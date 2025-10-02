Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng lại tung ‘bom tấn’

02-10-2025 - 10:18 AM | Lifestyle

Đơn vị này sẽ tặng 500.000 - 1 triệu đồng đối với những đoàn khách có đủ điều kiện dưới đây

Mới đây, trên trang fanpage chính thức của mình, khu du lịch Đại Nam công bố chương trình trao tặng học bổng cho những đoàn học sinh đến tham quan. Theo đó, hoạt động này nằm trong chương trình khuyến khích học tập “Đại Nam tiếp sức em đến trường năm học 2025-2026” kéo dài từ ngày 3/9/2025 đến 29/4/2026. Đơn vị này cho biết món quà nhỏ này nhằm tạo động lực cho các em đạt kết quả học tập tốt nhất trong năm học.

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng lại tung ‘bom tấn’- Ảnh 1.

Chương trình tặng học bổng của khu du lịch Đại Nam

Để nhận được học bổng từ 500.000 -1 triệu đồng, đoàn tham quan của các trường cần đáp ứng điều kiện sau:

  • Đối với học sinh mầm non, mỗi đoàn cần đủ số lượng 150 bé trở lên. Khi đó, Đại Nam sẽ tặng học bổng 500.000 đồng/suất.
  • Đối với học sinh cấp 1, 2, 3, đoàn từ 200-500 học sinh sẽ nhận được học bổng 500.000 đồng/suất.
  • Đối với học sinh cấp 1, 2, 3, đoàn từ 200-500 học sinh sẽ nhận được học bổng 1 triệu đồng/suất.

Theo thông báo từ phía khu du lịch Đại Nam, các đoàn tham quan trên cần đăng ký trước với Trung tâm Dịch vụ của đơn vị. Đồng thời, mỗi đoàn phải sử dụng ít nhất 2 dịch vụ trở lên. Đoàn tham quan cần mang theo giấy giới thiệu có đóng mộc của trường, có thông tin của hiệu trưởng hoặc đại diện quý thầy cô và người thân nhận học bổng.

Đây không phải là lần đầu tiên khu du lịch Đại Nam có các hoạt động khích lệ tinh thần học tập. Trong dịp nghỉ hè vừa qua, khu tham quan đã tổ chức chương trình “Đổi giấy khen nhận vé combo” dành cho học sinh và sinh viên đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, Học sinh Xuất sắc, hoặc có điểm trung bình cả năm học 2024 - 2025 từ 8.0 trở lên.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Chính thức mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

﻿Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn.

Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.

