Khu "đất vàng" 2,5ha trên đường Tố Hữu được Hà Nội cho chuyển đổi để xây tổ hợp MIC TOWER gần 3.200 tỷ đồng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm quân đội (MIC, mã chứng khoán: MIG) chuyển mục đích sử dụng 25.305 m2 đất tại số 54 đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ để thực hiện Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở - MIC TOWER.

Theo Quyết định, vị trí, ranh giới khu đất được giới hạn bởi các mốc từ 1 đến 36, 36A, 53A, 54 đến 60, 1 (thửa 1) và mốc từ 45A, 46 đến 48, 52, 52A, 45A (thửa 2) tại Bản vẽ tổng mặt bằng do Liên danh Công ty cổ phần Vicad tư vấn đầu tư và thiết kế và Công ty Benoy HK Co.,Ltd lập tháng 8/2015, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận.

UBND Thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có trách nhiệm quản lý, sử dụng đối với phần diện tích 208 m2 đất (khu V) theo đúng quy định; làm thủ tục đăng ký biến động xác nhận thay đổi về sử dụng đất.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm quân đội và Công ty cổ phần Đầu tư MIC có trách nhiệm chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.

Về dự án MIC Tower, dự án này đã được MIC đưa vào kế hoạch đầu tư từ năm 2010, với tên gọi dự án D47. Năm 2015, MIC cho hay dự án D47 đã chính thức nhận quy hoạch 1/500. Đến năm 2017, MIC cho biết đã định giá xong dự án D47, định giá công ty con MIC Invest để thực hiện thoái vốn và đã đàm phán xong giai đoạn 1.

Được biết, tháng 10/2018, MIC đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại công ty con MIC Invest cho CTCP Hóa dầu Quân đội (Mipec). Ngay sau đó, MIC đã nhận được gần 298 tỷ đồng tiền nhận đặt cọc bán dự án D47, điều này được thể hiện trong báo cáo tài chính 2018 của doanh nghiệp.

Trong báo cáo thường niên 2020, MIC cho biết tổng mức đầu tư dự án ban đầu dự kiến khoảng 1.495 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2020, dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cổ đông MIC đã thông qua phê duyệt đầu tư/hợp tác đầu tư/chuyển nhượng dự án D47. Tính đến ngày 30/6/2022, chi phí xây dựng dở dang dài hạn của dự án D47 ghi nhận gần 304 tỷ đồng. Trong mục phải trả ngắn hạn của MIC, tính đến 30/6/2022 có gần 541 tỷ đồng tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng của dự án D47.

Hồi tháng 6/2025, MIC điều chỉnh tiến độ thực hiện và tăng tổng mức đầu tư dự án tổ hợp MIC TOWER. Tiến độ thực hiện dự án MIC TOWER sẽ được điều chỉnh theo lộ trình mới gồm ba giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài từ quý 3/2025 đến quý 1/2026; tiếp đến là giai đoạn triển khai thi công, thực hiện đầu tư từ quý 2/2026 đến hết quý 3/2029; cuối cùng là giai đoạn hoàn thiện, kết thúc đầu tư và đưa dự án vào khai thác sử dụng trong quý 4/2029.

MIC chính thức điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án từ 2.485 tỷ đồng lên 3.197,6 tỷ đồng, nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tế triển khai dự án.

Đến quý 3/2025 của MIC, trong các khoản phải thu ngắn hạn của MIC có 36,8 tỷ đồng tiền trả trước chi phí thiết kế dự án D47. Tính đến ngày 30/9, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của MIC khoảng 385,1 tỷ đồng, phần lớn trong đó là chi phí của dự án D47 với 303,8 tỷ đồng.