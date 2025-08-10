Kiến nghị dùng 3 bảng giá đất, tích hợp thành bảng giá cho TP.HCM năm 2026

Tại buổi họp kinh tế xã hội 7 tháng năm 2025, ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM, kiến nghị giữ nguyên bảng giá đất mà TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã xây dựng, tích hợp thành bảng giá đất áp dụng chung cho TP.HCM (mới) lần đầu kể từ ngày 1/1/2026.

Theo ông Nhựt, trước sáp nhập, các địa phương đã hoàn chỉnh dự án xây dựng bảng giá đất sau khi Luật đất đai 2024 có hiệu lực. Trong đó, TP.HCM đã hoàn chỉnh xây dựng bảng giá đất theo ý kiến thẩm định Sở Tài chính. Nhưng do sáp nhập nên sẽ trình dự án cho UBND TP.HCM (mới) phê duyệt.

Còn Bình Dương đã ban hành quyết định đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất theo vị trí và định giá đất cụ thể trên địa bàn.

Kiến nghị sử dụng 3 bảng giá đất các địa phương cũ đã xây dựng để làm giá đất lần đầu cho TP.HCM mới.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 4/6 vừa qua, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất áp dụng trên địa bàn từ 1/1/2026.

Theo ông Nhựt, trước thời điểm sáp nhập, cả ba tỉnh, thành đã ban hành Quyết định về điều chỉnh bảng giá đất theo Khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 17 Nghị định số 71/2024, với thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2025. Các bảng giá này được xây dựng theo tuyến đường cụ thể, đang được áp dụng ổn định để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Hơn nữa, nếu xây dựng lại bảng giá mới cho TP.HCM thì không thể đáp ứng thời gian chỉ còn gần 4 tháng.

Để kịp tiến độ xây dựng bảng giá đất lần đầu cho TP.HCM công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026, cơ quan này đưa ra các phương án, kiến nghị UBND TP.HCM. Bao gồm chấp thuận việc xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn TP.HCM, trên cơ sở kế thừa kết quả phê duyệt định mức của 3 khu vực trước đó, và áp dụng cho từng khu vực để lập dự toán.

Đồng thời kiến nghị TP phê duyệt dự án xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn và lựa chọn đợn vị tư vấn theo phương thức chỉ định thầu; Ban hành Bảng giá đất theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đưa ra 2 phương án. Trong đó phương án 2, Sở kiến nghị TP chọn, là giữ nguyên mức giá đã ban hành tại 3 địa phương, tích hợp thành bảng giá đất áp dụng chung cho TP.HCM kể từ ngày 1/1/2026 đến khi UBND TP.HCM ban hành bảng giá đất mới thay thế.

Tại Bình Dương, nhiều khu vực giá đất đã ngang bằng với TP.HCM.

4 lý do cơ quan này đưa ra là: cả 3 bảng giá đất tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đều vừa được điều chỉnh và ban hành chính thức theo đúng quy định, đang trong thời gian áp dụng hợp pháp đến hết năm 2025.

Ngoài ra, trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm sau chu kỳ suy giảm kéo dài, việc giữ nguyên mức giá đất hiệ nhành là giải pháp ổn định cần thiết, để tạo tâm lý an toàn và môi trường đầu tư hợp lý cho doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, việc tiếp tục sử dụng các mức giá đất đã được thiết kế phù hợp từng địa phương cũ - và nay được phân vùng địa bàn trong bảng giá đất chung - sẽ tạo điều kiện duy trì môi trường đầu tư ổn định, phản ánh đúng năng lực hấp thụ đất đai của từng khu vực.

Cùng với đó, việc sử dụng các bảng giá đất đã điều chỉnh là giải pháp cần thiết để tạo quỹ thời gian chuẩn bị đầy đủ cho việc xây dựng bảng giá đất thống nhất cho cả địa bàn TP.HCM sau sáp nhập. Việc điều chỉnh sâu hoặc xây dựng bảng giá đất mới chỉ nên thực hiện sau giai đoạn ổn định tổ chức, có đủ dữ liệu và đồng bộ trên toàn địa bàn

"Giữ nguyên mức giá của từng vùng theo địa bàn cũ là lựa chọn tối ưu. Bảng giá đất năm 2026 cho TP.HCM được tích hợp từ 3 bảng giá đất hiện hành của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là giải pháp đúng đắn, phù hợp cả pháp luật lẫn thực tế" , ông Nhựt nêu ý kiến.



