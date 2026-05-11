Không phải vàng, chuyên gia khuyến nghị tăng mạnh tỷ trọng tài sản này trong quý 2: 'Tôi đang giữ 40-50% danh mục'

Chỉ duy trì 10% vàng trong danh mục

Chia sẻ trong chương trình tài chính cá nhân với chủ đề “Cơ hội kiếm tiền ở đâu trong quý 2” của VnExpress, ông Nguyễn Minh Giang, Founder & CEO của MGI Investment nhận định, bức tranh kinh tế trong nước nhìn chung vẫn tích cực khi Chính phủ mới đặt mục tiêu đến năm 2028 quy mô thị trường vốn đạt 120% GDP. Tăng trưởng và lạm phát hiện vẫn được kiểm soát khá tốt.

Tuy nhiên, ông Giang cho biết lãi suất vẫn là “cơn gió ngược” của quý I/2026. Dù lãi suất huy động của nhiều ngân hàng đã giảm khoảng 0,5 điểm % nhưng hiện mặt bằng lãi suất hiện vẫn cao hơn đáng kể so với trước đây.

Sang quý 2, vị này nhận định tăng trưởng tín dụng cao tiếp tục gây áp lực lên thanh khoản hệ thống ngân hàng. Trong khi đó, GDP nhiều khả năng vẫn duy trì đà tăng nhờ giải ngân đầu tư công, nhưng rủi ro lạm phát cần đặc biệt lưu ý khi giá dầu Brent đã lên quanh 100 USD/thùng.

“Nếu xung đột Trung Đông kéo dài, giá dầu có thể tiếp tục neo cao, đẩy chi phí đầu vào tăng mạnh và làm gia tăng nguy cơ đình lạm, tức tăng trưởng GDP chậm lại trong khi lạm phát vẫn tăng”, ông nói.

Về chiến lược đầu tư quý 2, ông Giang cho rằng đây vẫn sẽ là giai đoạn biến động mạnh. Với thị trường chứng khoán, nửa đầu quý 2, đặc biệt trong tháng 5, có thể xuất hiện những nhịp biến động lớn. Tuy nhiên, nếu tìm được điểm tham gia phù hợp, đây vẫn có thể là cơ hội đầu tư tốt.

“Nếu phân bổ tỷ trọng đầu tư trong quý 2, tôi sẽ ưu tiên thị trường chứng khoán nhiều hơn vì đây là kênh có thanh khoản cao, yếu tố tôi đặc biệt quan tâm ở giai đoạn hiện nay, khi dòng tiền trên thị trường đang gặp nhiều khó khăn. Thanh khoản tốt giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh với các biến động của thị trường”, ông nói và nhấn mạnh thêm “tôi vẫn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao tương tự quý 1, khoảng 40-50% danh mục”.

Kênh thứ hai là tiền gửi tiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi. Vị chuyên gia đánh giá quý 2 sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao. Có thời điểm lãi suất đã lên trên 9%/năm và đây vẫn sẽ là kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn.

Với tiền gửi tiết kiệm, lý do chuyên gia tiếp tục gia tăng là bởi các yếu tố vĩ mô cả trong và ngoài nước vẫn chưa thực sự khởi sắc. Xung đột Trung Đông vẫn kéo dài, trong khi trong nước, áp lực tỷ giá và lãi suất chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây đang là vấn đề gây áp lực lớn lên thanh khoản của các tổ chức tín dụng.

Việc duy trì tỷ trọng tiền gửi cao giúp ông đạt hai mục tiêu. Thứ nhất, đảm bảo mức lợi tức ổn định cho danh mục đầu tư. Thứ hai, đây là công cụ phòng vệ trước những biến động khó lường của thị trường tài chính. Nếu xuất hiện các cú sốc lớn hay ‘thiên nga đen’, phần tiền gửi này có thể được sử dụng để xử lý danh mục cổ phiếu.

“Xử lý ở đây có hai góc nhìn: một là bổ sung thanh khoản nếu danh mục gặp thua lỗ; hai là tận dụng cơ hội mua vào khi thị trường giảm sâu xuống dưới giá trị thực”, ông nhấn mạnh.

Kênh thứ ba là bất động sản, phù hợp hơn với những nhà đầu tư có dòng tiền lớn. Theo ông, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chuyển đổi và không còn mang tính đầu cơ mạnh như chu kỳ trước, đặc biệt là giai đoạn từ sau khủng hoảng 2008 đến năm 2022. Thị trường hiện nay đang ‘thay da đổi thịt’, dòng tiền sẽ tập trung vào các bất động sản có nhu cầu thực, có khả năng tạo dòng tiền và nằm tại những khu vực được hưởng lợi mạnh từ đầu tư công.

Tuy nhiên với bản thân, ông Giang cho biết sẽ tiếp tục nắm giữ các tài sản hiện có nhưng chưa có kế hoạch tăng thêm tỷ trọng.

Đối với vàng, vị chuyên gia cho biết chỉ duy trì tỷ trọng khoảng 10% và chưa có kế hoạch gia tăng trong quý 2, thậm chí có thể cả 2 quý cuối năm nếu giá vàng vẫn neo cao. Thay vào đó, ông ưu tiên dịch chuyển dòng tiền sang tiền gửi và cổ phiếu.

Nhà đầu tư cần biết “đủ”

Chuyên gia nhấn mạnh dù đầu tư tài sản nào cũng phải lưu ý quản trị rủi ro trong bối cảnh biến động.

CEO của MGI Investment đưa ra 3 nguyên tắc đầu tư cho quý 2 trong bối cảnh đây vẫn là giai đoạn nhiều biến động và nhiễu động về kinh tế cũng như chính sách vĩ mô.

Nguyên tắc đầu tiên là quản trị rủi ro. Nhà đầu tư cần chuẩn bị cho khả năng thị trường xuất hiện những biến động mạnh.

Nguyên tắc thứ hai là quyết đoán. Trong nhiều trường hợp, cơ hội xuất hiện đúng vào lúc thị trường sợ hãi nhất. Khi thị trường điều chỉnh mạnh, nhà đầu tư cần đủ quyết đoán để hành động.

Nguyên tắc thứ ba là biết hài lòng. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn, nhà đầu tư không nên đặt kỳ vọng quá cao.

“Thực tế, MGI từng chứng kiến nhiều nhà đầu tư chuyển từ lãi sang lỗ chỉ vì kỳ vọng quá lớn. Có những cổ phiếu tăng 30% nhưng nhà đầu tư không chốt lời, để rồi sau đó tài khoản âm ngược 30%. Thậm chí có nhóm cổ phiếu như dầu khí từng tăng tới 100%, nhiều nhà đầu tư lãi 50-70%, nhưng cuối cùng vẫn quay lại thua lỗ vì không chốt lời đúng lúc”, ông Giang nhấn mạnh.

Đầu năm, nhiều người kỳ vọng giá nhà sẽ hạ nhiệt khi nguồn cung tăng, lãi suất cao hơn và nhu cầu có dấu hiệu chậm lại. Tuy nhiên, thực tế quý I lại không diễn ra như vậy.

Theo tôi, trong ngắn hạn, ít nhất là quý II/2026, rất khó để giá nhà giảm mạnh. Chúng ta chỉ từng chứng kiến mức giảm khoảng 30% vào năm 2022, khi kinh tế toàn cầu suy thoái và lãi suất tăng đột ngột. Còn ở giai đoạn hiện nay, mặt bằng lãi suất vẫn nằm trong khả năng chấp nhận của nhiều nhà đầu tư nên chưa xuất hiện tâm lý hoảng loạn hay bán tháo.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2024-2025, dòng tiền vào bất động sản đã có sự chọn lọc rõ rệt. Nhà đầu tư tập trung vào các khu vực hưởng lợi từ đầu tư công, hạ tầng hoặc các dự án trọng điểm quốc gia. Những phân khúc này vẫn tăng giá nên rất khó kéo mặt bằng chung của thị trường đi xuống.

Một số phân khúc có thể bị nhà đầu tư ‘ngó lơ’, giao dịch chậm lại, nhưng điều đó không đồng nghĩa giá sẽ giảm mạnh. Khi trong cùng một thị trường vẫn tồn tại các phân khúc tăng giá, khả năng giảm sâu trên diện rộng là rất khó xảy ra. Vì vậy, kỳ vọng giá nhà giảm mạnh như giai đoạn 2022, theo tôi, là không dễ trong bối cảnh hiện nay.

Với những nhà đầu tư đang có sẵn tiền mặt, tôi cho rằng quý II vẫn là thời điểm phù hợp để tìm kiếm bất động sản cho mục tiêu nắm giữ dài hạn từ 3-5 năm trở lên. Thực tế, nhà đầu tư nên mua khi thị trường trầm lắng và bán khi thị trường sôi động. Tuy nhiên, phần lớn lại làm ngược lại: mua mạnh trong giai đoạn sốt nóng 2021-2022, rồi bán tháo khi thị trường khó khăn vào 2023-2024. Tôi đã chứng kiến rất nhiều khách hàng phải cắt lỗ bất động sản trong giai đoạn đó.

Nếu nhìn xa hơn, thời gian tới các chủ đầu tư sẽ tung ra thị trường lượng lớn sản phẩm mới, khiến thị trường sơ cấp trở nên sôi động hơn. Khi nguồn cung tăng mạnh, người mua sẽ ở vị thế thuận lợi hơn. ‘Dễ mua hơn’ ở đây không phải vì chủ đầu tư không bán được hàng, mà là người mua có nhiều lựa chọn hơn và có thể đàm phán tốt hơn.

Theo tôi, cơ hội sẽ nằm ở những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực và tọa lạc tại các khu vực được thúc đẩy mạnh bởi đầu tư công và phát triển hạ tầng.

Ví dụ, phân khúc chung cư thương mại tầm trung vẫn có nhu cầu khá tốt, thay vì các căn hộ hạng sang. Ngoài ra, nhà phố có khả năng cho thuê và tạo dòng tiền cũng là phân khúc đáng chú ý.

Trong quý II/2026, đây vẫn là những phân khúc có cơ hội cho nhà đầu tư tìm kiếm vì tính thanh khoản còn khá tốt. Chẳng hạn, tại các tỉnh, một căn nhà phố giá khoảng 5 tỷ đồng thường vẫn tương đối dễ giao dịch. Tương tự, các căn hộ tại TP.HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng, đặc biệt ở khu vực vùng ven với mức giá khoảng 70-100 triệu đồng/m², theo tôi vẫn sẽ thu hút dòng tiền đầu tư trong thời gian tới.”