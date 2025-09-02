Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kiến nghị giảm gánh nặng tiền sử dụng đất và nút thắt cổ phần hóa

02-09-2025 - 11:09 AM | Thị trường chứng khoán

HoREA đề xuất bổ sung quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa trong giai đoạn 2007-2021

Ngày 31-8, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), tiếp tục gửi kiến nghị lên Chính phủ và các bộ, ngành liên quan góp ý cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2024. HoREA cho rằng một số quy định hiện nay chưa phù hợp. Trong đó có đề xuất bổ sung quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa trong giai đoạn 2007-2021.

Theo ông Châu, trước thời điểm ban hành Nghị định 109/2007, pháp luật chưa yêu cầu lập phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa. Đến tận năm 2021, mới có hướng dẫn chi tiết việc lập và phê duyệt phương án này. Do đó, hầu hết doanh nghiệp cổ phần hóa trong giai đoạn 2007-2021 đều chưa có phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, dẫn đến lúng túng khi muốn chuyển mục đích sử dụng đất.

Thực tế, nhiều khu đất sau cổ phần hóa không còn phù hợp với quy hoạch hiện nay. Doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi theo quy hoạch mới, sẵn sàng nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nhưng vì chưa có quy định rõ ràng nên các địa phương e ngại, không giải quyết, khiến nguồn lực đất đai bị lãng phí. Do đó, HoREA cho rằng việc bổ sung quy định này không chỉ giúp khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu ngân sách, mà còn bảo đảm hành lang pháp lý cho cán bộ xử lý thủ tục.

Ngoài ra, hiệp hội cũng kiến nghị giảm mức thu tiền sử dụng đất với cá nhân, hộ gia đình để giảm bớt gánh nặng, bởi bảng giá đất theo luật mới đã tăng mạnh so với trước, nếu nợ tiền thì người dân vẫn bị ràng buộc nhiều thứ.


Theo P.Đình

Người Lao Động

