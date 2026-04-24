Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kịch bản "ôm trọn" 65,5 tỉ đồng của 1 cựu nhân viên ngân hàng

Theo Đức Anh | 24-04-2026 - 06:32 AM | Tài chính - ngân hàng

Từ thua lỗ tiền ảo, cựu nhân viên ngân hàng đã dựng kịch bản vay “đáo hạn” để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều bị hại.

Ngày 23-4, tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 4 bị cáo cùng trú tại địa phương, gồm: Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, trú phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974, cùng trú phường Quy Nhơn Nam) và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, trú phường Quy Nhơn) mỗi bị cáo 12 năm tù, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bốn bị cáo tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, Tâm từng là nhân viên tín dụng của một ngân hàng thương mại cổ phần, chi nhánh tại Bình Định (nay là Gia Lai). Từ năm 2021, Tâm tham gia đầu tư tiền kỹ thuật số qua một "quỹ" trên mạng xã hội, sử dụng cả tiền cá nhân và tiền vay mượn. Đến tháng 8-2023, việc đầu tư thua lỗ, không thể rút tiền khiến Tâm mất khả năng thanh toán.

Để có tiền trả nợ, từ tháng 10 đến tháng 12-2023, Tâm đưa ra thông tin gian dối về việc có khách cần vay tiền để "đáo hạn ngân hàng", đồng thời rủ rê, thuê người đóng giả khách vay nhằm tạo lòng tin. Các bị hại được yêu cầu mở tài khoản ngân hàng, giao cho Tâm quản lý hoặc chuyển tiền theo chỉ định.

Sau khi nhận tiền, Tâm chuyển vào các tài khoản do mình kiểm soát để trả nợ cũ và chi tiêu cá nhân. Với thủ đoạn này, bị cáo đã chiếm đoạt của 7 bị hại tổng cộng hơn 65,5 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định các bị cáo Oanh, Lệ và Nhân dù không có nhu cầu vay tiền nhưng vì vụ lợi đã tham gia đóng giả khách vay, trực tiếp cung cấp thông tin gian dối; đồng thời giao tài khoản ngân hàng cho Tâm sử dụng, qua đó giúp sức tích cực cho hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Theo Đức Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên