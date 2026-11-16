Không tự viết dòng code nào, cựu lập trình viên dành 18 tháng và 20.000 bảng làm game bằng AI dù có thể phải về ở với bố

Trong bài chia sẻ trên Reddit, tài khoản u/Hostarro, ký tên Nick, kể đã dành khoảng 18 tháng phát triển Luminids mà không tự viết dòng code nào. Anh giao phần lập trình cho các công cụ AI, còn mình đảm nhận thiết kế, điều phối và kiểm tra sản phẩm.

Hành trình ấy có những đánh đổi. Nick cho biết đã tiêu tốn nhiều tiền tiết kiệm và có thể phải chuyển về sống cùng bố. Tuy nhiên, anh vẫn hào hứng vì trò chơi đang tiến gần đến ngày hoàn thiện và hy vọng tiếp tục theo đuổi nghề làm game.

Tài khoản u/Hostarro chia sẻ hành trình phát triển Luminids trong 18 tháng với sự hỗ trợ của AI mà không tự viết dòng code nào. Ảnh: Reddit.

Nick có nền tảng công nghệ khá lâu năm. Anh từng làm lập trình web hơn một thập kỷ, sau đó chuyển sang các vị trí quản lý và kiến trúc hệ thống. Khi cảm thấy kiệt sức với công việc doanh nghiệp, anh quyết định thử làm một nguyên mẫu game từ niềm đam mê đã có từ nhỏ.

Sản phẩm dần hình thành là Luminids, trò chơi xây dựng cộng đồng với những sinh vật nhỏ. Người chơi có thể định hình địa hình, xây nhà, chăm sóc quần thể rồi chuyển xuống góc nhìn thứ nhất để khám phá nơi mình tạo ra. Game hướng đến trải nghiệm thư giãn, không có chiến đấu hay màn hình thua cuộc.

Gameplay của Luminids

Để phát triển dự án, Nick sử dụng Claude và Codex cùng các công cụ như Godot, Blender và phần mềm quản lý công việc Linear. Có lúc anh điều phối 5-15 tác nhân AI đồng thời, giao nhiệm vụ từ lập trình đến kiểm thử và hỗ trợ dựng hình.

Khối lượng công việc của con người vẫn lớn. Nick ước tính dành 60-70 giờ mỗi tuần cho dự án, trong đó nhiều thời gian dùng để suy nghĩ, thiết kế và lập kế hoạch. Anh liên tục xem lại kết quả, yêu cầu đổi hướng và ngăn những cách triển khai có thể gây vấn đề về hiệu năng. Anh cũng hợp tác với một nghệ sĩ 3D và một nhà soạn nhạc để phát triển trò chơi.

AI mang lại những bước tiến khiến Nick đặc biệt hào hứng. Anh kể đã tạo hơn 60 hoạt ảnh trong Blender trong khoảng hai ngày, trong khi trước đó từng nhận báo giá hàng nghìn bảng cùng thời gian thực hiện khoảng ba tháng.

Các thử nghiệm cũng có lúc không hiệu quả. Nick nói đã chi hơn 500 USD thử tạo video, rồi quyết định dùng ảnh tĩnh kèm lời dẫn cho các đoạn chuyển cảnh. Những trải nghiệm này giúp anh nhận biết công cụ nào phù hợp với sản phẩm mình đang làm.

Nick cho biết tiền tiết kiệm đã hao hụt và có thể phải về sống cùng bố, nhưng vẫn mong tiếp tục theo đuổi nghề làm game. Ảnh: Reddit.

Khi được hỏi về ngân sách, Nick ước tính tổng chi phí dự án khoảng 20.000 bảng, bao gồm website, một phần marketing và các công cụ. Những tháng tốn kém nhất lên tới 2.000-3.000 bảng. Trong phản hồi tiếp theo, anh cho biết phần lớn tiền dành cho các mô hình AI, đồng thời đánh giá mức chi vẫn thấp hơn nhiều so với thuê cả đội phát triển.

Khi một người bình luận bày tỏ hy vọng anh thu hồi được vốn, Nick đáp rằng anh không quá bận tâm nếu điều đó không xảy ra. Với anh, được học toàn bộ quy trình và tạo ra thứ trước đây mình khó có khả năng thực hiện đã là một trải nghiệm đáng giá.

Luminids hiện có bản demo trên Steam, với lịch phát hành dự kiến vào tháng 3/2027. Trang sản phẩm công bố AI được sử dụng để hỗ trợ tạo mã nguồn, hình ảnh và nội dung viết trong quá trình phát triển; game không chạy AI tạo sinh khi người dùng chơi.

Thành công thương mại của Luminids vẫn còn ở phía trước. Với Nick, thành quả hiện tại là cơ hội biến kinh nghiệm công nghệ và ý tưởng cá nhân thành một trò chơi có thể đưa đến tay người chơi, dù hành trình ấy đòi hỏi nhiều thời gian, tiền bạc và sự kiên trì.