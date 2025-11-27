"Khu nhà giàu" Ciputra đón tin vui lớn khi một dự án trọng điểm vừa được khởi công, hết cảnh lo ngập khi mưa lớn

Sáng 27/11, UBND phường Phú Thượng phối hợp với Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn Trạm bơm Phú Thượng.

Tuyến cống xả dài 591 mét, xuất phát từ bể xả Trạm bơm Phú Thượng, chạy vuông góc qua đê sông Hồng và nối trực tiếp ra sông. Đoạn cắt qua thân đê sử dụng ống thép DN1600 bọc bê tông cốt thép dài 9,53 mét nhằm đảm bảo an toàn kết cấu. Phần còn lại của tuyến dùng ống HDPE DN1600.

Cống dẫn bổ sung dài 60 mét, xây dựng bằng cống hộp BTCT HL93 kích thước 2 x 3 x 2 mét, kết nối hồ điều hòa Nam Thăng Long giai đoạn II với bể hút trạm bơm. Hệ thống mới được thiết kế để đảm bảo lưu lượng xả 9 m³ mỗi giây.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đỗ Đình Sơn, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng nhấn mạnh, dự án xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn Trạm bơm Phú Thượng (dự án) là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu đô thị Nam Thăng Long nói riêng, khu vực phường Phú Thượng nói chung.

Ông Sơn cho biết, dự án dự kiến được hoàn thành trước tháng 5/2026, sẽ góp phần giải quyết nguy cơ ngập úng, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, cải thiện môi trường đô thị, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn phường Phú Thượng cũng như Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án tuyến cống xả và đoạn cống dẫn Trạm bơm Phú Thượng.

Trong nhiều năm, khu vực tiểu lưu vực Nam Thăng Long luôn là một trong những điểm trũng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất mỗi khi Hà Nội xuất hiện mưa lớn, đặc biệt trong các đợt bão số 5, bão số 10. Việc triển khai dự án lần này nằm trong chiến lược dài hạn của Thành phố nhằm giảm tải áp lực lên hệ thống tiêu thoát nước liên vùng, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực Tây Bắc Thủ đô.

Ông Hoàng Hùng Quang, Phó tổng giám đốc thứ nhất Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long, cho biết dự án là bước triển khai quan trọng nhằm nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước khu vực phía Bắc Hà Nội.

Ông nhấn mạnh, Khu đô thị Nam Thăng Long hiện là nơi sinh sống của hơn 10.000 cư dân từ hơn 80 quốc gia, đòi hỏi hệ thống hạ tầng phải đồng bộ, an toàn và đáp ứng chuẩn mực sống cao. Vì vậy việc tăng năng lực tiêu thoát nước mang ý nghĩa chiến lược đối với khu đô thị và cả vùng lân cận.

Ông Quang phân tích, tuyến cống xả dài 591 mét và đoạn cống dẫn mới sẽ giảm áp lực tiêu thoát nước cho toàn khu vực, đặc biệt trong giai đoạn mưa lớn diễn biến bất thường. Theo ông, dự án sẽ góp phần hoàn thiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, nâng chất lượng môi trường sống, củng cố an sinh xã hội và phù hợp định hướng xây dựng Hà Nội thành đô thị xanh, sạch, hiện đại.

“Doanh nghiệp sẽ huy động đầy đủ nguồn vốn, phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, UBND phường Phú Thượng và các đơn vị liên quan, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn đê điều và hoàn thành dự án vào tháng 5/2026”, ông khẳng định.

Trong lễ khởi công, ông Nguyễn Duy Anh, Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước số 2 cho biết, đơn vị sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư và UBND phường Phú Thượng nhằm bảo đảm sự kết nối đồng bộ của hệ thống thoát nước.

Ông khẳng định, khu vực Nam Thăng Long và phường Phú Thượng là những lưu vực chịu áp lực lớn mỗi khi xảy ra mưa lớn, dẫn đến nguy cơ úng ngập và gián đoạn sinh hoạt. Dự án lần này được kỳ vọng xóa bỏ tình trạng tồn tại lâu nay, mang lại hiệu quả rõ rệt về năng lực tiêu thoát nước và chất lượng môi trường sống.

Thiết kế sơ bộ về hệ thống thoát nước từ khu đô thị Ciputra qua đê - đường An Dương Vương, ra sông Hồng. (Nguồn: Trang thông tin điện tử phường Tây Hồ - Hà Nội).

Có thể nói, dự án tuyến cống xả và cống dẫn Trạm bơm Phú Thượng không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng cho phát triển bền vững về lâu dài. Đây là bước đi quan trọng để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng môi trường sống và góp phần hoàn thiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu vực Tây Bắc Hà Nội.

Khi công trình hoàn thành và đưa vào vận hành đúng kế hoạch, Hà Nội sẽ có thêm một cấu phần hạ tầng trọng yếu để nâng cao năng lực chống ngập, bảo đảm an sinh và tạo động lực phát triển đô thị bền vững trong những năm tới.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội từng cho biết, về quy hoạch, khu vực đường Võ Chí Công, Khu đô thị Nam Thăng Long thuộc tiểu lưu vực Nam Thăng Long với diện tích 450ha nằm trong ranh giới đường Lạc Long Quân, Nguyễn Hoàng Tôn, Vành Đai 3, An Dương Vương. Việc úng ngập thường xuyên ở đây có 4 nguyên nhân: Đầu tiên là do mưa lớn kéo dài vượt khả năng tiêu thoát nước của hệ thống thoát nước hiện có. Thứ hai, khu vực Võ Chí Công và khu đô thị Nam Thăng Long có cốt địa hình thấp hơn khu vực xung quanh. Thứ ba, hệ thống thoát nước chưa đầu tư đồng bộ, việc giải quyết thoát nước thuộc tiểu lưu vực Nam Thăng Long chưa được thực hiện. Thứ tư là công tác vận hành hệ thống thoát nước, hồ điều hòa trong khu đô thị Nam Thăng Long chưa phát huy hiệu quả trong việc điều hòa thoát nước cho khu vực.





