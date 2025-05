Kiểm toán nhà nước đề xuất sắp xếp quỹ tài chính ngoài ngân sách

Kết quả kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng quỹ tài chính ngoài ngân sách do Trung ương quản lý giai đoạn 2020-2023 tại Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước cho thấy việc thực hiện mục tiêu của Quỹ và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Quỹ còn bất cập, như: thực hiện chưa hiệu quả, nhiều nhiệm vụ phải hủy hoặc tỷ lệ thực hiện thấp; một số nhiệm vụ thực hiện đạt thấp so với kế hoạch hoặc thực hiện thừa so với nhu cầu (in sách, tài liệu phục vụ người lao động đi làm việc ở nước ngoài thừa so với nhu cầu); cơ chế hoạt động tài chính chưa đảm bảo cơ sở cho Quỹ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam chưa ban hành hướng dẫn cho các dự án bảo vệ môi trường vay vốn với lãi suất ưu đãi; sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để giải ngân vốn cho vay ưu đãi và chưa có cơ chế tài chính về sử dụng nguồn tiền đóng góp của các nhà sản xuất, nhập khẩu để hỗ trợ xử lý chất thải; xác định hiệu quả tài chính một số Dự án vay ưu đãi chưa chính xác...

Thông tư số 61/2019/TT-BTC quy định việc ủng hộ, đóng góp bằng tiền mặt nên việc tiếp nhận các tài trợ không phải bằng tiền chưa triển khai thực hiện được tại Quỹ Phòng chống tội phạm trung ương.