Kiến nghị kéo dài thời hạn chi trả chế độ cán bộ nghỉ theo Nghị định 178

Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo lãnh đạo Chính phủ về tiến độ thực hiện và kiến nghị điều chỉnh thời hạn hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.



Tại Kết luận số 195-KL/TW của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp yêu cầu thời hạn hoàn thành dứt điểm chi trả chế độ cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định 178 và Nghị định 67 là trước ngày 15/10/2025.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chi trả, thậm chí rút ngắn thời hạn này xuống trước ngày 10/10/2025 để đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, căn cứ thực tế triển khai nhiệm vụ, Bộ Tài chính nhận thấy mục tiêu hoàn thành dứt điểm chi trả chậm nhất trước ngày 10/10 khó có thể đạt được. Bộ Tài chính nêu rõ một số nguyên nhân chính dẫn đến việc khó hoàn thành tiến độ chi trả.

Thứ nhất, số lượng đối tượng còn tồn đọng lớn. Tính đến trưa 9/10, vẫn còn 14.496 người chưa được nhận tiền chi trả theo quy định.

Thứ hai, phát sinh việc phải bổ sung kinh phí. Đến ngày 8/10, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kinh phí năm 2025 để thực hiện chi trả chính sách, chế độ - thể hiện tại Quyết định số 2226/QĐ-TTg và Quyết định số 2225/QĐ-TTg.

Thứ ba, quy trình phê duyệt bổ sung dự toán còn khó khăn. Ngày 9/10, Bộ Tài chính tiếp tục có tờ trình Chính phủ về việc bổ sung dự toán cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau khi Chính phủ thông qua nghị quyết cho phép bổ sung, việc trình Thủ tướng phê duyệt quyết định giao bổ sung dự toán năm 2025 trước ngày 10/10 được đánh giá là không khả thi.

Thứ tư, quy trình giải ngân cần thời gian tối thiểu. Sau khi Thủ tướng giao bổ sung kinh phí, quá trình chi trả phải trải qua nhiều bước: Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương quyết định phân bổ dự toán; Nhập và phê duyệt dự toán trên hệ thống TABMIS; Gửi hồ sơ thanh toán đến Kho bạc nhà nước để giải ngân cho người thụ hưởng. Những khâu này cần một khoảng thời gian kỹ thuật tối thiểu để bảo đảm chính xác, an toàn và đúng quy định.

Với những vướng mắc khách quan về thời gian và thủ tục ngân sách, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện chi trả chậm nhất đến ngày 15/10 đối với các đối tượng đã có quyết định nghỉ hưu trước ngày 31/8 nhưng đến nay chưa được thanh toán.