Không tin được đây là giọng hát của Đan Trường

08-11-2025 - 09:48 AM | Lifestyle

Sự kết hợp bị cho là chênh lệch giữa Đan Trường và 1 giọng ca nội lực.

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại màn trình diễn song ca giữa Đan Trường và Quốc Thiên trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát của Anh Bo. Trong tiết mục Chờ Trên Tháng Năm thay vì nhận được lời khen, tiết mục này lại trở thành tâm điểm bàn luận vì sự chênh lệch rõ rệt giữa hai giọng ca.

Đan Trường song ca với Quốc Thiên

Trong clip đăng tải, Đan Trường đã hát lệch tone hoàn toàn so với Quốc Thiên, khiến phần trình diễn thiếu đi sự hòa quyện cần có. Điều đáng nói là Chờ Trên Tháng Năm vốn là bài hát quen thuộc với Đan Trường, nhưng lần này anh lại không thể hiện được phong độ như kỳ vọng.

Không tin được đây là giọng hát của Đan Trường- Ảnh 1.

Không tin được đây là giọng hát của Đan Trường- Ảnh 2.

Netizen bàn luận về màn trình diễn của Đan Trường

Ngược lại, Quốc Thiên xuất hiện với vai trò khách mời và nhanh chóng ghi điểm nhờ giọng hát chắc khỏe, xử lý mượt mà các nốt cao và phong thái biểu diễn chuyên nghiệp. Quốc Thiên được dân mạng khen ngợi hết lời vì sự tinh tế khi chủ động hát bè, hỗ trợ đàn anh và cố gắng "cứu vớt" tiết mục. Dù vậy, sự chênh lệch vẫn quá rõ ràng, khiến phần trình diễn thiếu đi sự hòa quyện cần có.

Netizen bình luận trái chiều: 

Không tin được đây là giọng hát của Đan Trường- Ảnh 3.

Không tin được đây là giọng hát của Đan Trường- Ảnh 4.

Không tin được đây là giọng hát của Đan Trường- Ảnh 5.

Bên dưới phần bình luận, những ý kiến trái chiều đã xuất hiện. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự thất vọng với Đan Trường:

- Đan Trường đang hát gì vậy?

- Cũng là Anh Bo mà hát nghe lạ lắm, giọng hát đi xuống mất rồi.

- Đan Trường giờ hát hết nổi, bài này lạc mất tone luôn.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người bênh vực Đan Trường, cho rằng sự cố đến từ lỗi kỹ thuật âm thanh: 

- Không phải đâu, hôm qua gia đình mình coi live, âm thanh lỗi mấy lần. Coi live mới thấy hay.

- Một tí lỗi kỹ thuật âm thôi, cùng với nhiều lúc hát nhiều quá hơi mệt, nhưng ảnh vẫn cố gắng tới cùng.

Thực tế, Đan Trường đã bước qua tuổi 50, độ tuổi mà nhiều ca sĩ bắt đầu đối mặt với sự thay đổi về giọng hát. Việc giữ vững phong độ như thời hoàng kim là điều không dễ dàng. Giọng hát của anh từng là biểu tượng của thế hệ 8x, 9x với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm và phong cách biểu diễn đầy cuốn hút. Nhưng theo thời gian, sự lão hóa đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng kiểm soát hơi thở và độ ổn định của giọng hát của anh.

Không tin được đây là giọng hát của Đan Trường- Ảnh 6.

Không thể phủ nhận nỗ lực của Đan Trường trong việc duy trì sự nghiệp và cống hiến cho khán giả

Dù vậy, không thể phủ nhận nỗ lực của Đan Trường trong việc duy trì sự nghiệp và cống hiến cho khán giả. Anh vẫn giữ được sự chỉn chu trong hình ảnh, thái độ biểu diễn nghiêm túc và tinh thần cầu thị. Những sự cố như vừa qua có thể là bước lùi nhỏ, nhưng cũng là lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của thời gian đối với nghệ sĩ.

Không tin được đây là giọng hát của Đan Trường- Ảnh 7.

Đan Trường thành công với đêm concert dài hơi kỷ niệm 30 năm sự nghiệp

Theo An Phúc

Phụ nữ số

