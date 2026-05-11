Vietnam Airlines thông báo quan trọng đến hơn 27.000 cổ đông

HĐQT ﻿ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã: HVN)﻿ vừa thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội là 29/5 tới đây, ngày tổ chức dự kiến vào 28/6/2026.

Địa điểm họp diễn ra tại trụ sở công ty (Phường Bồ Đề, Hà Nội).﻿

Đây là động thái mới nhất liên quan đến kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên của Vietnam Airlines, sau khi hãng hàng không này từng gia hạn thời gian tổ chức đại hội vào tháng 4.

Theo báo cáo thường niên 2025 của Vietnam Airlines, tính đến ngày 31/12/2025, doanh nghiệp có tổng cộng 27.203 cổ đông.﻿

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 ghi nhận tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vietnam Airlines đạt kỷ lục 36.946 tỷ đồng, tăng trưởng 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 4.514 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Quý vừa qua, Vietnam Airlines đã khai thác gần 43.000 chuyến bay, phục vụ hơn 6,9 triệu lượt hành khách - tăng 11% về số chuyến và gần 12% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước.﻿

Theo Vietnam Airlines, kết quả này đến từ nhu cầu vận chuyển quốc tế phục hồi mạnh, cùng với việc điều hành khai thác theo hướng linh hoạt, tối ưu lịch bay và kiểm soát chi phí. Tác động từ xung đột tại Trung Đông đến chi phí nhiên liệu trong quý I chưa thể hiện rõ.

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 79.063 tỷ đồng . Trong cơ cấu tài sản dài hạn, các khoản đầu tư tài chính ghi nhận hơn 2.713 tỷ đồng, bao gồm 2.266 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và 522 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác .

Tuy nhiên, tại ngày 31/03/2026, doanh nghiệp vẫn gánh khoản lỗ lũy kế 22.303 tỷ đồng và nợ ngắn hạn ở mức 57.946 tỷ đồng, vượt xa tài sản ngắn hạn đang ở mức 35.730 tỷ đồng.

Mới đây, trong thư ngỏ gửi cán bộ nhân viên, Chủ tịch HĐQT HVN Đặng Ngọc Hòa nhận định tình hình thế giới đã có những biến động nhanh và phức tạp, vượt xa dự báo:

"Xung đột tại Trung Đông từ cuối tháng 2/2026 đã tạo ra cú sốc lớn đối với ngành hàng không toàn cầu, đẩy giá nhiên liệu bay Jet A-1 từ mức kế hoạch khoảng 85 USD/thùng lên tới thời điểm cao nhất 242 USD/thùng - mức tăng chưa từng có, vượt xa các kịch bản điều hành mà chúng ta đã đề ra".

Trước thực tế này, người đứng đầu hãng khẳng định: "Yêu cầu vận hành tinh gọn hơn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ luật thực thi, chấm dứt chậm trễ và lãng phí tiếp tục là các yêu cầu cấp thiết và cần triển khai một cách có hiệu quả".

Doanh nghiệp đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn nguy ở cấp độ cao nhất nhằm duy trì hoạt động và giữ vững vị thế của hãng hàng không quốc gia.

Lãnh đạo tổng công ty nhấn mạnh: "Việc triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực là điều cần thiết trong giai đoạn hiện nay".

Từ quý 2 năm nay, Vietnam Airlines nhận định, môi trường kinh doanh của ngành hàng không sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi các yếu tố bất định dần bộc lộ rõ nét, đặc biệt liên quan đến biến động của giá nhiên liệu.﻿