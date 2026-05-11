Thanh toán QR xuyên biên giới tái định hình dòng chảy thương mại khu vực

Khi những chuyến bay quốc tế ngày càng tấp nập, câu chuyện chuẩn bị bao nhiêu ngoại tệ hay nỗi lo phí quẹt thẻ luôn là bài toán thường trực của khách du lịch. Tuy nhiên, bức tranh tài chính cá nhân đang thay đổi mạnh mẽ. Thay vì mang theo ví kẹp dày tiền mặt, du khách Việt Nam nay chỉ cần một chiếc điện thoại cài sẵn ứng dụng ngân hàng đã thoải mái quét mã thanh toán từ Á sang Âu.

Cuộc cách mạng thanh toán QR xuyên biên giới không đơn thuần là sự nâng cấp về mặt công nghệ, mà còn là đòn bẩy chiến lược thúc đẩy thương mại, du lịch và kết nối các nền kinh tế số khu vực.

Chấm dứt kỷ nguyên "đau đầu" của du khách vì tỷ giá và ngoại tệ

Du lịch quốc tế đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, chỉ tính riêng năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận khoảng 6,7 triệu lượt người xuất cảnh với các mục đích như du lịch, công tác hay học tập, đánh dấu mức tăng trưởng 26,4% so với năm 2024. Sự bùng nổ này kéo theo nhu cầu khổng lồ về các dịch vụ tài chính, đặc biệt là thanh toán ngoại tệ tại các điểm đến phổ biến ở Châu Á như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Malaysia, hay thậm chí là các quốc gia xa xôi tại châu Âu và châu Mỹ.

Trong quá khứ, tiền mặt và thẻ tín dụng là hai "vật bất ly thân". Dù vậy, việc đổi tiền mang lại không ít phiền toái, rủi ro rơi mất, trong khi thẻ tín dụng lại đi kèm nỗi lo bị đánh cắp thông tin và chịu mức phí chuyển đổi ngoại tệ tương đối cao. Đó là lúc thanh toán mã QR xuyên biên giới xuất hiện và lấp đầy những khoảng trống.

Theo báo cáo về thực trạng thanh toán xuyên biên giới công bố tháng 11/2025 của tổ chức nghiên cứu kinh tế vĩ mô AMRO, các phương thức thanh toán mới với tốc độ xử lý nhanh hơn, chi phí thấp hơn không chỉ mang lại sự tiện lợi vượt trội mà còn đang tái định hình hạ tầng tài chính nền tảng cho sự hội nhập khu vực.

Nắm bắt xu thế tất yếu này, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức công bố hợp tác cùng nền tảng thanh toán Alipay+ nhằm ra mắt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới dành cho khách hàng cá nhân tại hơn 50 quốc gia trên toàn cầu. Bước đi mang tính chiến lược này giúp Vietcombank trở thành ngân hàng Việt Nam tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán mã QR tại một loạt thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, cùng nhiều quốc gia tại châu Âu và châu Mỹ.

Du khách Việt Nam chỉ cần mở ứng dụng VCB Digibank, quét mã QR tại cửa hàng ở Malaysia và hoàn tất thanh toán chỉ trong vài thao tác.

Cách thức hoạt động được thiết kế tối giản để tối ưu hóa trải nghiệm. Theo đó, khách hàng chỉ cần mở ứng dụng VCB Digibank, tiến hành quét mã QR tại quầy thanh toán hoặc cung cấp mã QR trên điện thoại để cửa hàng tự quét, sau đó thực hiện xác thực để hoàn tất giao dịch.

Điểm sáng lớn nhất là khách hàng hoàn toàn không cần chuẩn bị ngoại tệ từ trước. Tỷ giá áp dụng sẽ được hiển thị tức thì ngay trước khi người dùng xác nhận giao dịch, mang lại sự minh bạch tuyệt đối. Thêm vào đó, toàn bộ lịch sử chi tiêu cũng được lưu lại tự động trên ứng dụng, giúp việc theo dõi chi tiêu cho cả chuyến đi trở nên vô cùng dễ dàng. Khách hàng có thể tận hưởng sự quen thuộc và trơn tru y hệt như đang thao tác tại Việt Nam.

Khách hàng chỉ cần hiển thị mã QR trên ứng dụng VCB Digibank để cửa hàng tại Malaysia quét và hoàn tất thanh toán.

Sức mạnh của cú bắt tay này nằm ở mạng lưới đối tác khổng lồ. Alipay+ là nền tảng thanh toán xuyên biên giới hàng đầu thế giới, do Ant International vận hành. Nền tảng này sở hữu hơn 1 tỷ người dùng và kết nối với hơn 150 triệu điểm chấp nhận thanh toán tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, Vietcombank là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam tính theo vốn hóa trên thị trường chứng khoán, với quy mô khách hàng lớn và nền tảng công nghệ hàng đầu. Sự cộng hưởng này đã biến Alipay+ thành hạ tầng thanh toán số kết nối xuyên châu Á và vươn tầm toàn cầu.

Lực hút dòng khách quốc tế và cơ hội vàng cho SME Việt Nam

Thanh toán xuyên biên giới luôn là dòng chảy hai chiều. Để đón đầu lượng khách Trung Quốc ngày càng tăng , ngày 3/4/2026, NAPAS, Ant International và Vietcombank đã chính thức mở rộng dịch vụ thanh toán QR Việt - Trung. Giờ đây, du khách Trung Quốc có thể dùng trực tiếp ví Alipay quét mã VIETQRGlobal để chi tiêu tại các điểm dịch vụ thuộc mạng lưới NAPAS trên toàn quốc. Giao dịch sẽ được hệ thống Vietcombank xử lý tức thì, quy đổi trực tiếp giữa Nhân dân tệ và Đồng Việt Nam một cách nhanh gọn.

Đối với ngành du lịch, việc triển khai kết nối thanh toán này giúp mang đến cho du khách trải nghiệm liền mạch, nhanh chóng và an toàn, từ đó khuyến khích họ lựa chọn Việt Nam là điểm đến. Ở góc độ doanh nghiệp, giải pháp với quy trình nhanh gọn và dễ dàng tích hợp này mở ra thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt tiếp cận, phục vụ hiệu quả dòng khách quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy thương mại.

Ông Douglas Feagin – Chủ tịch Ant International chia sẻ, hợp tác giữa Ant International, NAPAS và Vietcombank thể hiện cam kết chung trong việc thúc đẩy nền kinh tế số và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam. Du lịch được xem là cầu nối kinh tế quan trọng, và việc tăng cường kết nối thanh toán sẽ giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận tệp khách hàng toàn cầu, củng cố vị thế của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số. Việc ứng dụng thanh toán quốc tế như Alipay được chấp nhận bởi các nhà bán lẻ toàn cầu sẽ thúc đẩy khả năng tương tác thanh toán và thương mại xuyên biên giới.

Ông Douglas Feagin nhận định, mức độ phổ biến của thanh toán mã QR ở Việt Nam được đón nhận rất cởi mở, tương tự các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Mặc dù mỗi quốc gia có phương thức khác nhau, Việt Nam đang nắm bắt xu hướng này rất mạnh mẽ. Việc tiêu chuẩn hóa thông qua VietQR đã tạo ra một giải pháp thanh toán rộng khắp toàn quốc, trở thành yếu tố thúc đẩy then chốt. Đây là động lực tăng trưởng quan trọng, hoàn toàn phù hợp với ưu tiên của chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển du lịch.

Tầm nhìn của những gã khổng lồ tài chính hiện tại không chỉ dừng ở việc chuyển tiền. Theo lãnh đạo Ant International, mục tiêu của họ là tăng cường khả năng kết nối giữa khách hàng toàn cầu và các nhà bán hàng địa phương. Công ty tập trung phục vụ hành trình xuyên suốt cho khách du lịch qua một hệ sinh thái kỹ thuật số phong phú, tiến xa hơn việc chỉ xử lý các giao dịch để hỗ trợ sự phát triển của các nhà bán hàng và SME.

Thông qua trợ lý AI Alipay+ Voyager, khách du lịch có thể khám phá, tương tác với cộng đồng địa phương theo cách mang tính cá nhân hóa cao. Trợ lý này gợi ý từ khách sạn, chuyến bay, điểm tham quan cho đến dịch vụ ăn uống (F&B) hoặc đồ thủ công địa phương, cho phép SME tiếp cận những khách hàng có nhu cầu chi tiêu cao. Ngoài ra, nền tảng tiếp thị A+ Rewards tích hợp trong ứng dụng giúp du khách khám phá ưu đãi độc quyền. Bằng việc tận dụng xu hướng gia tăng chi tiêu cho F&B và trải nghiệm địa phương, công ty giúp doanh nghiệp nhỏ tương tác trực tiếp với khách hàng qua các chiến dịch mục tiêu. Nhờ đó, lượng quy đổi voucher A+ Rewards đã tăng 57% trong nửa đầu năm 2025.

Chưa dừng lại ở đó, Ant International còn hợp tác chặt chẽ với hơn 50 ví điện tử quốc tế, hơn 10 mạng lưới thanh toán quốc gia và các tổng cục du lịch địa phương tại châu Á để đồng sáng tạo các chiến dịch tiếp thị điểm đến. Mỗi giao dịch qua ví điện tử giờ đây mở ra một kênh khám phá mới giữa khách hàng và các doanh nghiệp SME.

Đánh giá về tương lai, Ant International kỳ vọng sau cột mốc cho phép du khách Trung Quốc dùng Alipay tại Việt Nam, họ có thể sớm mở rộng mạng lưới để cả 50 ví điện tử thuộc Alipay+ đều có thể hoạt động tại thị trường hình chữ S. Khách hàng toàn cầu khi đến Việt Nam có thể tiếp cận mọi nguồn tiền qua ví điện tử, từ tài khoản ngân hàng đến tài khoản lưu trữ giá trị hoặc các khoản vay. Đây được coi là một cơ hội kinh doanh tuyệt vời để các SME tại Việt Nam mở rộng quy mô.

Việc sử dụng mã QR không chỉ góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt nội địa mà còn là giải pháp tiên tiến cho bán lẻ xuyên biên giới, xây dựng hệ sinh thái thanh toán số toàn diện. Khi thói quen du lịch thay đổi, mọi người muốn tìm đến những điểm đến mới lạ và ít người biết, một hệ thống thanh toán kỹ thuật số phủ sóng khắp cả nước là điều kiện bắt buộc để đáp ứng nhu cầu đó. Từ một mã QR đơn giản, bức tường biên giới tài chính đang dần được gỡ bỏ, nhường chỗ cho một kỷ nguyên giao thương mượt mà, minh bạch và đầy hứa hẹn.