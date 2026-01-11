Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khung hình toàn gái xinh lại còn giỏi: Hoà Minzy khoe visual sáng bừng ôm thắm thiết "nữ hoàng điền kinh" Việt Nam

11-01-2026 - 17:38 PM | Lifestyle

Dàn gái xinh thể thao Việt Nam hội tụ.

Mới đây dàn VĐV Việt Nam vừa xinh vừa giỏi đã hội tụ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Loạt khoảnh khắc được VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh chia sẻ lập tức gây sốt mạng xã hội. Đáng chú ý, trong loạt ảnh còn có sự xuật hiện của ca sĩ Hoà Minzy.

Hoà Minzy và Nguyễn Thị Oanh dù hoạt động ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, họ lại tìm thấy sự đồng điệu và sự trân trọng dành cho nỗ lực của đối phương. Hòa Minzy từng tự hào chia sẻ trên mạng xã hội về sự kết nối này, gọi Nguyễn Thị Oanh là "người đồng hương" và luôn bày tỏ sự hãnh diện khi thấy một cô gái bé nhỏ của quê hương vươn tầm quốc tế.

Khung hình toàn gái xinh lại còn giỏi: Hoà Minzy khoe visual sáng bừng ôm thắm thiết "nữ hoàng điền kinh" Việt Nam - Ảnh 1.

Mối quan hệ thân thiết của Hoà Minzy và Nguyễn Thị Oanh

Khung hình toàn gái xinh lại còn giỏi: Hoà Minzy khoe visual sáng bừng ôm thắm thiết "nữ hoàng điền kinh" Việt Nam - Ảnh 2.

Cả hai cùng sinh năm 1995 và cùng quê Bắc Ninh

Ngoài ra, Nguyễn Thị Oanh cũng tranh chủ chụp ảnh cùng dàn gái xinh của thể thao Việt Nam. Trong đó có cựu VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền và hotgirl bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt. Nguyễn Thị Huyền từng là "nữ hoàng điền kinh", cô vừa bị đàn em Nguyễn Thị Oanh xô đổ kỷ lục 13 HCV SEA Games. Qua đó, Oanh hiện tại là VĐV giành nhiều HCV điền kinh nhất thể thao Việt Nam tại các kỳ đại hội.

Khung hình toàn gái xinh lại còn giỏi: Hoà Minzy khoe visual sáng bừng ôm thắm thiết "nữ hoàng điền kinh" Việt Nam - Ảnh 3.

Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền chung khung hình

Khung hình toàn gái xinh lại còn giỏi: Hoà Minzy khoe visual sáng bừng ôm thắm thiết "nữ hoàng điền kinh" Việt Nam - Ảnh 4.

Huyền và Oanh đều là những "chân chạy" xuất sắc của Việt Nam

Khung hình toàn gái xinh lại còn giỏi: Hoà Minzy khoe visual sáng bừng ôm thắm thiết "nữ hoàng điền kinh" Việt Nam - Ảnh 5.

Các VĐV xuất sắc xuất hiện tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Ảnh: FBNV

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Nguyễn Thị Oanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ thiệp cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Tổ chức 2 ngày, có hoạt động cực kì đặc biệt

Lộ thiệp cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Tổ chức 2 ngày, có hoạt động cực kì đặc biệt Nổi bật

Profile Lê Phát: 19 tuổi khuynh đảo U23 châu Á, vừa thi đấu vừa học đại học và không thích tiêu tiền

Profile Lê Phát: 19 tuổi khuynh đảo U23 châu Á, vừa thi đấu vừa học đại học và không thích tiêu tiền Nổi bật

Dàn nữ nghệ sỹ hiếm hoi từng đóng Táo quân giờ ra sao?

Dàn nữ nghệ sỹ hiếm hoi từng đóng Táo quân giờ ra sao?

16:43 , 11/01/2026
Tôi áp dụng “Giỏ 7 ngày” cho gia đình 3 người: Tiền chợ gói gọn 500.000đ/tuần mà bữa ăn vẫn tươm tất

Tôi áp dụng “Giỏ 7 ngày” cho gia đình 3 người: Tiền chợ gói gọn 500.000đ/tuần mà bữa ăn vẫn tươm tất

16:36 , 11/01/2026
Sau 450 ngày sống tối giản, tôi dừng hẳn việc mua sắm: Chỉ dùng cho hết những gì đã tích trữ - ví tiền lần đầu được “thở” đúng nghĩa

Sau 450 ngày sống tối giản, tôi dừng hẳn việc mua sắm: Chỉ dùng cho hết những gì đã tích trữ - ví tiền lần đầu được “thở” đúng nghĩa

15:52 , 11/01/2026
Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng cứ xuất hiện là "gây bão", nhan sắc con dâu tập đoàn luôn được chấm điểm 10

Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng cứ xuất hiện là "gây bão", nhan sắc con dâu tập đoàn luôn được chấm điểm 10

15:32 , 11/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên