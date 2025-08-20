Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kịch bản đảm bảo y tế ra sao khi Hà Nội dự kiến sẽ có hơn 1 triệu lượt người xem diễu binh, diễu hành?

20-08-2025 - 08:33 AM | Xã hội

Ngành y tế sẽ huy động 346 cán bộ, 37 xe cứu thương, chia thành 88 tổ cấp cứu trực sẵn tại các điểm trọng yếu để đảm bảo an toàn cho sự kiện diễu binh diễu hành dịp 2/9.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ các hoạt động trọng điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo dự kiến, riêng tại khu vực Quảng trường Ba Đình sẽ đón khoảng 45.000 người tham gia, bao gồm đại biểu, lực lượng diễu binh-diễu hành, cán bộ phục vụ và người dân.

Ngoài ra, lượng khách đổ về thủ đô dịp này dự báo lên tới hơn 1 triệu lượt, đặt ra yêu cầu rất cao về công tác y tế, phòng dịch, an toàn thực phẩm và cấp cứu.

Để đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, ngành y tế sẽ huy động tổng cộng 346 cán bộ cùng 37 xe cứu thương, chia thành 88 tổ cấp cứu trực sẵn tại các điểm trọng yếu.

Trong đó, riêng khu vực Quảng trường Ba Đình sẽ bố trí 07 kíp xe cứu thương vòng 1, 16 tổ y tế trên các khán đài, cùng các lều cấp cứu và phòng y tế dự phòng. Các bệnh viện lớn như Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Tim Hà Nội, Đức Giang, Hà Đông… được giao nhiệm vụ tăng cường, chuẩn bị nhân lực, giường bệnh, trang thiết bị, đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống.

Ngoài việc bố trí cấp cứu tại chỗ, phương án y tế còn tập trung vào công tác kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh môi trường và đặc biệt là đảm bảo an toàn thực phẩm tại các địa điểm tập kết lực lượng, các nhà hàng, khách sạn, và khu vực đông dân tụ tập theo dõi sự kiện qua màn hình lớn. Các đội phòng dịch, chống ngộ độc cơ động sẽ thường trực trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động.

Kịch bản đảm bảo y tế ra sao khi Hà Nội dự kiến sẽ có hơn 1 triệu lượt người xem diễu binh, diễu hành?- Ảnh 1.

Sáng 17/7, tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia 4 ( Hà Nội), đã diễn ra buổi hợp luyện lần 1 các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành - Ảnh: VTV Times

Phương án cũng xây dựng nhiều kịch bản xử lý, từ các tình huống cấp cứu cá nhân, vận chuyển bệnh nhân về bệnh viện, đến phương án ứng phó khi xảy ra sự cố cấp cứu hàng loạt như ngộ độc thực phẩm, cháy nổ, chấn thương và thảm họa.

Phương án cũng xây dựng nhiều kịch bản xử lý, từ các tình huống cấp cứu cá nhân, vận chuyển bệnh nhân về bệnh viện, đến ứng phó khi xảy ra sự cố cấp cứu hàng loạt như ngộ độc thực phẩm, cháy nổ, chấn thương và thảm họa.

Công tác điều phối sẽ do Trung tâm chỉ huy y tế A80 đảm nhiệm, đặt tại Trung tâm Cấp cứu 115, với hệ thống đường dây nóng 12 line tổng đài, bản đồ số tích hợp GPS giám sát xe cứu thương, cùng mạng lưới liên lạc bộ đàm (25 máy) bố trí cho các tổ y tế trong khu vực Quảng trường.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh các sở ngành liên quan, lực lượng quân đội, công an và các địa phương cần phối hợp chặt chẽ, chủ động diễn tập, sẵn sàng lực lượng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, quyết tâm đảm bảo an toàn tốt nhất về y tế cho sự kiện trọng đại của đất nước.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9

Truy cập website a80.hanoi.gov.vn hoặc tải ứng dụng di động “A80 - Tự hào Việt Nam” để cập nhật nhanh nhất thông tin chỉ dẫn, hướng dẫn tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại thủ đô Hà Nội.


Theo Trang Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cục CSGT công bố con số bất ngờ liên quan tới toàn bộ người tham gia giao thông

Cục CSGT công bố con số bất ngờ liên quan tới toàn bộ người tham gia giao thông Nổi bật

Vụ Hà Thị Lai Hạ sát hại chồng: Sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức

Vụ Hà Thị Lai Hạ sát hại chồng: Sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức Nổi bật

Hôm nay 20/8, các trường bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học 2025

Hôm nay 20/8, các trường bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học 2025

07:50 , 20/08/2025
Miền Bắc sắp đón mưa dông

Miền Bắc sắp đón mưa dông

07:25 , 20/08/2025
13 tuyến cao tốc nào do Nhà nước đầu tư sẽ thu phí trong 7 năm?

13 tuyến cao tốc nào do Nhà nước đầu tư sẽ thu phí trong 7 năm?

07:16 , 20/08/2025
CA Hà Nội thông báo tất cả người tham gia giao thông từ 15h ngày 21/8

CA Hà Nội thông báo tất cả người tham gia giao thông từ 15h ngày 21/8

21:40 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên