Phần tài sản giá trị nhất của HAGL bất ngờ tập trung vào đơn vị “chỉ để làm thương mại”, phía sau là lý do chưa thể tiết lộ của Bầu Đức

Tại Investment Roadshow chiều 25/11, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSSE: HAG) cho biết, Công ty Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (tiền thân là Hưng Thắng Lợi) đang nắm giữ phần quỹ đất 7.080 ha tại Lào, gồm chuối, sầu riêng, cà phê, dâu tằm và một phần diện tích cây trồng khác.

Theo Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), doanh nghiệp này vốn được thành lập để làm thương mại. Tuy nhiên, "vì một lý do chưa thể tiết lộ", toàn bộ phần quỹ đất giá trị nhất của HAGL lại đang tập trung tại đơn vị này.

Ông nhấn mạnh công ty đang đóng vai trò tạo doanh thu và lợi nhuận lớn nhất trong mảng nông nghiệp của HAGL. Các diện tích trồng trọt bao gồm cả vùng đang trồng và vùng đã bước vào giai đoạn khai thác, tạo nền tảng để duy trì mức tăng trưởng đều trong nhiều năm.

Từ nền tảng này, HAGL tuyên bố Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sẽ là doanh nghiệp đầu tiên trong hệ sinh thái thực hiện IPO. Kế hoạch dự kiến diễn ra vào quý II/2026, sau đó niêm yết trong cùng năm, sớm hơn Công ty Gia Súc Lơ Pang dự kiến niêm yết vào năm 2027.

Giải thích về quyết định này, bầu Đức cho biết động thái đưa công ty con lên sàn được cân nhắc sau khi đơn vị đạt hiệu quả vận hành cao và quá trình tái cơ cấu tài chính của HAGL cơ bản hoàn tất.

Thông tin tổng quan về Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. (Nguồn: HAGL).

Phát biểu đầy tự tin trước hàng trăm nhà đầu tư, ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định: "Lần đầu tiên sau 10 năm, tôi mới dám tự tin giới thiệu với các bạn một bức tranh tài sản đẹp như mơ của HAGL. Giờ đây chúng tôi không còn áp lực nợ nần, sở hữu quỹ đất sạch khổng lồ và những vườn cây đang vào độ tuổi khai thác tốt nhất".

Để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, bầu Đức đồng thời công bố cam kết mạnh mẽ về chính sách cổ tức của Công ty Đầu tư Quốc tế HAGL sau IPO. Trả lời câu hỏi về tính khả thi, ông cho hay: "Đã tính toán rất kỹ trong nội bộ, trong 3 năm liên tiếp sau khi IPO, công ty sẽ dùng 50% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức bằng tiền mặt. Lưu ý là tiền mặt, chứ không chia cổ phiếu (in giấy)".

Đầu tư Quốc tế HAGL được thành lập năm 2016, người đại diện pháp luật là bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Thành viên HĐQT HAGL. Theo dữ liệu doanh nghiệp công bố, công ty có vốn điều lệ 1.685 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 3.701 tỷ đồng và tổng tài sản 14.499 tỷ đồng.

Liên quan đến quỹ đất của HAGL, mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án và vị trí phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 đối với 12 dự án tại 7 xã, phường khu vực Tây Gia Lai. Trong danh sách bổ sung có Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng, với tổng diện tích gần 0,7 ha, trong đó đất ở gần 0,42 ha.

Dự án này được bầu Đức công bố hồi tháng 8, khi UBND tỉnh Gia Lai trao bản ghi nhớ đầu tư. Trả lời phỏng vấn trên báo Thanh Niên giữa tháng 10/2025, ông cho biết khu đất vốn thuộc sở hữu HAGL từ hơn 15 năm trước, trong giai đoạn hưng thịnh của tập đoàn. "Lúc đó mình thuộc diện con nhà giàu nên đâu có nhớ tới. Chứ nhớ ra, có khi cũng bán trả nợ rồi", ông nói.

Ông thừa nhận việc tái xuất trong lĩnh vực địa ốc khiến bản thân cảm thấy "không đúng lời hứa với cổ đông". Tuy nhiên, đây là cơ duyên tình cờ khi phát hiện mảnh đất bị bỏ quên quá lâu. Bầu Đức nhấn mạnh, dự án này nhỏ gọn, dễ làm, mục đích chính là đóng góp cho địa phương sau khi tỉnh mới được sáp nhập. "Chỉ có thế thôi, tôi không có ý mở rộng thêm. HAGL vẫn sẽ xoay quanh trục nông nghiệp", ông khẳng định.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai từng có giai đoạn vàng son trong lĩnh vực địa ốc. Từ năm 2006 đến 2012, bất động sản là ngành chủ lực, mang về doanh thu kỷ lục cho tập đoàn. Năm 2009, với 4 dự án lớn tại TP.HCM gồm New Saigon, Hoang Anh River View, Phú Hoàng Anh và Hoàng Anh Golden House, doanh thu thu về hơn 3.300 tỷ đồng, chiếm 77% tổng doanh thu năm đó. Dấu ấn của HAGL còn trải dài tại Gia Lai, Quy Nhơn, Đắk Lắk, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Tuy nhiên, sau giai đoạn đỉnh cao, HAGL dần rút khỏi bất động sản để tập trung cho nông nghiệp. Đến nay, tập đoàn đã thành công trong việc hoán đổi nợ, thu hút cổ đông mới, và thoát khỏi tình trạng lỗ lũy kế, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình tái cơ cấu.