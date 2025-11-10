Kiến tạo hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển, doanh nghiệp tư nhân định hướng thành “đối tác quốc gia”

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh "tự chủ chiến lược - tự cường - tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Trong hành trình đó, kinh tế tư nhân là động lực trọng yếu để kiến tạo một nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.

Bên cạnh định hướng lớn về thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược được xem là một "mũi đột phá" then chốt để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045 - nơi Nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay để mở ra những không gian phát triển mới, lan tỏa động lực tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống của toàn xã hội.

Để một quốc gia "cất cánh", trước hết phải có hệ thống kết nối vững chắc – từ kết nối hạ tầng giao thông, đô thị đến kết nối doanh nghiệp, nguồn nhân lực. Khi những "mạch máu" này được thông suốt, dòng chảy kinh tế mới có thể lan tỏa mạnh mẽ, tạo giá trị cho cả cộng đồng và nền kinh tế quốc gia.

Và cũng chính trong thời điểm này, câu hỏi đặt ra là: "Vì sao khu vực kinh tế tư nhân, được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, cần và có thể đóng vai trò kiến tạo hạ tầng quốc gia?".

Lý giải điều này, tại Talkshow "Kiến tạo Đất nước", chủ đề "Kết nối để cất cánh", TS Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng: "Theo số liệu thống kê, tư nhân đóng góp khoảng 55% GDP nếu tính cả hộ kinh doanh và nếu cộng thêm kinh tế đầu tư nước ngoài, tỷ trọng này đạt tới 72% GDP".

Ông Doanh nhấn mạnh, khi khu vực tư nhân được xác định là "động lực to lớn", đây không chỉ là bước tiến về mặt nhận thức, mà còn là lực đẩy chiến lược để kiến tạo nền tảng kinh tế phát triển nhanh và hiện đại. "Chúng ta sẽ có một bước chuyển đổi rất năng động sang kinh tế số, doanh nghiệp số, công dân số và chính phủ điện tử", ông Doanh nói.

Vị chuyên gia này khẳng định đây là một trong những quyết định sáng tạo và quan trọng nhất trong văn kiện Đại hội XIV – mở ra thời kỳ mới cho sự đồng hành giữa Nhà nước và khu vực tư nhân trong phát triển hạ tầng và kiến tạo tương lai đất nước.

Kiến tạo hạ tầng quốc gia là một nhiệm vụ có tính chiến lược, không chỉ đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn mà còn cần trình độ công nghệ cao. Đặc biệt, việc phát triển hạ tầng chiến lược có tác động sâu rộng đến kinh tế, quốc phòng, an toàn quốc gia. Trong đó, khu vực tư nhân đang dần khẳng định vai trò là một động lực không thể thiếu.

Bà Thi Anh Đào - Giám đốc Khối Marketing Masterise Group và TS Lê Đăng Doanh - Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham dự Talkshow "Kiến tạo Đất nước", chủ đề "Kết nối để cất cánh".

Từ góc nhìn của doanh nghiệp tư nhân, bà Thi Anh Đào – Giám đốc Khối Marketing Masterise Group cho rằng đã đến lúc các doanh nghiệp Việt Nam cần nhìn nhận vai trò phải trở thành một thành viên trong "hệ sinh thái kiến quốc", không chỉ đơn thuần là nhà đầu tư, mà là đối tác đồng kiến tạo cùng Nhà nước trong quá trình phát triển.

"Chính từ cách nhìn đó, Masterise Group đã quyết định mở rộng vai trò của mình đi từ nhà phát triển đô thị sang đầu tư hạ tầng, đặc biệt là các dự án hạ tầng mang tính kết nối, thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế. Việc tham gia sâu vào các trục kết nối vùng như metro, vành đai… không chỉ là sự mở rộng quy mô hoạt động, mà còn là bước tiến chiến lược, thể hiện tinh thần đồng hành cùng Nhà nước trong việc mở rộng không gian phát triển quốc gia", bà Đào nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, trong lịch sử phát triển kinh tế, hạ tầng luôn là "xương sống" của giao thương, tạo đà cho các vùng kinh tế cùng phát triển. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, ý nghĩa của hạ tầng không chỉ dừng lại ở kết nối giữa các vùng miền, mà còn mở rộng sang kết nối kinh tế, xã hội và con người – yếu tố then chốt để kiến tạo một nền kinh tế năng động và hội nhập.

Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, môi trường sống được cải thiện rõ rệt, góp phần hình thành các không gian đô thị đạt chuẩn quốc tế, nơi có thể thu hút nhân tài, chuyên gia và dòng vốn chất lượng cao.

Tiếp đến, việc đầu tư vào các công trình như tuyến metro, sân bay… sẽ tạo nên liên kết vùng giữa những trung tâm kinh tế lớn trong nước, giúp dòng chảy giao thương trở nên thông suốt và hiệu quả hơn.

Xa hơn, những dự án hạ tầng mang tính chiến lược này còn mở ra cánh cửa hội nhập hơn nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành một điểm đến chiến lược trong mạng lưới kết nối khu vực và thế giới.

"Nhìn ở tầng sâu hơn, câu chuyện hạ tầng chính là câu chuyện của sự kết nối và lan tỏa – kết nối các vùng kinh tế, kết nối con người và kết nối cơ hội. Khi hạ tầng được kiến tạo đúng hướng, nó không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn nâng cao chất lượng sống và sức cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên mới" bà Đào nhấn mạnh.

Có thể thấy, sự tham gia của khu vực tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng không chỉ đánh dấu một bước chuyển mình của nền kinh tế, mà còn phản ánh khát vọng đồng hành cùng Nhà nước kiến tạo tương lai đất nước – nơi doanh nghiệp không chỉ đầu tư, mà còn đóng vai trò đồng kiến tạo không gian phát triển quốc gia.

Và khi những tập đoàn tư nhân tiên phong như Masterise Group bước vào "sứ mệnh kiến tạo hạ tầng chiến lược", mở rộng không gian phát triển quốc gia, câu hỏi được đặt ra là: Họ mang theo khát vọng gì? Câu trả lời sẽ được hé mở trong Talkshow "Kiến tạo Đất nước", chủ đề "Kết nối để cất cánh".

