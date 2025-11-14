Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắp khởi công 4 dự án lớn ở cửa ngõ TP HCM

14-11-2025 - 06:34 AM | Bất động sản

4 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 18.400 tỉ đồng sẽ khởi công vào cuối năm nay.

Thông tin đến buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 13-11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông TPHCM) cho biết nhiều dự án sắp khởi công.

Sắp khởi công 4 dự án lớn ở cửa ngõ TP HCM- Ảnh 1.

Cùng với dự án Vành đai 3 đang tăng tốc về đích, các dự án sắp khởi công hứa hẹn sẽ mở bung cửa ngõ giao thông thành phố, tạo mạng lưới giao thông kết nối mạnh hơn.

Theo đó, dự án mở rộng đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành (đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2 TP HCM) sẽ được khởi công ngày 20-11. Tuyến này dài 3,2 km, tổng vốn đầu tư hơn 915 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

Nhờ mở rộng, tuyến cao tốc sẽ tăng quy mô từ 4 lên 8 làn xe, bề rộng mặt đường 36 m. Một số cầu như cầu Mương Kênh, cầu vượt Đỗ Xuân Hợp cũng được mở rộng.

Dự kiến, dự án mở rộng này sẽ hoàn thành đồng bộ với các công trình trọng điểm khác như nút giao An Phú và nút giao Mỹ Thủy.

Trong khi đó, 2 dự án Vành đai 2 TPHCM gồm đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến Võ Nguyên Giáp) dài 3,5 km và đoạn 2 (từ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng) dài 2,8 km sẽ được khởi công trong tháng 12 này.

Hai dự án này có tổng mức đầu tư hơn 13.800 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm 8.600 tỉ đồng. Theo kế hoạch, hai đoạn này sẽ hoàn thành ngày 30-4-2027.

Một tin vui nữa là dự án cầu đường Nguyễn Khoái cũng sẽ khởi công trong tháng 12. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật chiếm 1.392 tỉ đồng; chi phí xây dựng 1.619 tỉ đồng.

Công tác bồi thường hiện thực hiện tại khu vực Quận 4 (cũ) với 147 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 21 tổ chức và 126 hộ dân.

Cầu đường Nguyễn Khoái được thiết kế bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, dài hơn 2,5 km. Tuyến cầu vượt kênh Tẻ và rạch Bến Nghé, nối liền Quận 7 (cũ) với Quận 1 (cũ). Ngoài cầu chính, dự án còn gồm các hạng mục đường đầu cầu dài hơn 1,1 km.

Dự án hoàn thành cho phép xe lưu thông từ khu Nam thành phố vào trung tâm bằng cầu cạn, kết nối với đại lộ Võ Văn Kiệt. Tuyến này sẽ giảm áp lực cho trục Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ; Dương Bá Trạc, Nguyễn Tất Thành.

Theo Quốc Anh

Người lao động

Từ Khóa:
dự án, tphcm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thị trường bất động sản đón tin vui

Thị trường bất động sản đón tin vui Nổi bật

Dự án cao tốc vượt núi 25.000 tỷ đồng đẹp nhất Việt Nam mà Tập đoàn Sơn Hải muốn đầu tư có tín hiệu mới

Dự án cao tốc vượt núi 25.000 tỷ đồng đẹp nhất Việt Nam mà Tập đoàn Sơn Hải muốn đầu tư có tín hiệu mới Nổi bật

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi

06:11 , 14/11/2025
TNI Nam Quang hút thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu trong 2 tuần

TNI Nam Quang hút thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu trong 2 tuần

20:51 , 13/11/2025
Chủ tịch Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nói về dự án lấn biển 366.000 tỷ đồng

Chủ tịch Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nói về dự án lấn biển 366.000 tỷ đồng

20:49 , 13/11/2025
Đà Nẵng: Ủy quyền phường, xã quyết định đầu tư dự án dưới 20 tỷ đồng

Đà Nẵng: Ủy quyền phường, xã quyết định đầu tư dự án dưới 20 tỷ đồng

20:49 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên