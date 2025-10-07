KHP Land tiên phong mở bán siêu đô thị xanh Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Mới đây, KHP Land – đơn vị phân phối chiến lược của Vinhomes – chính thức công bố mở bán giai đoạn đầu, mở ra cơ hội hiếm có cho các nhà đầu tư đón đầu "làn sóng xanh" phía Nam.

Bước đi tiên phong trong thị trường BĐS sinh thái biển

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang tái cấu trúc theo hướng "xanh – bền vững – thông minh", sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được xem là cú hích lớn cho thị trường phía Nam.

Với quy mô hàng ngàn hecta, dự án được quy hoạch thành "đô thị sinh thái biển tiên phong" tại TP.HCM, hội tụ đầy đủ các yếu tố về thiên nhiên – nghỉ dưỡng – thương mại – đầu tư.

Ông Vũ Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT KHP Land, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị tiên phong đồng hành cùng Vinhomes trong hành trình kiến tạo Green Paradise Cần Giờ – biểu tượng của xu hướng sống xanh tương lai. Đây không chỉ là một dự án bất động sản, mà là ‘điểm đến của giá trị bền vững’, nơi mỗi nhà đầu tư đều nhìn thấy tương lai tăng trưởng dài hạn."

Lợi thế độc bản từ vị trí – hạ tầng – quy hoạch

Vinhomes Green Paradise tọa lạc tại trung tâm huyện đảo Cần Giờ, nơi được mệnh danh là "lá phổi xanh của TP.HCM" với hệ sinh thái rừng ngập mặn UNESCO công nhận.

Từ dự án, cư dân có thể kết nối trực tiếp về trung tâm thành phố thông qua cầu Cần Giờ – công trình hạ tầng trọng điểm sắp được triển khai. Khi hoàn thiện, thời gian di chuyển từ Quận 7 đến Cần Giờ chỉ còn 30–40 phút, mở ra tiềm năng phát triển vượt bậc cho khu vực này.

Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, Green Paradise còn gây ấn tượng với quy hoạch chuẩn Vinhomes, tích hợp chuỗi tiện ích 5 sao như: trung tâm thương mại, bến du thuyền, trường học, bệnh viện quốc tế, khu công viên ven biển và tuyến phố thương mại cao cấp.

Đặc biệt, khu đô thị được quy hoạch "xanh hóa" tối đa, với mật độ xây dựng thấp, tỷ lệ cây xanh và mặt nước chiếm hơn 70% diện tích.

Dấu ấn KHP Land – đơn vị tiên phong đồng hành cùng Vinhomes

Là đối tác chiến lược của Vinhomes tại khu vực phía Nam, KHP Land tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi trở thành đơn vị tiên phong triển khai phân phối chính thức Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Trước đó, KHP Land đã tạo tiếng vang với nhiều dự án Vinhomes quy mô lớn như Vinhomes Grand Park (TP.Thủ Đức), Vinhomes Ocean Park (Hà Nội), Vinhomes Smart City (Hà Nội) – những khu đô thị từng ghi nhận biên độ tăng giá 30–50% chỉ sau vài năm kể từ thời điểm mở bán.

Sự đồng hành của KHP Land được kỳ vọng sẽ mang lại chuẩn mực tư vấn – dịch vụ – đầu tư chuyên nghiệp, giúp khách hàng an tâm khi tiếp cận một trong những dự án có tiềm năng sinh lời bậc nhất khu Nam TP.HCM hiện nay.

"Cực tăng trưởng mới" của bất động sản phía Nam

Theo giới chuyên gia, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sẽ trở thành trung tâm nghỉ dưỡng – đô thị – du lịch biển mới của khu vực phía Nam, đóng vai trò tương tự như Phú Quốc hay Hồ Tràm trong giai đoạn đầu phát triển.

Đặc biệt, khi hạ tầng cầu Cần Giờ – cao tốc Bến Lức – Long Thành – sân bay Long Thành đồng loạt hoàn thiện, Cần Giờ sẽ không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là "cực tăng trưởng" mới cho bất động sản TP.HCM.

Các chuyên gia nhận định, nhà đầu tư sớm đón đầu dự án ở giai đoạn đầu sẽ có biên độ lợi nhuận cao khi giá đất khu vực này vẫn còn ở mức hợp lý, thấp hơn đáng kể so với các quận ven biển khác như Nhà Bè hay Thủ Đức.

KHP Land – Cùng kiến tạo "thiên đường xanh" tương lai

Không chỉ là đối tác phân phối, KHP Land còn hướng đến sứ mệnh đồng hành cùng Vinhomes kiến tạo nên "thiên đường xanh giữa lòng thành phố biển".

Thông qua hệ thống tư vấn chuyên sâu, chính sách ưu đãi linh hoạt và chương trình tri ân nhà đầu tư, KHP Land đang góp phần đưa chuẩn sống xanh – bền vững đến gần hơn với cộng đồng cư dân hiện đại.

Ông Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh: "Green Paradise Cần Giờ không chỉ là nơi an cư – nghỉ dưỡng, mà còn là cơ hội đầu tư mang tầm nhìn 5–10 năm cho những ai tin vào giá trị bền vững của BĐS sinh thái. KHP Land cam kết đồng hành cùng khách hàng trong mọi giai đoạn, từ lựa chọn sản phẩm đến khai thác giá trị đầu tư lâu dài."

Với tầm nhìn quy hoạch bài bản, vị trí chiến lược và sự đồng hành của thương hiệu uy tín như KHP Land, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang dần trở thành biểu tượng mới cho phong cách sống xanh – đẳng cấp – bền vững tại Việt Nam.

Đây chính là thời điểm vàng để các nhà đầu tư nhanh nhạy đón đầu xu thế, nắm bắt cơ hội sở hữu "viên ngọc xanh" hiếm có bên vịnh Cần Giờ.

Thông tin liên hệ:

Công ty CP Đầu tư và Tư vấn bất động sản KHP Land

Địa chỉ: Tầng 4 lô E9 Vimeco Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 0964 887 891

Website: khpland.vn