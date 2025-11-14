Khuyên chân thành: 3 loại lọ đựng gia vị đang bị đặt SAI CHỖ, càng dùng "độc chất" càng tích tụ trong cơ thể

Dưới đây là 3 loại lọ đựng gia vị hay bị đặt sai chỗ nhất mà nhiều người Việt mắc phải.

1. Những loại gia vị “sợ” nhất là nhiệt độ cao và độ ẩm

- Dầu hào sau khi mở nắp bắt buộc phải bảo quản trong tủ lạnh. Nếu để ở nhiệt độ phòng, các axit amin trong dầu hào sẽ phân hủy tạo ra nitrit, tiền chất của nitrosamine, một loại chất có khả năng gây ung thư. Ngoài ra, đặt cạnh bếp nóng sẽ khiến dầu hào nhanh hỏng, miệng chai dễ mốc.

- Bơ đậu phộng, bơ mè (vừng) chứa nhiều chất béo không bão hòa, nếu để lâu ngoài không khí sẽ oxy hóa và biến chất, sinh ra mùi khét. Nếu mở nắp thấy có lớp dầu tách ra thì bình thường, nhưng ngửi thấy mùi hôi, chua là đã hỏng.

- Tương ớt và các loại sốt có đường, có nước là “thiên đường” của vi khuẩn. Với tương ớt tự làm, càng phải cất tủ lạnh. Ngay cả loại mua trong chai thủy tinh cũng cần tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.

2. Bí mật nằm ngay ở... bao bì

- Những chai thủy tinh nắp kim loại rất dễ bị gỉ nếu không lau khô miệng sau khi dùng. Khi gỉ, kim loại sẽ phản ứng với acid trong gia vị, tạo ra chất độc hại.

- Với các chai nhựa PET đựng dầu hoặc giấm, tuyệt đối không đặt cạnh bếp hoặc nơi có ánh nắng. Nhiệt độ cao sẽ khiến chất hóa dẻo (phthalate) trong nhựa thẩm thấu vào thức ăn, đây là chất độc có thể gây rối loạn nội tiết, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

- Những gia vị dạng bột (như tiêu, ngũ vị hương, bột cà ri) sau khi mở gói, không nên chỉ dùng kẹp ghim. Cách tốt nhất là chuyển sang lọ thủy tinh hoặc hộp hút chân không, vừa ngăn ẩm, vừa giữ mùi thơm.

3. Nguy cơ gây ung thư đến từ chính thói quen nhỏ

- Dầu ăn đặt cạnh bếp sẽ thường xuyên tiếp xúc với nhiệt. Khi đó, dầu bị oxy hóa, sinh ra aldehyde, hợp chất gây hại cho gan và hệ thần kinh. Chuyên gia khuyên nên rửa sạch bình dầu mỗi tuần và dùng chai thủy tinh tối màu để giảm ánh sáng tác động.

- Nước tương, xì dầu nếu thấy nổi váng trắng hoặc có mốc, tuyệt đối không dùng tiếp, vì chúng có thể chứa aflatoxin, loại độc tố mà ngay cả nhiệt độ cao cũng không phá hủy được.

- Các loại hạt khô, gia vị như tiêu, quế, hồi, đinh hương... nếu bị ẩm mốc cũng có thể sinh độc tố. Tốt nhất, nên phơi khô định kỳ hoặc cho vào lò vi sóng quay 30 giây để diệt khuẩn.

Cách bảo quản gia vị chuẩn khoa học

Hãy chia khu bếp thành “khu lạnh” và “khu khô ráo”:

- Các loại nước chấm, giấm, dầu hào nên để nơi mát hoặc trong ngăn mát tủ lạnh.

- Các loại bột, hạt khô cần được cất nơi khô, tránh ẩm.

Nên mua chai nhỏ thay vì chai to, bởi sau khi mở nắp, thời hạn sử dụng thực tế chỉ còn khoảng 1/3 so với hạn ghi trên bao bì. Các loại gia vị bột như ngũ vị hương, tiêu xay... nên dùng hết trong 3 tháng để đảm bảo hương vị và an toàn.

Đừng quên ghi lại ngày mở nắp lên nhãn dán, đây là cách đơn giản giúp bạn biết khi nào nên thay mới.

Sắp xếp lại góc gia vị không hề khó đặt muối, đường ở nơi dễ với, những loại ít dùng hơn để riêng, xa nguồn nhiệt. Chỉ vài điều chỉnh nhỏ, bạn đã có thể giảm thiểu nguy cơ hình thành chất độc trong bếp, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

