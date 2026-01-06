Khu đô thị Đại học Quốc tế ở TPHCM 59.000 tỷ đồng sẽ có những gì?

Công ty CP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế.

Theo đó, Berjaya Việt Nam cho biết đến tháng 6/2026 sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý. Giai đoạn tháng 7/2026 - tháng 12/2034 thi công xây dựng các hạng mục. Từ tháng 1/2035 vận hành chính thức.

Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế có diện tích gần 880 ha nằm tại xã Xuân Thới Sơn, TPHCM. Dự án tiếp giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh ranh Tây Ninh và kênh 8. Tổng vốn đầu tư cho khu đô thị này khoảng 59.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô dân số 135.000 người, trong đó gồm khoảng 60.000 sinh viên. Dự án Khu đô thị Đại học Quốc sẽ xây dựng 552 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng, 2.491 căn nhà ở liền kề tối đa 5 tầng, 815 căn nhà ở tái định cư cao tối đa 5 tầng.

Ngoài ra, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ có các công trình chung cư cao 12-22 tầng và nhà ở xã hội cao 3-10 tầng. Bên cạnh đó là hàng loạt công trình giáo dục đào tạo, cơ sở y tế, văn hóa, chợ, trung tâm thương mại...

Theo định hướng, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ phát triển thành khu đô thị đại học hiện đại, khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Khu đô thị được xác định là trung tâm nghiên cứu, đào tạo, hạt nhân của cụm giáo dục phía Bắc TPHCM, góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tạo việc làm cho khu vực lân cận.

Năm 2012, TPHCM đã phê duyệt quy hoạch 1/2000 Khu đô thị Đại học Quốc tế. Đến đầu năm 2025, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư với diện tích khoảng 880 ha.

Công ty CP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam được thành lập vào năm 2008, hiện có trụ sở tại Vincom Center Đồng Khởi, TPHCM. Tại thời điểm tháng 2/2019, Berjaya Việt Nam có vốn điều lệ 12.000 tỷ đồng, chủ sở hữu là Berjaya Leisure (Cayman) Ltd.

Đến tháng 2/2018, Tập đoàn Berjaya đã chuyển nhượng 97,7% phần vốn góp tại Berjaya Việt Nam cho một doanh nghiệp Việt Nam với tổng giá trị gần 11.750 tỷ đồng. Thông qua đó, chuyển nhượng gần như toàn bộ dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế.