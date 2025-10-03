Kiến trúc cánh buồm Pháp tại Blanca City: Dấu ấn vượt thời gian bên Bãi Sau

Ngôn ngữ kiến trúc "kể chuyện", tái hiện di sản hàng hải

Tọa lạc tại trung tâm dự án Blanca City trên mặt tiền đường 3/2 - một trong những quỹ đất mặt biển hiếm hoi còn sót lại tại Vũng Tàu, Blanca 6-7 vươn cao tựa cánh buồm căng gió nơi đại dương. Dáng hình ấy không chỉ khẳng định nhận diện của dự án, mà còn gợi nhắc câu chuyện thương cảng đã làm nên bản sắc của vùng đất qua nhiều thế kỷ.

Đặc biệt, bộ đôi tháp mới Blanca 6-7 vừa ra mắt sở hữu tầm nhìn song hải hiếm thấy. Một mặt đón bình minh trên biển Bãi Sau, nơi ánh sáng đầu ngày chạm khẽ từng ô cửa; mặt còn lại mở ra cảnh quan ngoạn mục hướng về Mũi Nghinh Phong, sân golf xanh mướt và hoàng hôn buông mỗi chiều. Tầm nhìn hai phía đại dương này không chỉ đem lại trải nghiệm sống thượng lưu mà còn là yếu tố bảo chứng giá trị bất động sản, khi trên toàn cầu, căn hộ view biển luôn thuộc nhóm tài sản khan hiếm có biên độ tăng trưởng bền vững.

Mỗi tòa tháp được kiến tạo dưới bàn tay của Aedas – đơn vị tư vấn kiến trúc hàng đầu thế giới – thăng hoa cùng triết lý duy mỹ mà Sun Group theo đuổi. Những đường cong mềm mại gợi hình cánh buồm Pháp, mái vòm thanh thoát và gam trắng thuần khiết, tất cả hòa quyện trong "ngôn ngữ" kiến trúc kể chuyện dự án, vừa tái hiện câu chuyện giao thoa văn hóa Đông – Tây, vừa định hình phong cách sống hiện đại.

Kiến trúc Blanca 6-7 vừa tái hiện văn hóa Đông - Tây, vừa định hình phong cách sống hiện đại

Mỗi căn hộ như "du thuyền trên không"

Nếu kiến trúc mặt ngoài là hình ảnh cánh buồm trắng căng gió, thì bên trong mỗi căn hộ Blanca 6-7 lại gợi liên tưởng đến những "du thuyền trên không". Ong&Ong (Singapore) đã thiết kế concept nội thất độc đáo mang cảm hứng đại dương với gam màu xanh biển cả cùng chất liệu vải dệt, gốm địa phương… tạo nên bản sắc riêng vừa gần gũi vừa hiện đại.

Mỗi căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất (trừ thiết bị điện tử, riêng Duplex bàn giao thô), giúp chủ nhân tiết kiệm chi phí và sẵn sàng khai thác ngay. Logia riêng rộng mở, hệ kính lớn cùng thiết kế tối ưu ánh sáng và thông gió khiến không gian sống luôn chan hòa thiên nhiên, gắn kết trực tiếp với cảnh quan bên ngoài.

Căn hộ Blanca được bàn giao full nội thất với concept độc đáo, thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore)

Trên cao, cư dân có thể tận hưởng những tiện ích đặc quyền như hồ bơi vô cực, skybar ngắm hoàng hôn, café vườn Pháp hay nhà hàng rooftop nằm trong các tòa tháp của phân khu Blanca. Tầng trệt là khối đế thương mại sầm uất, trung tâm mua sắm, ẩm thực và giải trí. Chỉ vài bước chân, cư dân có thể trải nghiệm công viên nước Sun World gần 15ha với hơn 20 trò chơi hấp dẫn, bãi biển riêng dài gần 1km hay chuỗi khách sạn quốc tế của toàn khu. Blanca 6-7 vì thế không chỉ là nơi để sống, mà còn là điểm hẹn của nghỉ dưỡng và tận hưởng – nơi mỗi ngày trôi qua đều gắn với cảm giác thư thái của kỳ nghỉ đầy chất lượng.

Từ biểu tượng kiến trúc đến giá trị đầu tư bền vững

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm Vũng Tàu ngày càng khan hiếm, Blanca 6-7 sở hữu lợi thế kép: vừa nằm tại vị trí sát Bãi Sau, tầm nhìn hai phía biển, vừa được bao quanh bởi hệ sinh thái "all-in-one" của Blanca City. Đây là yếu tố tạo nên sức hút cho dự án.

Đặc biệt, hai tòa tháp Blanca 6-7 được vận hành bởi thương hiệu quốc tế danh tiếng, kết nối trực tiếp vào hệ thống đặt phòng toàn cầu cùng mạng lưới khách hàng thượng lưu. Mô hình quản lý chuyên nghiệp này không chỉ đảm bảo công suất khai thác ổn định, mang về nguồn thu nhập thụ động cho chủ nhân, mà còn giúp khách hàng an tâm tận hưởng cuộc sống, không phải bận tâm quản lý. Các căn hộ được chăm sóc và bảo trì định kỳ, giữ vẹn nguyên giá trị theo thời gian, đồng thời tăng tính thanh khoản cho nhà đầu tư.

Blanca 6-7 được vận hành bởi thương hiệu quốc tế, hứa hẹn mang đến hiệu quả khai thác vượt trội

Như vậy, không chỉ thỏa mãn nhu cầu an cư và nghỉ dưỡng, Blanca 6-7 còn mở ra cơ hội khai thác kinh doanh lưu trú cao cấp. Vũng Tàu vốn là điểm đến quen thuộc của du khách từ TP.HCM và toàn vùng Đông Nam Bộ – khu vực đô thị lớn với hơn 20 triệu dân. Khi hạ tầng trọng điểm như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu hay sân bay Long Thành hoàn thiện, dòng khách sẽ ngày càng dồi dào, đa dạng, củng cố hiệu quả khai thác cho căn hộ ven biển.

"Trên thị trường, những dự án sở hữu kiến trúc biểu tượng, hệ tiện ích bài bản và thương hiệu vận hành quốc tế luôn có lợi thế thanh khoản vượt trội. Blanca 6-7 hội tụ trọn vẹn các yếu tố này. Nhờ đó, dự án vừa đảm bảo nguồn khách thuê ổn định quanh năm, vừa gia tăng giá trị theo đà phát triển của hạ tầng và du lịch Vũng Tàu", đại diện Sun Property khẳng định.

Blanca 6-7 xác lập vị thế khác biệt nhờ kiến trúc biểu tượng, hệ tiện ích và thương hiệu vận hành quốc tế

Vừa lưu giữ câu chuyện giao thương lịch sử, vừa mở ra trải nghiệm sống thời thượng, kết nối giữa quá khứ và hiện tại, Blanca 6-7 được định vị như một dấu ấn vượt thời gian – nơi kiến trúc và văn hóa gặp gỡ, để lại giá trị bền vững cho thế hệ mai sau.