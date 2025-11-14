Vốn đầu tư công đã được giải ngân 491.000 tỷ đồng

Chính phủ vừa có Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025.

Trong báo cáo, Chính phủ có nhắc đến tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 31/10/2025 là 491.000 tỷ đồng, đạt 54,4% kế hoạch Thủ tướng giao; cao hơn 3,5% về tỷ lệ và 144,9 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

" Nhìn chung, giải ngân vốn đầu tư công có xu hướng thấp vào đầu năm, tăng mạnh vào cuối năm do các nhà thầu cần thời gian để thi công, tích lũy khối lượng đủ để nghiệm thu, thanh toán vào cuối năm.

Bên cạnh đó, thể chế pháp luật đầu tư công đã được tập trung sửa đổi, đầy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện cho các bộ, địa phương, chuyển đổi phương thức quản lý đầu tư công từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, kịp thời phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc ", báo cáo nêu rõ.

Cũng theo báo cáo, từ đầu năm 2025, Chính phủ đã tổ chức 4 Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan, địa phương; ban hành 08 Chỉ thị, Công điện và nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ thường xuyên, liên tục kiểm tra thực địa, tập trung giải quyết vướng mắc, đôn đốc thực hiện.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 54,4% kế hoạch.

Tuy nhiên, việc giải ngân vốn đầu tư công có lúc, có nơi còn chậm, nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu, đúng như các vị đại biểu Quốc hội đã nêu, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Quy mô vốn đầu tư công năm 2025 khoảng 900.000 tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với năm 2024. Năng lực triển khai ở một số cơ quan, địa phương còn yếu, chưa quyết liệt, thiếu chủ động; còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Trong khi đó, mặc dù Luật Đầu tư công đã cho phép tách GPMB thành dự án riêng nhưng trong tổ chức thực hiện vẫn gặp một số vướng mắc (chưa đạt được thỏa thuận đối với người dân, chậm bàn giao mặt bằng; xác định nguồn gốc sử dụng đất gặp nhiều khó khăn; việc hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất qua nhiều bước...).

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trụng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt mục tiêu 100% kế hoạch giao.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật; đẩy mạnh hoạt động của các tổ công tác; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và triển khai đầu tư, xây dựng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; xử lý nghiêm các trường hợp ảnh hưởng đến giải ngân vốn.

Về chi Ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương, báo cáo cho biết, một số ý kiến đề nghị rà soát, đảm bảo việc thực hiện tiết kiệm 5% chỉ đầu tư phát triển và 10% chỉ thường xuyên không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, dự án;...

Chính phủ cho biết, chủ trương tiết kiệm 5-10% chi ngân sách nhà nước đã được Ban Chấp hành Trung ương đề ra tại Hội nghị Trung ương 13 vừa qua. Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 quy định nội dung này theo đúng kết luận của Trung ương và giao Chính phủ hướng dẫn thực hiện. Sau khi được Quốc hội quyết nghị, Chính phủ sẽ hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, dự án.