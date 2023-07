Khu vực nào có giá đất nền, nhà phố giảm sâu nhất?

Thống kê của Batdongsan.com.vn trong quý II/2023 cho thấy, lượng tìm mua bất động sản toàn quốc trong nửa đầu năm giảm 33% so với cùng kỳ, lượng tin đăng bán giảm 44%. Lượng quan tâm tìm mua đất nền cũng giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đơn vị này, lượng giao dịch bất động sản trong quý vừa qua chưa cải thiện do kỳ vọng và tâm lý chờ đợi của người mua nhà. Trong một khảo sát, 44% môi giới cho biết lượng giao dịch giảm hơn 50% so với quý trước.

Trong quý II/2023, chung cư và nhà riêng được đánh giá là phân khúc ổn định nhờ đáp ứng được nhu cầu ở thực. Theo đó, giá chung cư, nhà riêng duy trì ở mức ổn định, từ khóa cắt lỗ giảm mạnh.

Về phân khúc nhà mặt phố ghi nhận mức giá giảm nhẹ 4% do chịu tác động khó khăn của kinh tế. Cụ thể, giá nhà phố tại Long An, Cần Thơ giảm mạnh nhất lần lượt là 24% và 22%. Các khu vực như TP. HCM, Bình Dương, Hải Phòng giá nhà phố giảm 6%, Hưng Yên giảm 11%. Riêng tại Quảng Ninh, Hà Nội giá nhà mặt phố tăng lần lượt là 6% và 8%.

Trong quý vừa qua, giá đất nền phân hóa rõ rệt theo khu vực và được kỳ vọng mức giảm mạnh, do đó những khu vực mật độ dân số cao tăng 2%, nơi có mật độ dân số thấp giảm 9%. Về biến động giá đất tại Bàu Bàng (Bình Dương) giá đất giảm mạnh tới 39%, các khu vực như Bến Lức (Long An), Quốc Oai (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên) giảm lần lượt là 22% và 7%. Riêng tại Dĩ An (Bình Dương) giá đất tăng nhẹ 2%.

Khảo sát nhận định về giá bất động sản trong 1 - 5 năm tới từ 1000 người tiêu dùng và môi giới cho thấy, 47% người được hỏi đều nhận định giá bất động sản sẽ tiếp tục tăng dưới 10%, 23% cho rằng sẽ tăng hơn 10%.

Đơn vị này đánh giá, bất động sản vẫn là kênh đầu tư ổn định trong dài hạn. Kể từ năm 2015 đến nay, bức tranh đầu tư bất động sản, chứng khoán, vàng, ngoại tệ, tiền gửi tiết kiệm có những mảng màu khác nhau. Trong đó, thị trường chứng khoán chứng kiến nhiều biến động thăng trầm nhất, mặc dù vậy, chỉ số VNIndex tính đến quý 2/2023 vẫn tăng 96% so với đầu năm 2015.

Trong khi đó, lợi nhuận từ đầu tư ngoại tệ gần sau 9 năm chỉ tăng 11%. Tuy nhiên, lợi nhuận từ tiền gửi tiết kiệm vẫn tăng đều, đến quý 2/2023 đã đạt mức tăng 41% so với đầu năm 2015. Theo thống kê của đơn vị này, vàng và đất nền ghi nhận mức tăng giá lần lượt là 90% và đến 69% sau 9 năm.

Vượt lên trên tất cả các loại hình đầu tư kể trên, chung cư ghi nhận tốc độ tăng tỷ suất lợi nhuận (tốc độ tăng giá cộng lợi suất cho thuê) nhanh và ổn định trong 9 năm qua.

Dữ liệu cung cấp bởi cho thấy tính đến quý 2/2023, lợi nhuận đầu tư chung cư đã tăng 97% so với đầu năm 2015.