Tận dụng tối đa khoảng thời gian của hiện tại và khiến cho hiện tại trở nên đáng nhớ hơn''.

Tổng hợp