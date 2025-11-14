Thủ phủ công nghiệp miền Bắc sẽ có dự án nhà ở xã hội cao 20 tầng

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty cổ phần VT Group Bắc Giang làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Khu số 8, phân khu số 2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 0,37 ha, được quy hoạch đồng bộ với chung cư nhà ở xã hội cao tầng, hệ thống giao thông nội khu, sân vườn, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

Công trình chính là tòa chung cư cao 20 tầng nổi và 1 tầng hầm, với tổng diện tích đất xây dựng khoảng 2.202 m2, tổng diện tích sàn hơn 41.000 m2 (bao gồm diện tích sinh hoạt chung và hầm để xe).

Dự kiến có khoảng 321 căn hộ, diện tích linh hoạt từ 25m2 đến 77m2, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, từ công nhân độc thân, hộ gia đình trẻ đến cán bộ, viên chức.

Thiết kế dự án cũng được tính toán để tối ưu công năng sử dụng, trong đó tầng hầm phục vụ chỗ để xe và hệ thống kỹ thuật; tầng 1, 2, 3 bố trí không gian thương mại - dịch vụ nhằm phục vụ cư dân và cộng đồng; từ tầng 4 đến tầng 20 là khu căn hộ ở hiện đại, đầy đủ tiện ích, hướng đến không gian sống tiện nghi và xanh mát. Khi hoàn thành, dự án dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 668 người.

Theo quyết định phê duyệt, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Việc triển khai dự án được kỳ vọng sẽ tăng thêm nguồn cung nhà ở xã hội tại Bắc Ninh, một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng mạnh nhờ sự phát triển của các khu công nghiệp lớn.