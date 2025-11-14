Khu dân cư tự phát hình thành trên đất lấn chiếm

Ban Nội chính Thành ủy TP HCM vừa có công văn chuyển hồ sơ vụ việc liên quan phần đất bị lấn chiếm tại phường Tân Khánh của ông Trương Minh Ký (SN 1969) đến Công an thành phố để giải quyết.



Theo phản ánh của ông Trương Minh Ký, phần đất 6.465 m2 của ông (trước đây nằm tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bị ông Lê Văn Hoàng (SN 1969) - bà Nguyễn Thị Út (SN 1976) chiếm dụng từ năm 2017. Ông Ký đã chứng minh quyền sở hữu phần đất này qua giấy chứng nhận được cấp năm 1999, được khẳng định qua bản án hành chính sơ thẩm năm 2022 và bản án phúc thẩm năm 2023.

Trước đó, bất chấp quyết định của TAND thị xã Tân Uyên vào tháng 12-2019 về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là cấm thay đổi hiện trạng phần đất này, ông Hoàng - bà Út vẫn ngang nhiên san lấp, xây dựng. Đến tháng 11-2023, TAND TP Tân Uyên ghi nhận trên đất tranh chấp đã mọc lên 48 công trình trái phép, gồm các căn nhà cấp 3 - 4 và dãy phòng trọ, hình thành khu dân cư tự phát.

Về mặt dân sự, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 23-7-2024, TAND TP Tân Uyên tuyên buộc các bị đơn tháo dỡ công trình, trả lại đất. Tuy nhiên, do ông Hoàng và 71 người có quyền lợi liên quan kháng cáo, cấp phúc thẩm đã hủy án sơ thẩm để điều tra bổ sung.

Dãy nhà ông Lê Văn Hoàng xây dựng trên đất tranh chấp với ông Trương Minh Ký

Đáng chú ý, bản án dân sự phúc thẩm - xét xử cùng năm - nhận định hành vi của ông Hoàng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về sử dụng đất đai và không chấp hành án.

Trên cơ sở đó, ngày 28-2-2025, TAND TP Tân Uyên (nay là TAND khu vực 17 - TP HCM) đã kiến nghị khởi tố vụ án hình sự. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc giải quyết vụ việc, theo công văn của Ban Nội chính Thành ủy.

Vụ việc kéo dài khiến gia đình ông Trương Minh Ký vừa bức xúc vừa bất an. Ông Ký cho biết ông từng bị chặn đánh nên luôn lo sợ khi qua khu đất của mình.

Hệ lụy của vụ việc này cũng đẩy nhiều người mua nhà từ ông Hoàng - bà Út vào thế "tiền mất tật mang". Được biết, các căn nhà xây trái phép này đã được bán với giá từ 800 triệu đến 1,7 tỉ đồng/căn. Anh Q., một người mua nhà giá 1 tỉ đồng, bày tỏ sự hoang mang trước nguy cơ mất trắng tài sản.