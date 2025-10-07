Khu đất 100 ha ở núi Chứa Chan có giá khởi điểm 2.678 tỉ đồng

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thuộc Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan (ở xã Xuân Lộc).

Đấu giá 100 ha ở núi Chứa Chan với giá khởi điểm 2.678 tỉ đồng

Cụ thể, khu đất bán đấu giá có diện tích hơn 100 ha. Phía Bắc giáp rừng phòng hộ núi Chứa Chan, kết nối Khu Du lịch núi Chứa Chan hiện hữu thông qua các tuyến đường mòn leo núi; phía Tây giáp tuyến đường quanh núi Chứa Chan (theo quy hoạch) và các tuyến đường kết nối đường ĐT763; phía Đông giáp rừng phòng hộ núi Chứa Chan, kết nối với tuyến đường ĐT766 thông qua các tuyến đường mòn leo núi; phía Đông Nam giáp tuyến đường quanh núi Chứa Chan (hiện hữu).

Giá khởi điểm của khu đất trên là hơn 2.678 tỉ đồng, gần 2,9 triệu đồng/m2.

Dự án Phát triển đô thị và du lịch tại núi Chứa Chan và hồ Núi Le được cập nhật quy hoạch với tổng diện tích gần 1.500 ha. Trong đó, giai đoạn 1 đầu tư khu vực đỉnh núi Chứa Chan với quy mô khoảng 107 ha và Dự án Khu đô thị hồ Núi Le với quy mô diện tích trên 252 ha. Giai đoạn 2 thực hiện đầu tư các dự án xung quanh núi Chứa Chan với tổng diện tích gần 1.100 ha, gồm các khu dân cư ven chân núi ở các phía: Đông, Đông Nam, Nam, Tây, Tây Bắc, Bắc của núi Chứa Chan.

Đối với Dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan tại xã Xuân Lộc, đến nay, công tác thực hiện quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng chung, quy hoạch sử dụng đất… bảo đảm tích hợp các dự án theo Đề án Phát triển núi Chứa Chan đã cơ bản hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, tăng sự liên kết phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương.

Đầu năm 2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan đến năm 2030. Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch di tích là hơn 1.700 ha đều thuộc xã Xuân Lộc. Trong đó, nhóm dự án Khu Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi Chứa Chan có tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỉ đồng.

Núi Chứa Chan (Gia Lào) cao 837 m, là ngọn núi cao thứ 2 ở miền Nam (chỉ đứng sau núi Bà Đen ở Tây Ninh), được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia từ năm 2012.