Chủ tịch Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nói về dự án lấn biển 366.000 tỷ đồng

Tiếp tục đề xuất cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đức Ấn cho biết: Phương châm của chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ I là lấy phát triển để ổn định và ổn định để phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển phải là sự thay đổi theo hướng tích cực. Kinh tế phát triển đi kèm với đời sống nhân dân được nâng cao, niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền được nâng lên. Đồng thời, phải lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá...

Ông Phạm Đức Ấn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Nghị quyết 136/2024 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù nhưng sau đó Hải Phòng, TPHCM đã có đề xuất các cơ chế chính sách hấp dẫn hơn, cơ chế chính sách Đà Nẵng trở thành lạc hậu. Do đó, hiện nay, Đà Nẵng đang tiếp tục đề nghị Trung ương, Quốc hội sửa đổi, bổ sung nghị quyết về chính sách đặc thù cho thành phố...

"Những ngày qua, các sở, ngành liên quan của Đà Nẵng tập trung làm việc với Bộ Tài chính để làm nhiệm vụ này. Đây là một trong những khâu đột phá để làm sao có cơ chế đặc thù tốt nhất cho Đà Nẵng, có năng lực cạnh tranh, thu hút được đầu tư, đảm bảo các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới", ông Ấn cho biết.

Liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế , Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, hiện nay Đà Nẵng về cơ bản đã chuẩn bị sẵn sàng để tháng 12/2025, sau khi Chính phủ ban hành 8 Nghị định liên quan đến thành lập, tổ chức hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế, thì Đà Nẵng đưa vào vận hành, hoạt động ngay. Và có thể công nhận 5 -10 thành viên quốc tế tham gia vào vận hành trung tâm tài chính. Trong khi đó, Khu Thương mại tự do đang có những khách hàng, nhà đầu tư quan tâm tổ chức triển khai.

Cần dự án đặc biệt để thu hút đầu tư

Liên quan đến việc phát triển kinh tế tư nhân, ông Phạm Đức Ấn cho biết: Đà Nẵng đang đưa ra 26 dự án tư nhân rất lớn và 12 dự án hỗn hợp dự kiến đầu tư, kêu gọi đầu tư. Đơn cử, dự án cảng container Liên Chiểu 44.000 tỷ đồng đang phát hành hồ sơ mời thầu; khu công viên Đà Nẵng Downtown khoảng 80.000 tỷ đồng đã khởi công và dự án lấn biển vịnh Đà Nẵng khoảng 366.000 tỷ đồng.

Riêng dự án lấn biển, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết: Đây là dự án rất lớn và có ý kiến nhiều chiều của người dân về việc lấn biển, liệu có ảnh hưởng đến môi trường biển, cảnh quan hay không. Và khi Đà Nẵng và Quảng Nam đã sáp nhập lại, có không gian mới, dư địa đất đai rất nhiều nhưng vì sao phải lấn biển.

"Dự án này là chủ trương rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đà Nẵng cũng đã bàn thảo rất nhiều về nội dung này", ông Ấn cho biết.

Ông Ấn đưa ra ví dụ như Dubai đất đai không thiếu, sa mạc rộng mênh mông nhưng vì sao người ta vẫn lấn biển. Bởi vì sự kết hợp giữa đất, nước, núi đồi là không gian hết sức đặc biệt, hết sức cuốn hút đối với nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, mặc dù Đà Nẵng sau sáp nhập với Quảng Nam có không gian phát triển ở phía Nam và sẽ có hướng phát triển cụ thể, nhưng rõ ràng cần phải có dự án đặc biệt như thế để thu hút đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng kêu gọi đầu tư dự án khoảng 10 tỷ USD cho sân bay Chu Lai để phát triển logistics và tất cả dịch vụ liên quan đến công nghiệp về hàng không. Đồng thời xây dựng đường sắt đô thị nối trung tâm thành phố vào Chu Lai khoảng 50.000 tỷ đồng.

"Nếu làm được như thế chúng ta sẽ mở được không gian phát triển rất lớn và sẽ mở ra rất nhiều dự án tiếp theo nữa. Đây sẽ là cơ sở để phát triển kinh tế tư nhân cũng như kinh tế thành phố trong thời gian tới. Đây sẽ là những dự án mang tính động lực để triển khai kêu gọi đầu tư. Việc này đòi hỏi tất cả các cấp, ngành phải tạo mọi điều kiện để tổ chức thực hiện...", Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết.