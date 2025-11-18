Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khuyến cáo quan trọng của Sở An toàn thực phẩm TP HCM

18-11-2025 - 19:01 PM | Thị trường

Sở An toàn thực phẩm TP HCM có khuyến cáo quan trọng sau vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì cóc Cô Bích

Sở An toàn thực phẩm TP HCM cho biết bên cạnh nỗ lực của cơ quan quản lý và trách nhiệm tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen sử dụng thực phẩm an toàn, góp phần giảm thiểu nguy cơ ngộ độc và bệnh truyền qua thực phẩm. 

Theo đó, người dân cần mua thực phẩm tại các chợ, siêu thị, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sản phẩm có thông tin về nguồn gốc, ngày sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng. 

"Không nên mua, sử dụng thực phẩm trôi nổi, không bao bì, không nhãn mác hoặc có dấu hiệu hư hỏng, ôi thiu hoặc thực phẩm rao bán không có địa điểm cố định" – Sở An toàn thực phẩm TP HCM nhấn mạnh.

Khuyến cáo quan trọng của Sở An toàn thực phẩm TP HCM- Ảnh 1.

Thực phẩm chín ăn liền không được che đậy

Khi ăn uống bên ngoài, đặc biệt trong các dịp lễ, hội, sự kiện đông người, người dân nên ưu tiên chọn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có địa điểm cố định, có khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm sạch sẽ, nhân viên phục vụ đeo găng tay, nón, khẩu trang đầy đủ.

Hạn chế sử dụng dịch vụ của các hàng rong lề đường, cơ sở tạm bợ, không đảm bảo các điều kiện vệ sinh về khu vực chế biến, khu vực kinh doanh và cả điều kiện về con người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Khuyến cáo quan trọng của Sở An toàn thực phẩm TP HCM- Ảnh 2.

Bánh mì phơi bụi bán cho khách dọc đường

Đặc biệt, trong sinh hoạt hằng ngày, người dân nên rửa tay thường xuyên, sử dụng nước sạch và dụng cụ nấu nướng được vệ sinh kỹ lưỡng, lưu ý tách biệt thực phẩm sống và chín để tránh nguy cơ nhiễm chéo, mất an toàn.

Thực phẩm nên được nấu chín kỹ và sử dụng ngay, tránh để lâu ở nhiệt độ phòng.

Theo Ngọc Ánh

Người Lao Động

