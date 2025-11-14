Dự án Aqua City của Novaland đủ điều kiện chuyển nhượng hơn 2.400 căn

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã đồng ý xác nhận thêm 204 căn nhà ở thấp tầng thuộc phân khu Ever Green 1 - Đô thị sinh thái ven sông Aqua City (phường Long Hưng, TP. Biên Hòa cũ) của Tập đoàn Novaland đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, toàn bộ các căn nhà nêu trên đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý, đất đai, hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch chi tiết 1/500 đã được điều chỉnh. Như vậy, tính đến hết tháng 10/2025, gần 2.400 bất động sản tại khu đô thị Aqua City của chủ đầu tư Novaland được phép ký hợp đồng mua bán.

Việc được ký hợp đồng mua bán sẽ bảo đảm quyền lợi người mua, củng cố niềm tin của khách hàng vào sự phát triển minh bạch và bền vững của thị trường.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng đã chấp thuận cho 874 căn tại phân khu River Park 2 (The Valencia), 576 căn tại phân khu Sun Harbor 2 (The Suite), 561 căn tại phân khu Sun Harbor 3 (The Elite 1) và 171 căn tại phân khu Ever Green 1 (The Grand Villas và The Stella) đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Đại diện Tập đoàn Novaland cho biết, việc dự án được xác nhận đủ điều kiện mua bán không chỉ cho phép các sản phẩm được ký hợp đồng, chuyển nhượng theo đúng quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 mà còn là cơ sở bảo đảm quyền lợi người mua, củng cố niềm tin của khách hàng vào sự phát triển minh bạch, bền vững của thị trường.

Cuối tháng 6/2025, Aqua City được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, hoàn tất đồng bộ cả 3 cấp quy hoạch, đánh dấu bước ngoặt quan trọng để Aqua City bước vào giai đoạn thi công tăng tốc toàn diện, góp phần tích cực vào quá trình phục hồi và phát triển thị trường bất động sản khu vực phía Đông TPHCM.

Aqua City có quy mô hơn 1.000 ha, được bao quanh bởi 32 km đường sông tự nhiên. Với hơn 70% diện tích dành cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu đẳng cấp, Aqua City hướng tới mục tiêu kiến tạo đô thị sinh thái ven sông bền vững và đáng sống.

Dự án được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, bao gồm các tuyến cao tốc, Vành đai 3, metro Suối Tiên - Đồng Nai, sân bay quốc tế Long Thành. Aqua City nằm ngay mặt tiền Hương Lộ 2, kết nối trực tiếp quốc lộ 51 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng); kết nối nhanh chóng với các tỉnh thành TPHCM, Lâm Đồng, Tây Ninh…

Hiện nay, dự án đang đồng loạt thi công hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và nhà ở tại nhiều phân khu như River Park 2, Ever Green 2 và Đảo Phượng Hoàng. Hàng nghìn công nhân làm việc xuyên đêm, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Ngày 15/11 tới, Novaland tổ chức sự kiện Cập nhật tiến độ hoàn thiện Aqua City. Đây được xem là cột mốc đặc biệt quan trọng của dự án - đưa Aqua City hoàn tất toàn bộ pháp lý theo quy hoạch chung.

Không khí thi công tại đồng loạt các phân khu ở Aqua City.

Hồi tháng 2/2023, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland - cho biết, sau 2 năm COVID-19, các doanh nghiệp đã bị bào mòn cộng thêm sự bất ổn của thế giới, lạm phát tăng cao, Chính phủ đã ra các đối sách và ngay lập tức tác động mạnh đến doanh nghiệp.

Ông Nhơn khẳng định trong giai đoạn này, doanh nghiệp chỉ xin hỗ trợ về cơ chế để tự vượt qua. Cụ thể, Novaland xin Thủ tướng khẩn cấp xem xét các kiến nghị, gồm xin Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định cho phép các ngân hàng giãn, hoãn và giữ nguyên các nhóm nợ cho các dự án bất động sản từ 2-3 năm; chỉ đạo tháo gỡ pháp lý tận gốc cho các dự án trên địa bàn cả nước.

“Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo chọn Khu đô thị Aqua City ở Đồng Nai để Tổ công tác của Thủ tướng thí điểm tháo gỡ khó khăn và Novaland mong ước thời gian tháo gỡ trong 1 tháng. Đây là mấu chốt, là dự án sống còn của Novaland trong thời điểm hiện nay. Nếu dự án này được tháo gỡ sẽ là đầu mối tháo gỡ toàn bộ các khó khăn của Novaland để doanh nghiệp hoàn thiện dự án, thực hiện nghĩa vụ trả nợ trái phiếu, ngân hàng...”, ông Nhơn cho hay.