Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

Sáng 19-11, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký Tờ trình số 786/TTr-UBND gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed đề xuất.

UBND TPHCM kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM báo cáo Thành ủy xem xét, thống nhất chủ trương cho phép thành phố tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo phương án tuyến do nhà đầu tư đề xuất. Phương án này sẽ được cập nhật vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, được phê duyệt theo Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đây, tuyến được đề xuất khởi đầu từ khu vực Hàm Nghi – Lê Lợi (chợ Bến Thành), đi qua nhiều tuyến đường trung tâm. Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM, hướng tuyến cũ có nguy cơ ảnh hưởng đến các công trình di tích như: Chợ Bến Thành, Trụ sở Hỏa xa, Bảo tàng Mỹ thuật (đường Phó Đức Chính). Sở yêu cầu nhà đầu tư đảm bảo an toàn tuyệt đối, chịu trách nhiệm nếu xảy ra nghiêng, nứt, sụp lún công trình di tích trong quá trình thi công.

Để tránh ảnh hưởng, nhà đầu tư đã điều chỉnh hướng tuyến, chuyển điểm đầu về Công viên 23/9, đi dọc theo đường Lê Lai – Ký Con – Hoàng Diệu – Đoàn Như Hài, qua cảng Nhà Rồng và đến khu vực cầu Tân Thuận 2, sau đó kết nối vào đường Nguyễn Văn Linh.

UBND TPHCM đề nghị sớm chấp thuận chủ trương để thúc đẩy tiến độ, còn hướng tuyến chi tiết sẽ được đánh giá trong bước nghiên cứu khả thi.

Theo hồ sơ dự án, tổng nhu cầu đất khoảng 317,67ha, trong đó 1,57ha rừng phòng hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, 123,32ha rừng phòng hộ thuộc diện phục hồi và bảo tồn

Sở NN-MT TPHCM đã xác nhận diện tích rừng liên quan và đánh giá dự án phù hợp quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng theo Nghị định 156/2018 và Nghị định 91/2024 của Chính phủ.

Theo Quy chế 21-QC/TU (11/5/2025), việc cho ý kiến về dự án có liên quan rừng phòng hộ và dự án quy mô từ 300ha trở lên thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy và Thành ủy TPHCM.

UBND TPHCM nhấn mạnh việc sớm thông qua chủ trương sẽ tạo cơ sở đẩy nhanh triển khai dự án, góp phần phát triển hệ thống giao thông chiến lược và thúc đẩy kinh tế - xã hội Thành phố trong thời gian tới.

Dự án có điểm đầu tại Công viên 23/9, phường Bến Thành, điểm cuối khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, xã Cần Giờ. Tuyến đi qua địa bàn các phường, xã: Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ.

Quy mô tuyến đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa. Chiều dài tuyến chính 52,92km. Tốc độ thiết kế đến 350km/giờ. Dự kiến xây dựng đoạn 1 có 2 ga Bến Thành và ga Cần Giờ. Giai đoạn 2 (khi có nhu cầu): 4 ga gồm ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh. 1 Depot và 1 trung tâm OCC đặt tại xã Cần Giờ. Tổng diện tích đất phục vụ dự án khoảng 328,26ha, bao gồm hành lang bảo vệ đường sắt.