TNI Nam Quang hút thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu trong 2 tuần

Phối cảnh dự án khu công nghiệp Gia Lộc

Theo báo cáo do TNI Nam Quang gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 7/11 vừa qua, doanh nghiệp đã phát hành 5.000 trái phiếu mã TNQ32502 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 108 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 7/11/2034, lãi suất cố định 9,1%/năm, thanh toán lãi một lần khi đến hạn.

Cũng theo công bố trên HNX, trước đó, ngày 21/10 vừa qua, doanh nghiệp này đã phát hành 10.000 trái phiếu mã TNQ32501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu này cũng có kỳ hạn 108 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 21/10/2034. Lãi suất cố định 9,1%/năm, thanh toán lãi một lần khi đến hạn.

Có thể thấy, chỉ trong hơn 2 tuần, doanh nghiệp này đã huy động liên tiếp 2 lô trái phiếu tổng trị giá 1.500 tỷ đồng.

Chủ đầu tư của loạt khu công nghiệp tại Hải Dương – Hải Phòng

Về tổ chức phát hành, TNI Nam Quang được thành lập năm 2005, hiện có trụ sở tại Khu công nghiệp Nam Sách, phường Ái Quốc, TP.Hải Phòng.

Ban đầu, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, đến tháng 4/2020, công ty chuyển ngành nghề chính thành dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Tại thời điểm tháng 9/2020, công ty tăng vốn điều lệ lên mức 2.015 tỷ đồng. Từ tháng 6/2022 đến nay, bà Triệu Thanh An (SN 1987) làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

TNI Nam Quang là chủ đầu tư một số khu công nghiệp như: Khu công nghiệp Nam Sách (quy mô 62,42 ha), khu công nghiệp Phúc Điền (quy mô 82,88 ha), khu công nghiệp Tân Trường (quy mô 198 ha) và Khu công nghiệp Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (nay thuộc TP Hải Phòng) quy mô 198ha.

Không chỉ làm khu công nghiệp, TNI Nam Quang còn "bắt tay" với nhiều doanh nghiệp cùng nhóm làm nhiều dự án bất động sản nhà ở.

Tháng 5/2019, TNI Nam Quang được lựa chọn làm nhà đầu tư Dự án Phát triển đô thị 7A, phường Sông Hiến, TP.Cao Bằng (cũ) tỉnh Cao Bằng.

Tháng 6/2021, doanh nghiệp được chọn làm nhà đầu tư 2 dự án là Khu nhà ở đô thị Ba Cô và Khu nhà ở đô thị Cửa Hàng cùng tại thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy (cũ), tỉnh Phú Thọ.

Tháng 9/2022, TNI Nam Quang được chấp thuận làm nhà đầu tư dự án Khu dân cư khối III, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc (cũ) tỉnh Lạng Sơn.

TNI Nam Quang còn "bắt tay" với nhiều doanh nghiệp cùng nhóm để thực hiện nhiều dự án nhà ở khác. Trong đó, TNI Nam Quang hợp tác với Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ làm dự án Khu đô thị mới Thị xã Ngã Bảy 2; Khu đô thị mới thị trấn Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu cũ) thuộc tỉnh Cà Mau.

TNI Nam Quang và Công ty cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân hợp tác làm nhiều dự án như: Khu dân cư đô thị Tây Bắc II, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ (cũ) tỉnh Đắk Lắk; Dự án Đường Trương Định và khu dân cư hai bên đường giai đoạn 3.

“Khách quen” của MSB

Trong hoạt động của mình, thời gian qua, TNI Nam Quang thường xuyên thế chấp tài sản, quyền tài sản liên quan đến các dự án do doanh nghiệp triển khai cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Dữ liệu từ Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước cho thấy, gần nhất vào ngày 24/3/2025, TNI Nam Quang đã thế chấp cho MSB tài sản bảo đảm là “Quyền đòi nợ, khoản phải thu, quyền yêu cầu thanh toán khác thuộc quyền sở hữu của TNI Nam Quang liên quan đến việc cho thuê đất xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương”.

Trước đó, vào ngày 04/12/2024, TNI Nam Quang cũng đã thế chấp cho MSB tài sản bảo đảm là “Quyền tài sản phát sinh thuộc Dự án Khu dân cư khối III, thị trấn Gia Lôc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn”.

Ngày 14/10/2024, TNI Nam Quang cùng với một doanh nghiệp khác là Địa ốc Việt Nam đã thế thế chấp cho MSB tài sản bảo đảm là “Quyền tài sản phát sinh thuộc dự án Khu dân cư nông thôn mới Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang”.

Ngày 03/10/202, TNI Nam Quang thế chấp cho MSB tài sản bảo đảm là “Quyền tài sản phát sinh thuộc dự án Khu dân cư khối III, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn”.

Ngày 05/08/2024, TNI Nam Quang thế chấp cho MSB tài sản bảo đảm là “Quyền tài sản phát sinh thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau”.

Ngoài các hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm trên, dữ liệu do MarketTimes ghi nhận từ Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước cũng cho thấy TNI Nam Quang đã thế chấp nhiều tài sản, quyền tài sản khác cho MSB.