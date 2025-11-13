Đà Nẵng: Ủy quyền phường, xã quyết định đầu tư dự án dưới 20 tỷ đồng

Một góc sông Hàn, đoạn chảy qua Trung tâm TP Đà Nẵng. Ảnh: CV.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ủy quyền cho Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu được quyết định đầu tư các dự án có cấu phần xây dựng với tổng mức đầu tư không quá 20 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất) trong phạm vi quản lý của đơn vị mình.

Những dự án này bao gồm: dự án xây dựng trên địa bàn một phường, xã, đặc khu; dự án được tiếp nhận từ các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND cấp quận, huyện (cũ); dự án hoàn thành do địa phương quản lý, sử dụng; và các dự án do phường, xã, đặc khu làm chủ đầu tư.

Đối với các dự án có cấu phần xây dựng tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng nhưng triển khai trên địa bàn từ hai phường, xã, đặc khu trở lên, người quyết định đầu tư là người được ủy quyền theo Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của Chủ tịch UBND thành phố.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu cũng được ủy quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án, nhiệm vụ quy hoạch được giao theo quyết định này.

Thời hạn ủy quyền có hiệu lực từ ngày 12/11/2025 đến hết ngày 31/12/2025. Trường hợp có thay đổi về quy định pháp luật hoặc hết thời hạn ủy quyền, Sở Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo để UBND TP xem xét điều chỉnh phù hợp.

Các dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án hoặc cần điều chỉnh trong quá trình triển khai sẽ được thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Quyết định 2499/QĐ-UBND