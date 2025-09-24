Kiếm tiền ở phố lớn, mang tiền về phố nhỏ mua nhà: Cách các cặp vợ chồng thoát cảnh ở thuê!

Giá BĐS ngày càng leo thang, đặc biệt là BĐS ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM. Nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình, giấc mơ mua nhà thành phố hẳn là rất xa vời với không ít người ở thời điểm này. Cố trụ lại ở thành phố, chấp nhận ở thuê có lẽ là lựa chọn duy nhất, bởi kể cả vay ngân hàng mua nhà, áp lực trả nợ vẫn là quá lớn.

Trong bối cảnh ấy, không ít cặp vợ chồng đã lựa chọn một hướng đi khác để thoát cảnh ở thuê: Cố gắng cày cuốc kiếm tiền khoảng 6-7 năm, tích góp được một khoản hòm hòm rồi về "phố nhỏ" mua nhà, ổn định cuộc sống, vì giá BĐS sản ở quê hay những thành phố nhỏ khác "dễ thở" hơn nhiều, chưa kể đến chi phí và môi trường sống cũng ít xô bồ hơn.

Gia đình Đặng Nam (sinh năm 1997): Rời TP.HCM sau 6 năm, về Lào Cai xây nhà 2,1 tỷ đồng

Năm 2023, vợ chồng Đặng Nam quyết định chuyển về quê - Lào Cai, sinh sống sau hơn nửa thập kỷ bươn chải, kiếm tiền ở TP.HCM. Tại thời điểm ấy, Đặng Nam có trong tay 2 mảnh đất ở Lào Cai. Đây là tài sản mà vợ chồng anh đã tích góp được trong suốt những năm đi làm ở thành phố lớn. Toàn bộ số tiền mua 2 mảnh đất này đều là "tự thân vận động", do gia đình 2 bên cũng không quá khá giả.

"Năm 2020, bọn mình mua mảnh đất đầu tiên ở Lào Cai, toàn bộ là tiền tiết kiệm. Đến cuối năm 2022 thì mua thêm mảnh đất thứ hai, cũng phải dồn hết tiền tiết kiệm và bán hết vàng cưới mới đủ.

Lúc quyết định sẽ về Lào Cai ở hẳn, vợ chồng mình bán mảnh đất mua từ năm 2020 để lấy tiền xây nhà trên mảnh đất mua năm 2022. Toàn bộ chi phí xây nhà hết khoảng 2,1 tỷ đồng thì trong đó 20% là tiền tiết kiệm, 60% là tiền bán đất và 20% còn lại thì bọn mình vay ngân hàng. Đến giờ thì cũng trả xong rồi" - Đặng Nam chia sẻ.

Căn nhà của vợ chồng Đặng Nam ở Lào Cai (Ảnh: NVCC)

Đặng Nam còn cho biết thêm để tiết kiệm chi phí xây dựng, anh đã tự mày mò thiết kế phần kiến trúc nội thất. Các chi phí còn lại, cụ thể như sau:

- Chi phí hoàn thiện phần thô: Khoảng 1,3 tỷ đồng

- Chi phí thiết kế - thi công - đầu tư nội thất: 400 triệu đồng

- Chi phí đầu tư thiết bị điện tử, thiết bị vệ sinh: 400 triệu đồng

Nhìn lại quyết định bỏ phố về quê của gia đình, Đặng Nam bộc bạch: "Khoảng 6 tháng đầu thì thu nhập của nhà mình bị giảm khoảng 30%, do lúc đó mình nghỉ việc ở công ty để về Lào Cai. Về sau thì bén duyên với công việc sáng tạo nội dung, nên thu nhập ổn định trở lại, thậm chí còn cao hơn 20% so với khi bọn mình ở TP.HCM.

Từ ngày xưa khi còn ở thành phố, vợ chồng mình cũng đã sống tiết kiệm rồi, nên lúc về quê thì chi tiêu hàng tháng cũng không thay đổi quá nhiều. Có chăng là chỉ giảm bớt các hoạt động giải trí vui chơi, vì Lào Cai cũng là thành phố du lịch nhưng cũng không thể sầm uất như Hà Nội hay TP. HCM".

Gia đình Thu Hà (sinh năm 1994): Rời Hà Nội sau 7 năm, vào Khánh Hòa mua chung cư 2 tỷ mới toanh

Giống như vợ chồng Đặng Nam, gia đình Thu Hà cũng có quyết định bỏ phố lớn nhưng không phải về quê, mà chuyển tới một thành phố khác - Nơi môi trường sống, mức sống và cả giá BĐS có phần "dễ thở" hơn.

Tháng 4/2024, gia đình Thu Hà "chào" Hà Nội sau 7 năm gắn bó để chuyển tới thành phố biển Khánh Hòa sinh sống.

Căn hộ 75m2 của vợ chồng Thu Hà ở Khánh Hòa (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về quyết định dịch chuyển này, Thu Hà cho biết: "Mục tiêu lớn nhất của mình là muốn con có môi trường sống thoải mái, chất lượng hơn. Vợ chồng mình chọn Khánh Hòa vì thời tiết quanh năm như mùa thu Hà Nội, các dịch vụ giáo dục, vui chơi giải trí cũng khá đa dạng.

Mục tiêu lớn thứ 2 thì đương nhiên là mua nhà. Sau 7 năm ở Hà Nội, vợ chồng mình tiết kiệm được 1 khoản, bố mẹ 2 bên cũng hỗ trợ, nên có trong tay 2 tỷ để mua nhà. Với ngân sách 2 tỷ ở thì thực sự rất khó mua được chung cư ở Hà Nội, nhưng ở Khánh Hòa thì khác! Bọn mình đã mua được 1 căn hộ mới bàn giao, rộng 75m2, 2 phòng ngủ chỉ với 2 tỷ đồng".

Vì là căn hộ mới, nên ngoài chi phí mua nhà, vợ chồng Thu Hà cũng phải chi thêm tiền để sang sửa, sắm nội thất trước khi dọn vào ở. Tổng chi phí mà vợ chồng cô đã chi để có thể an cư ở Khánh Hòa là 2,250 tỷ đồng, trong đó:

- Chi phí mua nhà: 2 tỷ đồng

- Chi phí thi công nội thất: 150 triệu đồng

- Chi phí đầu tư thiết bị điện tử (tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa,...): 100 triệu đồng

Sau hơn 1 năm chuyển tới sống ở thành phố biển, Thu Hà cho biết đến giờ cô mới dám chắc đây là quyết định đúng, chứ khoảng vài tháng đầu, cả 2 vợ chồng cũng còn nhiều lo lắng, băn khoăn.

"Không có lựa chọn nào là hoàn hảo tuyệt đối, ở lại Hà Nội hay chuyển đi nơi khác cũng vậy, đều có được và mất. Như nhà mình thì "cái được" ở đây là đã mua được nhà mà không cần vay mượn nhiều, có môi trường sống phù hợp, nhưng đồng thời cũng phải chấp nhận đánh đổi là mỗi năm chỉ được về quê 1-2 lần, việc gì cũng phải tự túc vì ở đây có mỗi 2 đứa thôi" - Thu Hà chia sẻ.